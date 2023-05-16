https://ria.ru/20230516/rekonstruktsiya-1871974773.html

РИА Новости начало работу над VR-реконструкцией о крепости Епифань

РИА Новости начало работу над VR-реконструкцией о крепости Епифань - РИА Новости, 16.05.2023

РИА Новости начало работу над VR-реконструкцией о крепости Епифань

таково рабочее название РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T12:00

2023-05-16T12:00

2023-05-16T12:00

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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Агентство РИА Новости и музей-заповедник "Куликово поле" начали совместную работу над историческим музейным проектом в формате VR-реконструкции. "Епифань. Крепость на границе поля", таково рабочее названиереконструкции, будет посвящена важным для России событиям, последовавшим за Куликовским сражением. Старт нового проекта намечен на конец 2023 года.Проект воссоздаст малоизученный быт жителей и защитников города-крепости Епифань, расположенного на Куликовом поле. Он познакомит пользователей с внутренним устройством крепости и ее главных ворот, принципами работы старинной русской пороховой пушки "пищали" для защиты крестьян и многим другим.Реконструкция о Епифани продолжит квест РИА Новости "VR-археология: тайны Куликова поля". В 2022 году он был отмечен Министерством Культуры и стал первым VR-проектом, получившим национальную "Премию Рунета". Также квест "VR-археология: тайны Куликова поля" был представлен на многих массовых культурных выставках и форумах страны, включая мероприятия проектов Росмолодежи в ЦВЗ "Манеж" и интерактивную экспозицию "Масштаб VR: Нюрнберг, Крузенштерн, Куликово поле" в Госдуме РФ.В рамках партнерства с музеем-заповедником "Куликово поле" РИА Новости также подготовило подкаст из нескольких эпизодов об истории и различных интерпретациях событий легендарного сражения, его тайнах и мифах. Подкаст РИА Новости стал победителем просветительской премии "Знание" в номинации "За общий вклад в просвещение по версии слушателей".РИА Новости создает документальные VR- и AR-проекты с 2018 года. Агентство является лауреатом более 20 международных и федеральных премий, а также регулярно демонстрирует свои разработки на крупнейших площадках и интерактивных экспозициях страны: в Госдуме, ЦВЗ "Манеж", Государственном историческом музее, ВДЦ "Орленке", на ВДНХ, Geek Picnic и других.

https://ria.ru/20230328/vr-kvest-1860937320.html

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Алёна Пава

госдума рф, россия, технологии, компьютерные технологии, риа новости, миа "россия сегодня", новости агентства