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Первый авиарейс компании "Азимут" из Москвы в Тбилиси состоится 19 мая

Первый авиарейс компании "Азимут" из Москвы в Тбилиси состоится 19 мая - РИА Новости, 16.05.2023

Первый авиарейс компании "Азимут" из Москвы в Тбилиси состоится 19 мая

Первый авиарейс из Москвы в Тбилиси российской компании "Азимут" состоится 19 мая, затем полеты будут ежедневные, сообщили РИА Новости в call-центре "Азимута". РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T11:18

2023-05-16T11:18

2023-05-16T12:01

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ВОЛГОГРАД, 16 мая – РИА Новости. Первый авиарейс из Москвы в Тбилиси российской компании "Азимут" состоится 19 мая, затем полеты будут ежедневные, сообщили РИА Новости в call-центре "Азимута". Накануне авиавласти Грузии выдали допуски на полеты из Москвы в Тбилиси российской авиакомпании "Азимут" и заявили также, что рассматривают заявки еще нескольких перевозчиков, включая Georgian Airways. Позднее в понедельник РИА Новости в "Авиасейлс" сообщили, что рейсы "Азимута" из Москвы в Тбилиси появились в системе продаж, к покупке были доступны билеты с 19 мая. "Рейс "Москва-Тбилиси" будет 19 мая в 8.50", - сказали в call-центре "Азимута", уточнив, что это будет первый вылет в Грузию из Москвы. По словам собеседника агентства, рейсы в Тбилиси будут осуществляться ежедневно. При покупке билета на авиарейс "Москва – Тбилиси" на 19 мая через сайт авиакомпании, стоимость "гибкого" тарифа составляет более 23 тысяч рублей.По информации "Азимута", первый рейс из Тбилиси состоится также 19 мая в 14.55 по местному времени (15.55 мск), стоимость билета от 220 евро.

https://ria.ru/20230515/gruziya-1871929660.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, тбилиси, грузия, georgian airways, новости - туризм