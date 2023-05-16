https://ria.ru/20230516/proslushka-1872269169.html

Телефон экс-главы Минобороны Франции прослушивался шпионской программой

Телефон экс-главы Минобороны Франции прослушивался шпионской программой - РИА Новости, 16.05.2023

Телефон экс-главы Минобороны Франции прослушивался шпионской программой

Бывшая глава минобороны Франции Флоранс Парли была одной из жертв вредоносного шпионского программного обеспечения Pegasus в то время, когда была министром,... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T22:11

2023-05-16T22:11

2023-05-16T22:11

в мире

франция

флоранс парли

себастьян лекорню

эдуар филипп

amnesty international

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ПАРИЖ, 16 мая – РИА Новости. Бывшая глава минобороны Франции Флоранс Парли была одной из жертв вредоносного шпионского программного обеспечения Pegasus в то время, когда была министром, сообщило во вторник издание Mediapart. "Флоранс Парли стала пятым министром, которая была целью злоумышленников, подтвердили французские власти. Среди других министров – Жан-Мишель Бланке (бывший министр образования, 2017-2022), бывший министр развития территорий Жаклин Гуро (2018-2022), министр-делегат по вопросам жилья Эммануэль Варгон, ныне занимающая пост главы Комитета по регулированию энергетики (CRE), а также глава минобороны Франции Себастьян Лекорню", - сообщило СМИ. Отмечается, что найденные следы вредоносного программного обеспечения не дают возможности выявить страну, ответственную за эту атаку. В общей сложности 23 человека стали жертвами вредоносного шпионского ПО во Франции, включая бывшего премьер-министра Эдуара Филиппа и президента Франции Эммануэля Макрона. Кроме политиков жертвами шпионской программы стали также журналисты и сотрудники НКО. По этому делу во Франции идут уголовное и административное расследования. Скандал вокруг шпионской программы Pegasus разразился в 2021 году. Ассоциации Forbidden Stories и Amnesty International смогли получить список из 50 тысяч телефонных номеров, выбранных клиентами NSO с 2016 года, которые могли стать потенциальной целью слежки. Как сообщали СМИ, программное обеспечение Pegasus разработки израильской NSO Group использовалось спецслужбами различных стран не только для отслеживания преступников и террористов, но и для слежки за политиками, бизнесменами, активистами, журналистами и оппозиционерами по всему миру. Программа могла получать доступ к данным в облаке, например, к полной истории местоположения человека, заархивированным сообщениям и фотографиям. Фирма заявляла, что программа продавалась только ответственным правительствам для предотвращения терактов и других преступлений.

https://ria.ru/20230514/zelenskiy-1871643957.html

https://ria.ru/20230427/proslushka-1868166031.html

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в мире, франция, флоранс парли, себастьян лекорню, эдуар филипп, amnesty international