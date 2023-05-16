https://ria.ru/20230516/rebrending-1872057593.html

"Яндекс" проведет ребрендинг Delivery Club

"Яндекс" проведет ребрендинг Delivery Club - РИА Новости, 16.05.2023

"Яндекс" проведет ребрендинг Delivery Club

"Яндекс" в июне проведет ребрендинг Delivery Club - сервис сменит название на "Маркет деливери" и будет заниматься экспресс-доставкой разных товаров, в том... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T09:14

2023-05-16T09:14

2023-05-16T09:14

яндекс

delivery club

экономика

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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости/Прайм. "Яндекс" в июне проведет ребрендинг Delivery Club - сервис сменит название на "Маркет деливери" и будет заниматься экспресс-доставкой разных товаров, в том числе электроники, при этом сохранив доставку еды из ресторанов, сообщил РИА Новости представитель Delivery Club. Предстатель уточнил, что ребрендинг начнется в июне. При этом доставка из магазинов сохранится и в "Яндекс Еде", но основным фокусом этого сервиса остается гастрономия и все сценарии, связанные с планированием рациона. "Яндекс Еда" также продолжит развивать сервис оплаты счета по QR-коду "Чек" и сервис корпоративного питания "Ланч Карта".

https://ria.ru/20221128/delivery-1834809336.html

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яндекс, delivery club, экономика