Рейтинг@Mail.ru
"Это нелепо". СМИ рассказали, что устроили в Италии из-за визита Зеленского - РИА Новости, 16.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:25 16.05.2023 (обновлено: 01:27 16.05.2023)
https://ria.ru/20230516/propaganda-1872031986.html
"Это нелепо". СМИ рассказали, что устроили в Италии из-за визита Зеленского
"Это нелепо". СМИ рассказали, что устроили в Италии из-за визита Зеленского - РИА Новости, 16.05.2023
"Это нелепо". СМИ рассказали, что устроили в Италии из-за визита Зеленского
Власти Италии в честь визита президента Украины Владимира Зеленского устроили день пропаганды, пишет Fatto Quotidiano. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T01:25
2023-05-16T01:27
в мире
германия
украина
владимир путин
владимир зеленский
франк-вальтер штайнмайер
италия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0e/1871602661_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f6f0b1f5c380b27844ef0907e56f3b8f.jpg
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Власти Италии в честь визита президента Украины Владимира Зеленского устроили день пропаганды, пишет Fatto Quotidiano.По ее словам, во время политического ток-шоу Porta a porta журналисты задавали Зеленскому "глупые вопросы", избегая беседы на "острые" темы. Раньери также указала на несоблюдение "заветной европейской свободы слова" из-за того, что никто из журналистов даже не попытался подвергнуть украинского лидера критике.Как отметила автор, все ответы Зеленского на вопросы ведущих сводились к обвинению президента России Владимира Путина. "Зеленский постоянно руководствовался одной концепцией: якобы "у Путина армия наемников и, следовательно, солдаты без мотивации", в то время как украинский народ полон патриотического духа и на 100 процентов поддерживает власть. Если бы это было правдой, Зеленский не стал бы объявлять вне закона 11 оппозиционных партий, отключать три телеканала, критикующих правительство, и вводить военное положение", — аргументировала Раньери.В субботу Зеленский посетил Италию и Ватикан, а в воскресенье прилетел в Германию, где встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в его резиденции Бельвю. Этим же вечером он направился в Париж к французскому лидеру Эммануэлю Макрону. В понедельник Зеленский прибыл в Лондон для встречи с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230515/ukraina-1872022554.html
https://ria.ru/20230516/prazdnik-1872031752.html
германия
украина
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0e/1871602661_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_34cc4c1cc85a46a39ebf5ee85c6be90a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, украина, владимир путин, владимир зеленский, франк-вальтер штайнмайер, италия
В мире, Германия, Украина, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Франк-Вальтер Штайнмайер, Италия
"Это нелепо". СМИ рассказали, что устроили в Италии из-за визита Зеленского

Fatto Quotidiano: в Италии в честь визита Зеленского устроили день фейков и пропаганды

© AP Photo / Alessandra TarantinoПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Риме, Италия
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Риме, Италия - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Риме, Италия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Власти Италии в честь визита президента Украины Владимира Зеленского устроили день пропаганды, пишет Fatto Quotidiano.
«
"В субботу, в связи с визитом Зеленского в Рим, государственное и частное телевидение Италии устроило день высокоэффективной пропаганды", — заявила обозреватель издания Даниэла Раньери.
По ее словам, во время политического ток-шоу Porta a porta журналисты задавали Зеленскому "глупые вопросы", избегая беседы на "острые" темы. Раньери также указала на несоблюдение "заветной европейской свободы слова" из-за того, что никто из журналистов даже не попытался подвергнуть украинского лидера критике.
Как отметила автор, все ответы Зеленского на вопросы ведущих сводились к обвинению президента России Владимира Путина.
"Зеленский постоянно руководствовался одной концепцией: якобы "у Путина армия наемников и, следовательно, солдаты без мотивации", в то время как украинский народ полон патриотического духа и на 100 процентов поддерживает власть. Если бы это было правдой, Зеленский не стал бы объявлять вне закона 11 оппозиционных партий, отключать три телеканала, критикующих правительство, и вводить военное положение", — аргументировала Раньери.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
Французы потеряли дар речи от нового подарка Макрона Зеленскому
Вчера, 22:27
В субботу Зеленский посетил Италию и Ватикан, а в воскресенье прилетел в Германию, где встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в его резиденции Бельвю. Этим же вечером он направился в Париж к французскому лидеру Эммануэлю Макрону. В понедельник Зеленский прибыл в Лондон для встречи с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
В Сети придумали новый праздник в честь отъезда Зеленского из Европы
01:10
 
В миреГерманияУкраинаВладимир ПутинВладимир ЗеленскийФранк-Вальтер ШтайнмайерИталия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала