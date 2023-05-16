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Путин поддержал участие главы Новосибирской области в выборах губернатора - РИА Новости, 16.05.2023
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17:40 16.05.2023 (обновлено: 17:50 16.05.2023)
https://ria.ru/20230516/putin-1872217725.html
Путин поддержал участие главы Новосибирской области в выборах губернатора
Путин поддержал участие главы Новосибирской области в выборах губернатора - РИА Новости, 16.05.2023
Путин поддержал участие главы Новосибирской области в выборах губернатора
Президент России Владимир Путин поддержал участие в избирательной кампании губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, у которого в этом году... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T17:40
2023-05-16T17:50
политика
владимир путин
новосибирская область
россия
андрей травников
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал участие в избирательной кампании губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, у которого в этом году заканчивается срок полномочий, и пожелал ему успехов."Андрей Александрович, сказать, что все у нас всех всегда и во всем получается – ну, наверное, так никогда и нигде не говорится, так никогда и нигде и не происходит. Но в целом и Вы, и все люди, которых Вы привлекли к совместной работе, не просто добиваетесь решения стоящих перед вами задач, а в целом правильно определяете основные направления развития и добиваетесь результатов там, где это наиболее востребовано", - сказал Путин в ответ на вопрос Травникова, поддержит ли он его участие в выборах.Президент отметил, что проблемные точки региона обозначены, и губернатор их видит и решает."Считаю, что вполне удовлетворительно все происходит. Я желаю Вам успехов, удачи. Надеюсь, что люди оценят то, что сделано в Новосибирской области", - сказал Путин.Он отметил, что ситуация в регионе не просто стабильная, а имеет устойчивую тенденцию к развитию."Разумеется, Вы правы. Надо идти к людям и показывать им свою работу, говорить откровенно о том, что еще не сделано, и объяснять, показывать, как Вы собираетесь эти вопросы решать. Это обычная нормальная работа. Мне кажется, что у Вас все получится. Всего хорошего Вам, успехов",- сказал глава государства.Травников 9 сентября 2018 года одержал победу на досрочных выборах губернатора Новосибирской области. За него проголосовали 64,52% избирателей. Срок губернаторских полномочий Травникова истекает в 2023 году. В апреле стало известно о его планах участвовать в очередных выборах главы региона в сентябре этого года. Травников возглавляет Комиссию Госсовета РФ по науке.
https://ria.ru/20230427/sotrudnichestvo-1868102888.html
https://ria.ru/20230516/soveschanie-1872167628.html
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политика, владимир путин, новосибирская область, россия, андрей травников
Политика, Владимир Путин, Новосибирская область, Россия, Андрей Травников
Путин поддержал участие главы Новосибирской области в выборах губернатора

Путин поддержал участие главы Новосибирской области Травникова в избирательной кампании

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал участие в избирательной кампании губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, у которого в этом году заканчивается срок полномочий, и пожелал ему успехов.
"Андрей Александрович, сказать, что все у нас всех всегда и во всем получается – ну, наверное, так никогда и нигде не говорится, так никогда и нигде и не происходит. Но в целом и Вы, и все люди, которых Вы привлекли к совместной работе, не просто добиваетесь решения стоящих перед вами задач, а в целом правильно определяете основные направления развития и добиваетесь результатов там, где это наиболее востребовано", - сказал Путин в ответ на вопрос Травникова, поддержит ли он его участие в выборах.
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Президент отметил, что проблемные точки региона обозначены, и губернатор их видит и решает.
"Считаю, что вполне удовлетворительно все происходит. Я желаю Вам успехов, удачи. Надеюсь, что люди оценят то, что сделано в Новосибирской области", - сказал Путин.
Он отметил, что ситуация в регионе не просто стабильная, а имеет устойчивую тенденцию к развитию.
"Разумеется, Вы правы. Надо идти к людям и показывать им свою работу, говорить откровенно о том, что еще не сделано, и объяснять, показывать, как Вы собираетесь эти вопросы решать. Это обычная нормальная работа. Мне кажется, что у Вас все получится. Всего хорошего Вам, успехов",- сказал глава государства.
Травников 9 сентября 2018 года одержал победу на досрочных выборах губернатора Новосибирской области. За него проголосовали 64,52% избирателей. Срок губернаторских полномочий Травникова истекает в 2023 году. В апреле стало известно о его планах участвовать в очередных выборах главы региона в сентябре этого года. Травников возглавляет Комиссию Госсовета РФ по науке.
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