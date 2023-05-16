В Кремле прокомментировали расследование США связей Трампа с Россией
Песков: расследование США подтверждает абсурдность обвинений в российском вмешательстве
© AP Photo / Rebecca BlackwellБывший президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Rebecca Blackwell
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. США уже не в первый раз в своих расследованиях приходят к выводу о невмешательстве со стороны России, это подтверждает абсурдность обвинений к РФ, которые звучали на самых разных уровнях власти, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя опубликованный в понедельник доклад об отсутствии доказательств связи экс-президента США Дональда Трампа с Россией на выборах 2016 года.
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"Если вы помните, мы ещё тогда самым решительным образом отвергали любые обвинения на этот счёт. Это первое. Второе, это не первый раз уже, когда американцы заряжают очень сложное и масштабное расследование, и потом в расследовании приходят к выводу об отсутствии какого-либо вмешательства со стороны России. Это совершенно не в первый раз, это надо четко себе в этом отдавать отчет. Лишний раз просто те, кто занимался расследованием, подтверждают абсурдность тех обвинений в сторону нашей страны, которые звучали и озвучивались, что Россия не вмешивалась на самых разных уровнях всех ветвей власти Соединенных штатов Америки", - сказал Песков, отвечая на вопрос, ознакомились ли в Кремле с докладом, ожидаемые ли это выводы и изменится ли что-то в будущем, если в последние годы наблюдается тенденция обвинять во всем Россию.
В понедельник был опубликован доклад спецпрокурора Джона Дарэма, в котором говорится, что ни правоохранительные органы США, ни разведывательное сообщество не обладали какими-либо реальными доказательствами сговора Трампа с Россией на выборах 2016 года. Также отмечается, что у ФБР не было информации о том, что кто-то из окружения Трампа когда-либо контактировал с российскими спецслужбами.
Дарэм заключает, что ФБР никогда не следовало начинать полного расследования связей между кампанией Трампа и Россией и что спецслужба использовала "сырую, непроанализированную, неподтвержденную информацию" для запуска расследования.
На основании неподтвержденного доклада о связях Трампа с Россией американские спецслужбы перед выборами 2016 года следили за сотрудниками штаба кандидата-республиканца. Спецпрокурор Роберт Мюллер, который после победы Трампа два года расследовал "российское дело", не нашел свидетельств "сговора", наличие которого опровергали как в Кремле, так и в Белом доме".