https://ria.ru/20230516/rakety-1872249519.html

СМИ: на Западе подтвердили, что ВСУ начали применять ракеты Storm Shadow

СМИ: на Западе подтвердили, что ВСУ начали применять ракеты Storm Shadow - РИА Новости, 16.05.2023

СМИ: на Западе подтвердили, что ВСУ начали применять ракеты Storm Shadow

Американские чиновники и западное должностное лицо подтвердили, что украинские войска начали использовать крылатые ракеты Storm Shadow, сообщает телеканал CNN. РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T19:40

2023-05-16T19:40

2023-05-16T19:40

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Американские чиновники и западное должностное лицо подтвердили, что украинские войска начали использовать крылатые ракеты Storm Shadow, сообщает телеканал CNN. Великобритания на прошлой неделе сообщила, что передает Украине крылатые ракеты Storm Shadow с дальностью поражения в экспортной модификации около 250 километров. При этом, по данным CNN, Лондон получил заверения от Киева, что они будут использоваться только по целям на территориях, которую Украина считает своей, но не по "материковой" России. С тех пор Киев несколько раз нанёс удары этими ракетами по Луганску. "Украинские силы начали использовать... Storm Shadow... для нанесения ударов по российским целям", - говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что минобороны Украины не прокомментировало эту информацию. О сбитых ракетах Storm Shadow российское министерство обороны впервые сообщило 15 мая. Согласно информации ведомства от 16 мая, российские системы ПВО за сутки сбили семь таких ракет.

https://ria.ru/20230515/spetsoperatsiya-1871959458.html

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в мире, украина, киев, великобритания