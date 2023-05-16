https://ria.ru/20230516/pvo-1872113715.html

Российская ПВО за сутки перехватила семь ракет Storm Shadow

Российская ПВО за сутки перехватила семь ракет Storm Shadow - РИА Новости, 16.05.2023

Российская ПВО за сутки перехватила семь ракет Storm Shadow

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили семь крылатых ракет Storm Shadow, 7 снарядов HIMARS и 22 украинских дрона, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T12:39

2023-05-16T12:39

2023-05-16T12:45

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

пво

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили семь крылатых ракет Storm Shadow, 7 снарядов HIMARS и 22 украинских дрона, сообщило Минобороны РФ.Всего с начала спецоперации было уничтожено 427 украинских военных самолетов, 233 вертолета, 4178 беспилотных летательных аппаратов, 422 зенитных ракетных комплекса, 9176 танков и других боевых бронированных машин, 1100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4828 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10233 единицы специальной военной автомобильной техники.Storm Shadow — малозаметная крылатая ракета воздушного базирования. Запускается с самолетов. Это совместная разработка французской Matra и английской British Aerospace. Сейчас оружие производит MBDA. Цена — около двух миллионов фунтов стерлингов за единицу вооружения. Дальность экспортных вариантов, как утверждает американское издание The Drive, — 250 километров, однако есть модификации и до 560 километров.

https://ria.ru/20230514/artilleristy-1871615070.html

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министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, пво, вооруженные силы рф