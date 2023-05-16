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РИА Новости начало работу над VR-реконструкцией о крепости Епифань - РИА Новости, 16.05.2023
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12:00 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/rekonstruktsiya-1871974773.html
РИА Новости начало работу над VR-реконструкцией о крепости Епифань
РИА Новости начало работу над VR-реконструкцией о крепости Епифань - РИА Новости, 16.05.2023
РИА Новости начало работу над VR-реконструкцией о крепости Епифань
таково рабочее название РИА Новости, 16.05.2023
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2023-05-16T12:00
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Агентство РИА Новости и музей-заповедник "Куликово поле" начали совместную работу над историческим музейным проектом в формате VR-реконструкции. "Епифань. Крепость на границе поля", таково рабочее названиереконструкции, будет посвящена важным для России событиям, последовавшим за Куликовским сражением. Старт нового проекта намечен на конец 2023 года.Проект воссоздаст малоизученный быт жителей и защитников города-крепости Епифань, расположенного на Куликовом поле. Он познакомит пользователей с внутренним устройством крепости и ее главных ворот, принципами работы старинной русской пороховой пушки "пищали" для защиты крестьян и многим другим.Реконструкция о Епифани продолжит квест РИА Новости "VR-археология: тайны Куликова поля". В 2022 году он был отмечен Министерством Культуры и стал первым VR-проектом, получившим национальную "Премию Рунета". Также квест "VR-археология: тайны Куликова поля" был представлен на многих массовых культурных выставках и форумах страны, включая мероприятия проектов Росмолодежи в ЦВЗ "Манеж" и интерактивную экспозицию "Масштаб VR: Нюрнберг, Крузенштерн, Куликово поле" в Госдуме РФ.В рамках партнерства с музеем-заповедником "Куликово поле" РИА Новости также подготовило подкаст из нескольких эпизодов об истории и различных интерпретациях событий легендарного сражения, его тайнах и мифах. Подкаст РИА Новости стал победителем просветительской премии "Знание" в номинации "За общий вклад в просвещение по версии слушателей".РИА Новости создает документальные VR- и AR-проекты с 2018 года. Агентство является лауреатом более 20 международных и федеральных премий, а также регулярно демонстрирует свои разработки на крупнейших площадках и интерактивных экспозициях страны: в Госдуме, ЦВЗ "Манеж", Государственном историческом музее, ВДЦ "Орленке", на ВДНХ, Geek Picnic и других.
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Госдума РФ, Россия, Технологии, компьютерные технологии, РИА Новости, МИА "Россия сегодня", Новости агентства

РИА Новости начало работу над VR-реконструкцией о крепости Епифань

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкУчастники выставки "Масштаб VR: Нюрнберг, Крузенштерн, Куликово поле", приуроченной к годовщине окончания обвинительной части Нюрнбергского процесса 4 марта 1946 года, в Государственной Думе РФ
Участники выставки Масштаб VR: Нюрнберг, Крузенштерн, Куликово поле, приуроченной к годовщине окончания обвинительной части Нюрнбергского процесса 4 марта 1946 года, в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Участники выставки "Масштаб VR: Нюрнберг, Крузенштерн, Куликово поле", приуроченной к годовщине окончания обвинительной части Нюрнбергского процесса 4 марта 1946 года, в Государственной Думе РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Агентство РИА Новости и музей-заповедник "Куликово поле" начали совместную работу над историческим музейным проектом в формате VR-реконструкции. "Епифань. Крепость на границе поля", таково рабочее название
реконструкции, будет посвящена важным для России событиям, последовавшим за Куликовским сражением. Старт нового проекта намечен на конец 2023 года.
Проект воссоздаст малоизученный быт жителей и защитников города-крепости Епифань, расположенного на Куликовом поле. Он познакомит пользователей с внутренним устройством крепости и ее главных ворот, принципами работы старинной русской пороховой пушки "пищали" для защиты крестьян и многим другим.
Реконструкция о Епифани продолжит квест РИА Новости "VR-археология: тайны Куликова поля". В 2022 году он был отмечен Министерством Культуры и стал первым VR-проектом, получившим национальную "Премию Рунета". Также квест "VR-археология: тайны Куликова поля" был представлен на многих массовых культурных выставках и форумах страны, включая мероприятия проектов Росмолодежи в ЦВЗ "Манеж" и интерактивную экспозицию "Масштаб VR: Нюрнберг, Крузенштерн, Куликово поле" в Госдуме РФ.
В рамках партнерства с музеем-заповедником "Куликово поле" РИА Новости также подготовило подкаст из нескольких эпизодов об истории и различных интерпретациях событий легендарного сражения, его тайнах и мифах. Подкаст РИА Новости стал победителем просветительской премии "Знание" в номинации "За общий вклад в просвещение по версии слушателей".
РИА Новости создает документальные VR- и AR-проекты с 2018 года. Агентство является лауреатом более 20 международных и федеральных премий, а также регулярно демонстрирует свои разработки на крупнейших площадках и интерактивных экспозициях страны: в Госдуме, ЦВЗ "Манеж", Государственном историческом музее, ВДЦ "Орленке", на ВДНХ, Geek Picnic и других.
VR-реконструкция Крузенштерн. Кругосветка “Надежды” - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
РИА Новости создало ПК-версию VR-квеста кругосветки Крузенштерна
28 марта, 13:30
 
Госдума РФРоссияТехнологиикомпьютерные технологииРИА НовостиМИА "Россия сегодня"Новости агентства
 
 
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