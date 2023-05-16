https://ria.ru/20230516/rakety-1872249519.html
СМИ: на Западе подтвердили, что ВСУ начали применять ракеты Storm Shadow
СМИ: на Западе подтвердили, что ВСУ начали применять ракеты Storm Shadow - РИА Новости, 16.05.2023
СМИ: на Западе подтвердили, что ВСУ начали применять ракеты Storm Shadow
Американские чиновники и западное должностное лицо подтвердили, что украинские войска начали использовать крылатые ракеты Storm Shadow, сообщает телеканал CNN. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T19:40
2023-05-16T19:40
2023-05-16T19:40
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871402625_0:430:2059:1588_1920x0_80_0_0_7083e2c8aa21e7e2706d8feec2bddf3d.jpg
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Американские чиновники и западное должностное лицо подтвердили, что украинские войска начали использовать крылатые ракеты Storm Shadow, сообщает телеканал CNN. Великобритания на прошлой неделе сообщила, что передает Украине крылатые ракеты Storm Shadow с дальностью поражения в экспортной модификации около 250 километров. При этом, по данным CNN, Лондон получил заверения от Киева, что они будут использоваться только по целям на территориях, которую Украина считает своей, но не по "материковой" России. С тех пор Киев несколько раз нанёс удары этими ракетами по Луганску. "Украинские силы начали использовать... Storm Shadow... для нанесения ударов по российским целям", - говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что минобороны Украины не прокомментировало эту информацию. О сбитых ракетах Storm Shadow российское министерство обороны впервые сообщило 15 мая. Согласно информации ведомства от 16 мая, российские системы ПВО за сутки сбили семь таких ракет.
https://ria.ru/20230515/spetsoperatsiya-1871959458.html
украина
киев
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871402625_0:0:2241:1680_1920x0_80_0_0_a5df53ea5275f4783ace4d08f9cc288b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, великобритания
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Великобритания
СМИ: на Западе подтвердили, что ВСУ начали применять ракеты Storm Shadow
CNN: американские чиновники подтвердили, что ВСУ начали использовать ракеты Storm Shadow