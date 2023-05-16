https://ria.ru/20230516/reyting-1872108822.html

Рейтинг бизнеса платформы "Мой экспорт" возглавили ЦФО, Приволжье и Сибирь

Рейтинг бизнеса платформы "Мой экспорт" возглавили ЦФО, Приволжье и Сибирь - РИА Новости, 16.05.2023

Рейтинг бизнеса платформы "Мой экспорт" возглавили ЦФО, Приволжье и Сибирь

Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) составил рейтинг федеральных округов РФ по количеству зарегистрированных компаний на цифровой платформе "Мой... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T12:29

2023-05-16T12:29

2023-05-16T12:29

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

алексей скляр

россия

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) составил рейтинг федеральных округов РФ по количеству зарегистрированных компаний на цифровой платформе "Мой экспорт", самыми активными являются предприниматели из центра России, Приволжья и Сибири, сообщает центр."В лидерах - Центр, Приволжье и Сибирь. Из этих регионов на платформе представлены порядка 5, 2,7 и 1,6 тысячи предпринимателей соответственно. На Южный, Уральский и Северо-Западный федеральные округа приходится более чем по 1 тысяче зарегистрированных компаний. Из Дальнего востока на платформе "Мой экспорт" зарегистрировано 720 компаний, а из Северного Кавказа - 236", - говорится в сообщении.Самые востребованные услуги среди пользователей – участие с господдержкой в международных выставках и ярмарках, товарно-страновой отчет со списком потенциальных покупателей, подбор маркетплейсов, оформление сертификата свободной продажи и компенсация части затрат на транспортировку продукции АПК и промышленной продукции.

https://ria.ru/20230418/pomosch-1866097536.html

россия

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), алексей скляр, россия