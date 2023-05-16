https://ria.ru/20230516/proverka-1872169825.html

Контрольная палата Польши начала проверку в Минобороны из-за падения ракеты

Контрольная палата Польши начала проверку в Минобороны из-за падения ракеты - РИА Новости, 16.05.2023

Контрольная палата Польши начала проверку в Минобороны из-за падения ракеты

Высшая контрольная палата Польши начала проверку в министерстве национальной обороны республики в связи с "ракетным инцидентом", сообщил председатель палаты... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T15:16

2023-05-16T15:16

2023-05-16T15:16

в мире

польша

быдгощ

матеуш моравецкий

мариуш блащак

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ВАРШАВА, 16 мая - РИА Новости. Высшая контрольная палата Польши начала проверку в министерстве национальной обороны республики в связи с "ракетным инцидентом", сообщил председатель палаты Мариан Банась. "Высшая контрольная палата начала проверку в министерстве национальной обороны и нескольких других учреждениях в связи с делом о ракете, найденной в лесу недалеко от Быдгоща", - сказал Банась в эфире телеканала Polsat. "Ситуация очень чувствительная и опасная", - добавил он. Польские власти 27 апреля сообщили, что в окрестностях населенного пункта Замость примерно в 15 километрах от Быдгоща были обнаружены обломки "неопознанного воздушного военного объекта". Позже оказалось, что происшествие случилось в минувшем декабре, и польские военные о нем знали. Радиостанция RMF FM выяснила, что это ракета "воздух-земля" с надписями на русском языке – возможно, запущенная польскими военными во время учений мишень. Позже та же радиостанция со ссылкой на результаты экспертизы сообщила, что найденная ракета является стратегической авиационной крылатой ракетой X-55 российского производства. В четверг премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что узнал о происшествии лишь в конце апреля. После этого вице-премьер, министр национальной обороны Мариуш Блащак заявил, что 16 декабря оперативный командующий Вооруженных сил получил от Центра воздушных операций данную информацию, но не проинформировал министра, правительственный центр безопасности и другие службы. Командующие польской армией заявляют, что докладывали вышестоящему руководству.

https://ria.ru/20230511/raketa-1870972707.html

https://ria.ru/20230504/polsha-1869683359.html

польша

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в мире, польша, быдгощ, матеуш моравецкий, мариуш блащак