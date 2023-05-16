"Это нелепо". СМИ рассказали, что устроили в Италии из-за визита Зеленского
Fatto Quotidiano: в Италии в честь визита Зеленского устроили день фейков и пропаганды
© AP Photo / Alessandra TarantinoПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Риме, Италия
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Риме, Италия. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Власти Италии в честь визита президента Украины Владимира Зеленского устроили день пропаганды, пишет Fatto Quotidiano.
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"В субботу, в связи с визитом Зеленского в Рим, государственное и частное телевидение Италии устроило день высокоэффективной пропаганды", — заявила обозреватель издания Даниэла Раньери.
По ее словам, во время политического ток-шоу Porta a porta журналисты задавали Зеленскому "глупые вопросы", избегая беседы на "острые" темы. Раньери также указала на несоблюдение "заветной европейской свободы слова" из-за того, что никто из журналистов даже не попытался подвергнуть украинского лидера критике.
Как отметила автор, все ответы Зеленского на вопросы ведущих сводились к обвинению президента России Владимира Путина.
"Зеленский постоянно руководствовался одной концепцией: якобы "у Путина армия наемников и, следовательно, солдаты без мотивации", в то время как украинский народ полон патриотического духа и на 100 процентов поддерживает власть. Если бы это было правдой, Зеленский не стал бы объявлять вне закона 11 оппозиционных партий, отключать три телеканала, критикующих правительство, и вводить военное положение", — аргументировала Раньери.
В субботу Зеленский посетил Италию и Ватикан, а в воскресенье прилетел в Германию, где встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в его резиденции Бельвю. Этим же вечером он направился в Париж к французскому лидеру Эммануэлю Макрону. В понедельник Зеленский прибыл в Лондон для встречи с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.
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