https://ria.ru/20230516/rassledovanie-1872126154.html

В Кремле прокомментировали расследование США связей Трампа с Россией

В Кремле прокомментировали расследование США связей Трампа с Россией - РИА Новости, 16.05.2023

В Кремле прокомментировали расследование США связей Трампа с Россией

США уже не в первый раз в своих расследованиях приходят к выводу о невмешательстве со стороны России, это подтверждает абсурдность обвинений к РФ, которые... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T13:08

2023-05-16T13:08

2023-05-16T13:08

в мире

россия

сша

дональд трамп

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. США уже не в первый раз в своих расследованиях приходят к выводу о невмешательстве со стороны России, это подтверждает абсурдность обвинений к РФ, которые звучали на самых разных уровнях власти, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя опубликованный в понедельник доклад об отсутствии доказательств связи экс-президента США Дональда Трампа с Россией на выборах 2016 года.В понедельник был опубликован доклад спецпрокурора Джона Дарэма, в котором говорится, что ни правоохранительные органы США, ни разведывательное сообщество не обладали какими-либо реальными доказательствами сговора Трампа с Россией на выборах 2016 года. Также отмечается, что у ФБР не было информации о том, что кто-то из окружения Трампа когда-либо контактировал с российскими спецслужбами.Дарэм заключает, что ФБР никогда не следовало начинать полного расследования связей между кампанией Трампа и Россией и что спецслужба использовала "сырую, непроанализированную, неподтвержденную информацию" для запуска расследования.На основании неподтвержденного доклада о связях Трампа с Россией американские спецслужбы перед выборами 2016 года следили за сотрудниками штаба кандидата-республиканца. Спецпрокурор Роберт Мюллер, который после победы Трампа два года расследовал "российское дело", не нашел свидетельств "сговора", наличие которого опровергали как в Кремле, так и в Белом доме".

https://ria.ru/20230515/tramp-1872027921.html

https://ria.ru/20230503/fiyon-1869298289.html

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в мире, россия, сша, дональд трамп, дмитрий песков