https://ria.ru/20230516/rekonstruktsiya-1871974773.html
РИА Новости начало работу над VR-реконструкцией о крепости Епифань
РИА Новости начало работу над VR-реконструкцией о крепости Епифань - РИА Новости, 16.05.2023
РИА Новости начало работу над VR-реконструкцией о крепости Епифань
таково рабочее название РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T12:00
2023-05-16T12:00
2023-05-16T12:00
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Агентство РИА Новости и музей-заповедник "Куликово поле" начали совместную работу над историческим музейным проектом в формате VR-реконструкции. "Епифань. Крепость на границе поля", таково рабочее названиереконструкции, будет посвящена важным для России событиям, последовавшим за Куликовским сражением. Старт нового проекта намечен на конец 2023 года.Проект воссоздаст малоизученный быт жителей и защитников города-крепости Епифань, расположенного на Куликовом поле. Он познакомит пользователей с внутренним устройством крепости и ее главных ворот, принципами работы старинной русской пороховой пушки "пищали" для защиты крестьян и многим другим.Реконструкция о Епифани продолжит квест РИА Новости "VR-археология: тайны Куликова поля". В 2022 году он был отмечен Министерством Культуры и стал первым VR-проектом, получившим национальную "Премию Рунета". Также квест "VR-археология: тайны Куликова поля" был представлен на многих массовых культурных выставках и форумах страны, включая мероприятия проектов Росмолодежи в ЦВЗ "Манеж" и интерактивную экспозицию "Масштаб VR: Нюрнберг, Крузенштерн, Куликово поле" в Госдуме РФ.В рамках партнерства с музеем-заповедником "Куликово поле" РИА Новости также подготовило подкаст из нескольких эпизодов об истории и различных интерпретациях событий легендарного сражения, его тайнах и мифах. Подкаст РИА Новости стал победителем просветительской премии "Знание" в номинации "За общий вклад в просвещение по версии слушателей".РИА Новости создает документальные VR- и AR-проекты с 2018 года. Агентство является лауреатом более 20 международных и федеральных премий, а также регулярно демонстрирует свои разработки на крупнейших площадках и интерактивных экспозициях страны: в Госдуме, ЦВЗ "Манеж", Государственном историческом музее, ВДЦ "Орленке", на ВДНХ, Geek Picnic и других.
https://ria.ru/20230328/vr-kvest-1860937320.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, россия, технологии, компьютерные технологии, риа новости, миа "россия сегодня", новости агентства
Госдума РФ, Россия, Технологии, компьютерные технологии, РИА Новости, МИА "Россия сегодня", Новости агентства
МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Агентство РИА Новости и музей-заповедник "Куликово поле" начали совместную работу над историческим музейным проектом в формате VR-реконструкции. "Епифань. Крепость на границе поля", таково рабочее название
реконструкции, будет посвящена важным для России
событиям, последовавшим за Куликовским сражением. Старт нового проекта намечен на конец 2023 года.
Проект воссоздаст малоизученный быт жителей и защитников города-крепости Епифань, расположенного на Куликовом поле. Он познакомит пользователей с внутренним устройством крепости и ее главных ворот, принципами работы старинной русской пороховой пушки "пищали" для защиты крестьян и многим другим.
Реконструкция о Епифани продолжит квест РИА Новости "VR-археология: тайны Куликова поля"
. В 2022 году он был отмечен Министерством Культуры и стал первым VR-проектом, получившим национальную "Премию Рунета". Также квест "VR-археология: тайны Куликова поля" был представлен на многих массовых культурных выставках и форумах страны, включая мероприятия проектов Росмолодежи в ЦВЗ "Манеж
" и интерактивную экспозицию "Масштаб VR: Нюрнберг, Крузенштерн, Куликово поле" в Госдуме
РФ.
В рамках партнерства с музеем-заповедником "Куликово поле" РИА Новости также подготовило подкаст из нескольких эпизодов об истории и различных интерпретациях событий легендарного сражения, его тайнах и мифах. Подкаст РИА Новости стал победителем просветительской премии "Знание" в номинации "За общий вклад в просвещение по версии слушателей".
РИА Новости создает документальные VR- и AR-проекты с 2018 года. Агентство является лауреатом более 20 международных и федеральных премий, а также регулярно демонстрирует свои разработки на крупнейших площадках и интерактивных экспозициях страны: в Госдуме, ЦВЗ "Манеж", Государственном историческом музее, ВДЦ "Орленке", на ВДНХ, Geek Picnic и других.
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