https://ria.ru/20230516/rabota-1872197221.html
В Самаре на "ОДК-Кузнецов" будет создано 2500 новых рабочих мест
В Самаре на "ОДК-Кузнецов" будет создано 2500 новых рабочих мест - РИА Новости, 16.05.2023
В Самаре на "ОДК-Кузнецов" будет создано 2500 новых рабочих мест
В Самаре на производственной площадке ПАО "ОДК-Кузнецов" в ближайшие три года будет создано новых рабочих мест, сообщает департамент информационной политики... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T16:43
2023-05-16T16:43
2023-05-16T16:43
самарская область
самара
дмитрий азаров
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. В Самаре на производственной площадке ПАО "ОДК-Кузнецов" в ближайшие три года будет создано новых рабочих мест, сообщает департамент информационной политики администрации губернатора области.Планы развития предприятия обсудили на встрече во вторник губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и руководитель Объединенной двигателестроительной корпорации Вадим Бадеха.За последние годы на самарском предприятии построен целый ряд производств: новый инструментальный, гальванический и сварочный цеха, корпус производства компрессоров, обновленное производство шестерен и агрегатов. Планы не менее масштабные – все ранее заявленные проекты будут воплощены в жизнь. Сейчас на "Кузнецове" реализуется 9 инвестпроектов, суммарным объемом 40 миллиардов рублей. Их реализация позволит в ближайшие три года создать на предприятии 2500 новых рабочих мест. Новые мощности будут способствовать наращиванию компетенций сотрудников.Руководитель ОДК выразил благодарность губернатору за содействие в развитии предприятия."То, что один из совсем немногих в России новых конструкторских центров построен в Самаре, показывает значимость самарской школы, Самарского региона для нас", - обратился Бадеха к губернатору.В новом инженерно-конструкторском центре будут работать 500 конструкторов. Именно здесь будет сосредоточена интеллектуальная мощь, от полета мысли которой во многом будут зависеть перспективные разработки госкорпорации Ростех."Создание здесь конструкторского бюро, которое будет работать на всю компанию, - это большое достижение. Меня очень вдохновляет то, что здесь формируется научно-конструкторская основа для будущих успехов. Готов и в дальнейшем оказывать всемерную помощь и поддержку в реализации проекта", - отметил Азаров.Стороны обсудили перспективу создания в Самаре учебно-производственного центра под эгидой Ростеха на базе самарского завода ОДК. Планируется, что он будет работать и как на ОДК, так и на другие предприятия отрасли.Говоря о теме подготовки специалистов, Азаров напомнил, что в Самарской области успешно работает проект "Крылья Ростеха" по целевой подготовке многопрофильных инженерно-технических специалистов. "Понимаю, что потребуются дополнительные усилия - мы готовы, вплоть до перестройки под ваши задачи учебных планов и программ наших учреждений среднего профессионального образования и высшего образования. Здесь, поверьте, есть полное понимание и с ректорским корпусом, и с директорами наших учреждений СПО", - подчеркнул губернатор.Также на встрече обсуждался вопрос строительства арендного жилья для сотрудников завода.
https://radiosputnik.ria.ru/20230516/samara-1872154418.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
самарская область, самара, дмитрий азаров
Самарская область, Самара, Дмитрий Азаров
МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. В Самаре на производственной площадке ПАО "ОДК-Кузнецов" в ближайшие три года будет создано новых рабочих мест, сообщает департамент информационной политики администрации губернатора области.
Планы развития предприятия обсудили на встрече во вторник губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
и руководитель Объединенной двигателестроительной корпорации Вадим Бадеха.
За последние годы на самарском предприятии построен целый ряд производств: новый инструментальный, гальванический и сварочный цеха, корпус производства компрессоров, обновленное производство шестерен и агрегатов. Планы не менее масштабные – все ранее заявленные проекты будут воплощены в жизнь. Сейчас на "Кузнецове" реализуется 9 инвестпроектов, суммарным объемом 40 миллиардов рублей. Их реализация позволит в ближайшие три года создать на предприятии 2500 новых рабочих мест. Новые мощности будут способствовать наращиванию компетенций сотрудников.
Руководитель ОДК выразил благодарность губернатору за содействие в развитии предприятия.
"То, что один из совсем немногих в России
новых конструкторских центров построен в Самаре, показывает значимость самарской школы, Самарского региона для нас", - обратился Бадеха к губернатору.
В новом инженерно-конструкторском центре будут работать 500 конструкторов. Именно здесь будет сосредоточена интеллектуальная мощь, от полета мысли которой во многом будут зависеть перспективные разработки госкорпорации Ростех
.
"Создание здесь конструкторского бюро, которое будет работать на всю компанию, - это большое достижение. Меня очень вдохновляет то, что здесь формируется научно-конструкторская основа для будущих успехов. Готов и в дальнейшем оказывать всемерную помощь и поддержку в реализации проекта", - отметил Азаров.
Стороны обсудили перспективу создания в Самаре учебно-производственного центра под эгидой Ростеха на базе самарского завода ОДК. Планируется, что он будет работать и как на ОДК, так и на другие предприятия отрасли.
Говоря о теме подготовки специалистов, Азаров напомнил, что в Самарской области успешно работает проект "Крылья Ростеха" по целевой подготовке многопрофильных инженерно-технических специалистов. "Понимаю, что потребуются дополнительные усилия - мы готовы, вплоть до перестройки под ваши задачи учебных планов и программ наших учреждений среднего профессионального образования и высшего образования. Здесь, поверьте, есть полное понимание и с ректорским корпусом, и с директорами наших учреждений СПО", - подчеркнул губернатор.
Также на встрече обсуждался вопрос строительства арендного жилья для сотрудников завода.
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