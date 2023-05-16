Рейтинг бизнеса платформы "Мой экспорт" возглавили ЦФО, Приволжье и Сибирь
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип цифровой платформы "Мой экспорт", созданной АО "Российский экспортный центр"
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) составил рейтинг федеральных округов РФ по количеству зарегистрированных компаний на цифровой платформе "Мой экспорт", самыми активными являются предприниматели из центра России, Приволжья и Сибири, сообщает центр.
"В лидерах - Центр, Приволжье и Сибирь. Из этих регионов на платформе представлены порядка 5, 2,7 и 1,6 тысячи предпринимателей соответственно. На Южный, Уральский и Северо-Западный федеральные округа приходится более чем по 1 тысяче зарегистрированных компаний. Из Дальнего востока на платформе "Мой экспорт" зарегистрировано 720 компаний, а из Северного Кавказа - 236", - говорится в сообщении.
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"Сегодня на платформе зарегистрировано более 13,5 тысячи компаний со всей страны, а общая сумма поддержки внешнеторговых сделок через цифровую экосистему составила 57,7 миллиона долларов. Закономерно, что и наибольшие объемы торговли приходятся на регионы, представленные наибольшим количеством предпринимателей. И немаловажную роль, конечно же, играет активность зарегистрированных пользователей, которые заказывают цифровые услуги", - рассказал вице-президент по стратегии цифровизации проекта "Одно окно" Алексей Скляр.
Самые востребованные услуги среди пользователей – участие с господдержкой в международных выставках и ярмарках, товарно-страновой отчет со списком потенциальных покупателей, подбор маркетплейсов, оформление сертификата свободной продажи и компенсация части затрат на транспортировку продукции АПК и промышленной продукции.