https://ria.ru/20230516/propaganda-1872213306.html
Комитет ГД одобрил проекты о наказании за повторную пропаганду наркотиков
Комитет ГД одобрил проекты о наказании за повторную пропаганду наркотиков - РИА Новости, 16.05.2023
Комитет ГД одобрил проекты о наказании за повторную пропаганду наркотиков
Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал принять в первом чтении пакет законопроектов, предусматривающий, в частности, уголовную ответственность за... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T17:26
2023-05-16T17:26
2023-05-16T17:26
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василий пискарев
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал принять в первом чтении пакет законопроектов, предусматривающий, в частности, уголовную ответственность за повторную пропаганду в интернете незаконного оборота и потребления наркотиков. Законопроекты были внесены в Госдуму 30 марта правительством РФ. В Думу был внесен сопутствующий законопроект с поправками в КоАП РФ и в закон об информации, предусматривающими "полный запрет пропаганды незаконного оборота наркотиков, в отличие от существующего запрета распространения некоторых из ее элементов". "Данными проектами федеральных законов предлагается: ввести уголовную ответственность за пропаганду незаконного оборота и потребления наркотиков, совершенную повторно лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года (статья 6.13 КоАП) либо уже имеющим судимость за совершение данного преступления", - указывается в пояснительных материалах. Согласно поправкам в УК РФ, наказание по новой статье может составить до двух лет лишения свободы, повлечь наложение штрафа в размере до 50 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 240 часов, исправительные работы сроком до двух лет с лишением права занимать определенные должности на тот же срок. Кроме того, документы предусматривают уточнение понятия "пропаганды незаконного оборота и потребления наркотиков" и определяющие его признаки. Также законопроектом в статье 13.41 КоАП предусматривается административная ответственность за непринятие мер провайдером хостинга по ограничению доступа к информационному ресурсу или сайту в сети за неудаление его владельцем неправомерной информации. Кроме того, предлагается допустить публичное распространение в СМИ произведений науки, литературы и искусства, содержащих информацию о наркотиках и обнародованных до 1 января 2024 года, при этом после указанной даты публичное распространение в средствах массовой информации и в информационно-телекоммуникационных сетях (включая интернет) таких произведений предполагается допустить только при условии одновременного сообщения о том, что за незаконный оборот наркотиков предусмотрена ответственность, в том числе пожизненное лишение свободы, а их незаконное потребление вызывает зависимость и непосредственно угрожает жизни и здоровью человека. Ранее глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев написал в своем телеграм-канале, что зарубежные СМИ и неправительственные организации проводили пронаркотические акции, распределяли гранты, организовывали конкурсы публикаций в СМИ, связанных с популяризацией потребления наркотиков.
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россия, василий пискарев, госдума рф, общество
Россия, Василий Пискарев, Госдума РФ, Общество
Комитет ГД одобрил проекты о наказании за повторную пропаганду наркотиков
Комитет Госдумы одобрил законопроекты о наказании за повторную пропаганду наркотиков
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал принять в первом чтении пакет законопроектов, предусматривающий, в частности, уголовную ответственность за повторную пропаганду в интернете незаконного оборота и потребления наркотиков.
Законопроекты были внесены в Госдуму 30 марта правительством РФ
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В Думу был внесен сопутствующий законопроект с поправками в КоАП РФ и в закон об информации, предусматривающими "полный запрет пропаганды незаконного оборота наркотиков, в отличие от существующего запрета распространения некоторых из ее элементов".
"Данными проектами федеральных законов предлагается: ввести уголовную ответственность за пропаганду незаконного оборота и потребления наркотиков, совершенную повторно лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года (статья 6.13 КоАП) либо уже имеющим судимость за совершение данного преступления", - указывается в пояснительных материалах.
Согласно поправкам в УК РФ, наказание по новой статье может составить до двух лет лишения свободы, повлечь наложение штрафа в размере до 50 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 240 часов, исправительные работы сроком до двух лет с лишением права занимать определенные должности на тот же срок.
Кроме того, документы предусматривают уточнение понятия "пропаганды незаконного оборота и потребления наркотиков" и определяющие его признаки.
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Также законопроектом в статье 13.41 КоАП предусматривается административная ответственность за непринятие мер провайдером хостинга по ограничению доступа к информационному ресурсу или сайту в сети за неудаление его владельцем неправомерной информации.
Кроме того, предлагается допустить публичное распространение в СМИ произведений науки, литературы и искусства, содержащих информацию о наркотиках и обнародованных до 1 января 2024 года, при этом после указанной даты публичное распространение в средствах массовой информации и в информационно-телекоммуникационных сетях (включая интернет) таких произведений предполагается допустить только при условии одновременного сообщения о том, что за незаконный оборот наркотиков предусмотрена ответственность, в том числе пожизненное лишение свободы, а их незаконное потребление вызывает зависимость и непосредственно угрожает жизни и здоровью человека.
Ранее глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев
написал в своем телеграм-канале, что зарубежные СМИ и неправительственные организации проводили пронаркотические акции, распределяли гранты, организовывали конкурсы публикаций в СМИ, связанных с популяризацией потребления наркотиков.
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