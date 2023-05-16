Рейтинг@Mail.ru
Российская ПВО за сутки перехватила семь ракет Storm Shadow - РИА Новости, 16.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:39 16.05.2023 (обновлено: 12:45 16.05.2023)
https://ria.ru/20230516/pvo-1872113715.html
Российская ПВО за сутки перехватила семь ракет Storm Shadow
Российская ПВО за сутки перехватила семь ракет Storm Shadow - РИА Новости, 16.05.2023
Российская ПВО за сутки перехватила семь ракет Storm Shadow
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили семь крылатых ракет Storm Shadow, 7 снарядов HIMARS и 22 украинских дрона, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T12:39
2023-05-16T12:45
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
пво
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864389713_46:0:2809:1554_1920x0_80_0_0_5f5c99ab6e390a096d6052a729b42cb6.jpg
МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили семь крылатых ракет Storm Shadow, 7 снарядов HIMARS и 22 украинских дрона, сообщило Минобороны РФ.Всего с начала спецоперации было уничтожено 427 украинских военных самолетов, 233 вертолета, 4178 беспилотных летательных аппаратов, 422 зенитных ракетных комплекса, 9176 танков и других боевых бронированных машин, 1100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4828 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10233 единицы специальной военной автомобильной техники.Storm Shadow — малозаметная крылатая ракета воздушного базирования. Запускается с самолетов. Это совместная разработка французской Matra и английской British Aerospace. Сейчас оружие производит MBDA. Цена — около двух миллионов фунтов стерлингов за единицу вооружения. Дальность экспортных вариантов, как утверждает американское издание The Drive, — 250 километров, однако есть модификации и до 560 километров.
https://ria.ru/20230514/artilleristy-1871615070.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864389713_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_c3f7d92819d7e9fed6c5e7d925a512ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, пво, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, ПВО, Вооруженные силы РФ
Российская ПВО за сутки перехватила семь ракет Storm Shadow

Минобороны: российская ПВО за сутки перехватила семь ракет большой дальности Storm Shadow

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗенитно-ракетный комплекс
Зенитно-ракетный комплекс - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Зенитно-ракетный комплекс. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили семь крылатых ракет Storm Shadow, 7 снарядов HIMARS и 22 украинских дрона, сообщило Минобороны РФ.
«
"Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено семь крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, три противорадиолокационные ракеты HARM, а также семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Ивановка и Евгеновка Донецкой народной республики, Тополевка Луганской народной республики, Инженерное, Благовещенка Запорожской области, а также Крынки Херсонской области", - говорится в сообщении.
Российская САУ Мста-С в зоне специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
Российские войска уничтожили позиции ВСУ под Херсоном
14 мая, 11:33
Всего с начала спецоперации было уничтожено 427 украинских военных самолетов, 233 вертолета, 4178 беспилотных летательных аппаратов, 422 зенитных ракетных комплекса, 9176 танков и других боевых бронированных машин, 1100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4828 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10233 единицы специальной военной автомобильной техники.
Storm Shadow — малозаметная крылатая ракета воздушного базирования. Запускается с самолетов. Это совместная разработка французской Matra и английской British Aerospace. Сейчас оружие производит MBDA. Цена — около двух миллионов фунтов стерлингов за единицу вооружения. Дальность экспортных вариантов, как утверждает американское издание The Drive, — 250 километров, однако есть модификации и до 560 километров.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
15 мая, 15:22
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 15.05.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьПВОВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала