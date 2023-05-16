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СМИ: на Западе подтвердили, что ВСУ начали применять ракеты Storm Shadow - РИА Новости, 16.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:40 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/rakety-1872249519.html
СМИ: на Западе подтвердили, что ВСУ начали применять ракеты Storm Shadow
СМИ: на Западе подтвердили, что ВСУ начали применять ракеты Storm Shadow - РИА Новости, 16.05.2023
СМИ: на Западе подтвердили, что ВСУ начали применять ракеты Storm Shadow
Американские чиновники и западное должностное лицо подтвердили, что украинские войска начали использовать крылатые ракеты Storm Shadow, сообщает телеканал CNN. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T19:40
2023-05-16T19:40
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
великобритания
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Американские чиновники и западное должностное лицо подтвердили, что украинские войска начали использовать крылатые ракеты Storm Shadow, сообщает телеканал CNN. Великобритания на прошлой неделе сообщила, что передает Украине крылатые ракеты Storm Shadow с дальностью поражения в экспортной модификации около 250 километров. При этом, по данным CNN, Лондон получил заверения от Киева, что они будут использоваться только по целям на территориях, которую Украина считает своей, но не по "материковой" России. С тех пор Киев несколько раз нанёс удары этими ракетами по Луганску. "Украинские силы начали использовать... Storm Shadow... для нанесения ударов по российским целям", - говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что минобороны Украины не прокомментировало эту информацию. О сбитых ракетах Storm Shadow российское министерство обороны впервые сообщило 15 мая. Согласно информации ведомства от 16 мая, российские системы ПВО за сутки сбили семь таких ракет.
https://ria.ru/20230515/spetsoperatsiya-1871959458.html
украина
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в мире, украина, киев, великобритания
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Великобритания
СМИ: на Западе подтвердили, что ВСУ начали применять ракеты Storm Shadow

CNN: американские чиновники подтвердили, что ВСУ начали использовать ракеты Storm Shadow

© Фото : MBDA/Thierry WurtzБританская ракета Storm Shadow/Scalp
Британская ракета Storm Shadow/Scalp - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© Фото : MBDA/Thierry Wurtz
Британская ракета Storm Shadow/Scalp. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Американские чиновники и западное должностное лицо подтвердили, что украинские войска начали использовать крылатые ракеты Storm Shadow, сообщает телеканал CNN.
Великобритания на прошлой неделе сообщила, что передает Украине крылатые ракеты Storm Shadow с дальностью поражения в экспортной модификации около 250 километров. При этом, по данным CNN, Лондон получил заверения от Киева, что они будут использоваться только по целям на территориях, которую Украина считает своей, но не по "материковой" России. С тех пор Киев несколько раз нанёс удары этими ракетами по Луганску.
"Украинские силы начали использовать... Storm Shadow... для нанесения ударов по российским целям", - говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что минобороны Украины не прокомментировало эту информацию.
О сбитых ракетах Storm Shadow российское министерство обороны впервые сообщило 15 мая. Согласно информации ведомства от 16 мая, российские системы ПВО за сутки сбили семь таких ракет.
Ракета Storm Shadow - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
Эксперт предложил способ борьбы с ракетами Storm Shadow в зоне спецоперации
15 мая, 17:46
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевВеликобритания
 
 
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