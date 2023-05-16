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"Яндекс" проведет ребрендинг Delivery Club - РИА Новости, 16.05.2023
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09:14 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/rebrending-1872057593.html
"Яндекс" проведет ребрендинг Delivery Club
"Яндекс" проведет ребрендинг Delivery Club - РИА Новости, 16.05.2023
"Яндекс" проведет ребрендинг Delivery Club
"Яндекс" в июне проведет ребрендинг Delivery Club - сервис сменит название на "Маркет деливери" и будет заниматься экспресс-доставкой разных товаров, в том... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T09:14
2023-05-16T09:14
яндекс
delivery club
экономика
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости/Прайм. "Яндекс" в июне проведет ребрендинг Delivery Club - сервис сменит название на "Маркет деливери" и будет заниматься экспресс-доставкой разных товаров, в том числе электроники, при этом сохранив доставку еды из ресторанов, сообщил РИА Новости представитель Delivery Club. Предстатель уточнил, что ребрендинг начнется в июне. При этом доставка из магазинов сохранится и в "Яндекс Еде", но основным фокусом этого сервиса остается гастрономия и все сценарии, связанные с планированием рациона. "Яндекс Еда" также продолжит развивать сервис оплаты счета по QR-коду "Чек" и сервис корпоративного питания "Ланч Карта".
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яндекс, delivery club, экономика
Яндекс, Delivery Club, Экономика
"Яндекс" проведет ребрендинг Delivery Club

"Яндекс" в июне проведет ребрендинг Delivery Club и сменит название на "Маркет деливери"

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКурьер службы доставки Delivery Club
Курьер службы доставки Delivery Club - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Курьер службы доставки Delivery Club. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости/Прайм. "Яндекс" в июне проведет ребрендинг Delivery Club - сервис сменит название на "Маркет деливери" и будет заниматься экспресс-доставкой разных товаров, в том числе электроники, при этом сохранив доставку еды из ресторанов, сообщил РИА Новости представитель Delivery Club.
«
"Яндекс" увеличит инвестиции в развитие Delivery Club, который стал частью компании в 2022 году, и проведет ребрендинг сервиса. Он получит новое название — "Маркет деливери". "Маркет деливери" будет развивать экспресс-доставку разных категорий товаров из ритейла, например, электроники, товаров для дома и многого другого. При этом в сервисе сохранится привычная ресторанная лента", - рассказал он.
Предстатель уточнил, что ребрендинг начнется в июне.
При этом доставка из магазинов сохранится и в "Яндекс Еде", но основным фокусом этого сервиса остается гастрономия и все сценарии, связанные с планированием рациона. "Яндекс Еда" также продолжит развивать сервис оплаты счета по QR-коду "Чек" и сервис корпоративного питания "Ланч Карта".
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