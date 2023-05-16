https://ria.ru/20230516/pvo-1872113715.html
Российская ПВО за сутки перехватила семь ракет Storm Shadow
Российская ПВО за сутки перехватила семь ракет Storm Shadow - РИА Новости, 16.05.2023
Российская ПВО за сутки перехватила семь ракет Storm Shadow
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили семь крылатых ракет Storm Shadow, 7 снарядов HIMARS и 22 украинских дрона, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T12:39
2023-05-16T12:39
2023-05-16T12:45
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
пво
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили семь крылатых ракет Storm Shadow, 7 снарядов HIMARS и 22 украинских дрона, сообщило Минобороны РФ.Всего с начала спецоперации было уничтожено 427 украинских военных самолетов, 233 вертолета, 4178 беспилотных летательных аппаратов, 422 зенитных ракетных комплекса, 9176 танков и других боевых бронированных машин, 1100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4828 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10233 единицы специальной военной автомобильной техники.Storm Shadow — малозаметная крылатая ракета воздушного базирования. Запускается с самолетов. Это совместная разработка французской Matra и английской British Aerospace. Сейчас оружие производит MBDA. Цена — около двух миллионов фунтов стерлингов за единицу вооружения. Дальность экспортных вариантов, как утверждает американское издание The Drive, — 250 километров, однако есть модификации и до 560 километров.
https://ria.ru/20230514/artilleristy-1871615070.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, пво, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, ПВО, Вооруженные силы РФ
Российская ПВО за сутки перехватила семь ракет Storm Shadow
Минобороны: российская ПВО за сутки перехватила семь ракет большой дальности Storm Shadow
МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили семь крылатых ракет Storm Shadow, 7 снарядов HIMARS и 22 украинских дрона, сообщило Минобороны РФ.
«
"Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено семь крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, три противорадиолокационные ракеты HARM, а также семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Ивановка и Евгеновка Донецкой народной республики, Тополевка Луганской народной республики, Инженерное, Благовещенка Запорожской области
, а также Крынки Херсонской области", - говорится в сообщении.
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Всего с начала спецоперации было уничтожено 427 украинских военных самолетов, 233 вертолета, 4178 беспилотных летательных аппаратов, 422 зенитных ракетных комплекса, 9176 танков и других боевых бронированных машин, 1100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4828 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10233 единицы специальной военной автомобильной техники.
Storm Shadow — малозаметная крылатая ракета воздушного базирования. Запускается с самолетов. Это совместная разработка французской Matra и английской British Aerospace. Сейчас оружие производит MBDA. Цена — около двух миллионов фунтов стерлингов за единицу вооружения. Дальность экспортных вариантов, как утверждает американское издание The Drive, — 250 километров, однако есть модификации и до 560 километров.