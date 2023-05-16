https://ria.ru/20230516/reys-1872087373.html
Первый авиарейс компании "Азимут" из Москвы в Тбилиси состоится 19 мая
Первый авиарейс компании "Азимут" из Москвы в Тбилиси состоится 19 мая - РИА Новости, 16.05.2023
Первый авиарейс компании "Азимут" из Москвы в Тбилиси состоится 19 мая
Первый авиарейс из Москвы в Тбилиси российской компании "Азимут" состоится 19 мая, затем полеты будут ежедневные, сообщили РИА Новости в call-центре "Азимута". РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T11:18
2023-05-16T11:18
2023-05-16T12:01
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ВОЛГОГРАД, 16 мая – РИА Новости. Первый авиарейс из Москвы в Тбилиси российской компании "Азимут" состоится 19 мая, затем полеты будут ежедневные, сообщили РИА Новости в call-центре "Азимута". Накануне авиавласти Грузии выдали допуски на полеты из Москвы в Тбилиси российской авиакомпании "Азимут" и заявили также, что рассматривают заявки еще нескольких перевозчиков, включая Georgian Airways. Позднее в понедельник РИА Новости в "Авиасейлс" сообщили, что рейсы "Азимута" из Москвы в Тбилиси появились в системе продаж, к покупке были доступны билеты с 19 мая. "Рейс "Москва-Тбилиси" будет 19 мая в 8.50", - сказали в call-центре "Азимута", уточнив, что это будет первый вылет в Грузию из Москвы. По словам собеседника агентства, рейсы в Тбилиси будут осуществляться ежедневно. При покупке билета на авиарейс "Москва – Тбилиси" на 19 мая через сайт авиакомпании, стоимость "гибкого" тарифа составляет более 23 тысяч рублей.По информации "Азимута", первый рейс из Тбилиси состоится также 19 мая в 14.55 по местному времени (15.55 мск), стоимость билета от 220 евро.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, тбилиси, грузия, georgian airways, новости - туризм
Туризм, Москва, Тбилиси, Грузия, Georgian Airways, Новости - Туризм
Первый авиарейс компании "Азимут" из Москвы в Тбилиси состоится 19 мая
Первый рейс авиакомпании "Азимут" из Москвы в Тбилиси отправится в пятницу 19 мая
ВОЛГОГРАД, 16 мая – РИА Новости. Первый авиарейс из Москвы в Тбилиси российской компании "Азимут" состоится 19 мая, затем полеты будут ежедневные, сообщили РИА Новости в call-центре "Азимута".
Накануне авиавласти Грузии
выдали допуски на полеты из Москвы в Тбилиси российской авиакомпании "Азимут" и заявили также, что рассматривают заявки еще нескольких перевозчиков, включая Georgian Airways
. Позднее в понедельник РИА Новости в "Авиасейлс" сообщили, что рейсы "Азимута" из Москвы в Тбилиси появились в системе продаж, к покупке были доступны билеты с 19 мая.
"Рейс "Москва-Тбилиси" будет 19 мая в 8.50", - сказали в call-центре "Азимута", уточнив, что это будет первый вылет в Грузию из Москвы.
По словам собеседника агентства, рейсы в Тбилиси будут осуществляться ежедневно.
При покупке билета на авиарейс "Москва – Тбилиси" на 19 мая через сайт авиакомпании, стоимость "гибкого" тарифа составляет более 23 тысяч рублей.
По информации "Азимута", первый рейс из Тбилиси состоится также 19 мая в 14.55 по местному времени (15.55 мск), стоимость билета от 220 евро.
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