Телефон экс-главы Минобороны Франции прослушивался шпионской программой
Mediapart: телефон экс-главы минобороны Франции Парли прослушивался шпионской программой
Наушники и смартфон. Архивное фото
ПАРИЖ, 16 мая – РИА Новости. Бывшая глава минобороны Франции Флоранс Парли была одной из жертв вредоносного шпионского программного обеспечения Pegasus в то время, когда была министром, сообщило во вторник издание Mediapart.
"Флоранс Парли стала пятым министром, которая была целью злоумышленников, подтвердили французские власти. Среди других министров – Жан-Мишель Бланке (бывший министр образования, 2017-2022), бывший министр развития территорий Жаклин Гуро (2018-2022), министр-делегат по вопросам жилья Эммануэль Варгон, ныне занимающая пост главы Комитета по регулированию энергетики (CRE), а также глава минобороны Франции Себастьян Лекорню", - сообщило СМИ.
Отмечается, что найденные следы вредоносного программного обеспечения не дают возможности выявить страну, ответственную за эту атаку.
В общей сложности 23 человека стали жертвами вредоносного шпионского ПО во Франции, включая бывшего премьер-министра Эдуара Филиппа и президента Франции Эммануэля Макрона. Кроме политиков жертвами шпионской программы стали также журналисты и сотрудники НКО. По этому делу во Франции идут уголовное и административное расследования.
Скандал вокруг шпионской программы Pegasus разразился в 2021 году. Ассоциации Forbidden Stories и Amnesty International смогли получить список из 50 тысяч телефонных номеров, выбранных клиентами NSO с 2016 года, которые могли стать потенциальной целью слежки.
Как сообщали СМИ, программное обеспечение Pegasus разработки израильской NSO Group использовалось спецслужбами различных стран не только для отслеживания преступников и террористов, но и для слежки за политиками, бизнесменами, активистами, журналистами и оппозиционерами по всему миру.
Программа могла получать доступ к данным в облаке, например, к полной истории местоположения человека, заархивированным сообщениям и фотографиям. Фирма заявляла, что программа продавалась только ответственным правительствам для предотвращения терактов и других преступлений.