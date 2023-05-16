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Жительница Артемовска рассказала, как помогала раненому российскому бойцу
Жительница Артемовска рассказала, как помогала раненому российскому бойцу - РИА Новости, 16.05.2023
Жительница Артемовска рассказала, как помогала раненому российскому бойцу
Жительница города Артемовска в Донбассе, за который уже много месяцев идут ожесточенные бои, рассказала РИА Новости, как ухаживала за раненым бойцом группы... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T20:43
2023-05-16T20:43
2023-05-16T22:59
специальная военная операция на украине
артемовск
россия
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ДОНЕЦК, 16 мая – РИА Новости. Жительница города Артемовска в Донбассе, за который уже много месяцев идут ожесточенные бои, рассказала РИА Новости, как ухаживала за раненым бойцом группы "Вагнер". "Давай, дорогой, совсем тебе плохо", - говорю. Он говорит: "Мне нормально". Я его то за руку подержу, то с ним поговорю. Смотрю, начинает уходить в туманку какую-то, думаю: ну пусть немного отдохнет. Смотрю, где-то витает. "Что дорогой, тебе плохо? Мама с тобой рядом, давай пообщаемся". Он отвечает: "Мне даже полегчало", — рассказала жительница города по имени Алла. В благодарность за помощь боец подарил ей свои часы. По словам Аллы, медики не успевали ухаживать за легкоранеными бойцами - им помогали местные жители, которых бойцы укрывали от артобстрелов в подвальных помещениях. "Доктора там были. Привезли раненого, посмотрели, обработали, укололи и пошли тяжелого выхаживать, а там же прилеты на входе. Наверху выхаживали тяжелораненных, а я уже внизу с "легкими" общалась. То с одним, то с другим, то с третьим", - сказала она. По словам Аллы, российские военные были вежливы и активно помогали жителям Артемовска. "Если бы знала все имена, с кем я общалась (из российских бойцов - ред.), я бы вот такое благодарственное письмо написала", - заключила она.
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артемовск, россия
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Россия
Жительница Артемовска рассказала, как помогала раненому российскому бойцу
Жительница Артемовска рассказала, как ухаживала за раненым бойцом группы "Вагнер"
ДОНЕЦК, 16 мая – РИА Новости. Жительница города Артемовска в Донбассе, за который уже много месяцев идут ожесточенные бои, рассказала РИА Новости, как ухаживала за раненым бойцом группы "Вагнер".
"Давай, дорогой, совсем тебе плохо", - говорю. Он говорит: "Мне нормально". Я его то за руку подержу, то с ним поговорю. Смотрю, начинает уходить в туманку какую-то, думаю: ну пусть немного отдохнет. Смотрю, где-то витает. "Что дорогой, тебе плохо? Мама с тобой рядом, давай пообщаемся". Он отвечает: "Мне даже полегчало", — рассказала жительница города по имени Алла.
В благодарность за помощь боец подарил ей свои часы. По словам Аллы, медики не успевали ухаживать за легкоранеными бойцами - им помогали местные жители, которых бойцы укрывали от артобстрелов в подвальных помещениях. "Доктора там были. Привезли раненого, посмотрели, обработали, укололи и пошли тяжелого выхаживать, а там же прилеты на входе. Наверху выхаживали тяжелораненных, а я уже внизу с "легкими" общалась. То с одним, то с другим, то с третьим", - сказала она.
По словам Аллы, российские военные были вежливы и активно помогали жителям Артемовска. "Если бы знала все имена, с кем я общалась (из российских бойцов - ред.), я бы вот такое благодарственное письмо написала", - заключила она.