https://ria.ru/20230516/reklama-1872255346.html

Минздрав не поддержал проект о запрете рекламы безрецептурных лекарств

Минздрав не поддержал проект о запрете рекламы безрецептурных лекарств - РИА Новости, 16.05.2023

Минздрав не поддержал проект о запрете рекламы безрецептурных лекарств

Законопроект о запрете рекламы безрецептурных лекарственных средств спровоцирует частые обращения к врачу и создаст нагрузку на систему здравоохранения, заявил... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T20:22

2023-05-16T20:22

2023-05-16T20:22

общество

россия

лдпр

здоровье - общество

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863837369_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_a89bdbf6823c3e8bef8711ffc8cbfa96.jpg

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Законопроект о запрете рекламы безрецептурных лекарственных средств спровоцирует частые обращения к врачу и создаст нагрузку на систему здравоохранения, заявил замминистра здравоохранения России Сергей Глаголев. В конце января ЛДПР подготовила законопроект, которым предлагалось установить запрет рекламы безрецептурных лекарств на телевидении и радио, кроме специализированных каналов и передач с участием медицинских работников. Как отмечалось в документе, "навязчивая" реклама лекарственных средств приводит к тому, что человек начинает заниматься самолечением. Кроме того, как отмечалось в тексте пояснительной записки, "излишнее доверие людей к рекламе в вопросах лечения свидетельствует о том, что доступность и качество медицины в нашей стране остаются на низком уровне". "По поводу ограничения рекламы и ограничения возможности доступа к ней со стороны пациентов, и о возможно "косвенных" расходах системы здравоохранения: скорее всего наоборот, невозможностью приобретения (препаратов - ред.) на ранних стадиях, при первичных симптомах заболевания, провоцируются обращения к врачу, будет создаваться нагрузка на систему здравоохранения, как вы это видели в период ковида... Мы не поддерживаем данный законопроект", - заявил Глаголев в ГД на заседании Комитета по охране здоровья. Он также отметил, что сегодня разрешается безрецептурное применение препаратов в соответствии со строго определенными критериями, гармонизированными с лучшими мировыми стандартами. По его словам, это позволяет пациентам самостоятельно правильно диагностировать развившиеся у него симптомы, а также это приводит к крайне низкой частоте развития нежелательных реакций.

https://ria.ru/20230516/oborudovanie-1872198237.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, лдпр, здоровье - общество, госдума рф