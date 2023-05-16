Рейтинг@Mail.ru
В Кремле прокомментировали расследование США связей Трампа с Россией - РИА Новости, 16.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:08 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/rassledovanie-1872126154.html
В Кремле прокомментировали расследование США связей Трампа с Россией
В Кремле прокомментировали расследование США связей Трампа с Россией - РИА Новости, 16.05.2023
В Кремле прокомментировали расследование США связей Трампа с Россией
США уже не в первый раз в своих расследованиях приходят к выводу о невмешательстве со стороны России, это подтверждает абсурдность обвинений к РФ, которые... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T13:08
2023-05-16T13:08
в мире
россия
сша
дональд трамп
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863077032_153:0:2920:1557_1920x0_80_0_0_12d09480ae67444ca5b34b8a39ee77b0.jpg
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. США уже не в первый раз в своих расследованиях приходят к выводу о невмешательстве со стороны России, это подтверждает абсурдность обвинений к РФ, которые звучали на самых разных уровнях власти, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя опубликованный в понедельник доклад об отсутствии доказательств связи экс-президента США Дональда Трампа с Россией на выборах 2016 года.В понедельник был опубликован доклад спецпрокурора Джона Дарэма, в котором говорится, что ни правоохранительные органы США, ни разведывательное сообщество не обладали какими-либо реальными доказательствами сговора Трампа с Россией на выборах 2016 года. Также отмечается, что у ФБР не было информации о том, что кто-то из окружения Трампа когда-либо контактировал с российскими спецслужбами.Дарэм заключает, что ФБР никогда не следовало начинать полного расследования связей между кампанией Трампа и Россией и что спецслужба использовала "сырую, непроанализированную, неподтвержденную информацию" для запуска расследования.На основании неподтвержденного доклада о связях Трампа с Россией американские спецслужбы перед выборами 2016 года следили за сотрудниками штаба кандидата-республиканца. Спецпрокурор Роберт Мюллер, который после победы Трампа два года расследовал "российское дело", не нашел свидетельств "сговора", наличие которого опровергали как в Кремле, так и в Белом доме".
https://ria.ru/20230515/tramp-1872027921.html
https://ria.ru/20230503/fiyon-1869298289.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863077032_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_8ed89cad2b8c2e75c45e6698f55f42a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, дональд трамп, дмитрий песков
В мире, Россия, США, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали расследование США связей Трампа с Россией

Песков: расследование США подтверждает абсурдность обвинений в российском вмешательстве

© AP Photo / Rebecca BlackwellБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© AP Photo / Rebecca Blackwell
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. США уже не в первый раз в своих расследованиях приходят к выводу о невмешательстве со стороны России, это подтверждает абсурдность обвинений к РФ, которые звучали на самых разных уровнях власти, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя опубликованный в понедельник доклад об отсутствии доказательств связи экс-президента США Дональда Трампа с Россией на выборах 2016 года.
«
"Если вы помните, мы ещё тогда самым решительным образом отвергали любые обвинения на этот счёт. Это первое. Второе, это не первый раз уже, когда американцы заряжают очень сложное и масштабное расследование, и потом в расследовании приходят к выводу об отсутствии какого-либо вмешательства со стороны России. Это совершенно не в первый раз, это надо четко себе в этом отдавать отчет. Лишний раз просто те, кто занимался расследованием, подтверждают абсурдность тех обвинений в сторону нашей страны, которые звучали и озвучивались, что Россия не вмешивалась на самых разных уровнях всех ветвей власти Соединенных штатов Америки", - сказал Песков, отвечая на вопрос, ознакомились ли в Кремле с докладом, ожидаемые ли это выводы и изменится ли что-то в будущем, если в последние годы наблюдается тенденция обвинять во всем Россию.
Бывший президент США Дональд Трамп покидает свой офис в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
Трамп прокомментировал доклад об отсутствии его связи с Россией
15 мая, 23:30
В понедельник был опубликован доклад спецпрокурора Джона Дарэма, в котором говорится, что ни правоохранительные органы США, ни разведывательное сообщество не обладали какими-либо реальными доказательствами сговора Трампа с Россией на выборах 2016 года. Также отмечается, что у ФБР не было информации о том, что кто-то из окружения Трампа когда-либо контактировал с российскими спецслужбами.
Дарэм заключает, что ФБР никогда не следовало начинать полного расследования связей между кампанией Трампа и Россией и что спецслужба использовала "сырую, непроанализированную, неподтвержденную информацию" для запуска расследования.
На основании неподтвержденного доклада о связях Трампа с Россией американские спецслужбы перед выборами 2016 года следили за сотрудниками штаба кандидата-республиканца. Спецпрокурор Роберт Мюллер, который после победы Трампа два года расследовал "российское дело", не нашел свидетельств "сговора", наличие которого опровергали как в Кремле, так и в Белом доме".
Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
Экс-премьер Франции Фийон ответил на обвинения в связях с Россией
3 мая, 00:43
 
В миреРоссияСШАДональд ТрампДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала