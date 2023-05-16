https://ria.ru/20230516/propaganda-1872031986.html

"Это нелепо". СМИ рассказали, что устроили в Италии из-за визита Зеленского

"Это нелепо". СМИ рассказали, что устроили в Италии из-за визита Зеленского - РИА Новости, 16.05.2023

"Это нелепо". СМИ рассказали, что устроили в Италии из-за визита Зеленского

Власти Италии в честь визита президента Украины Владимира Зеленского устроили день пропаганды, пишет Fatto Quotidiano. РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T01:25

2023-05-16T01:25

2023-05-16T01:27

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Власти Италии в честь визита президента Украины Владимира Зеленского устроили день пропаганды, пишет Fatto Quotidiano.По ее словам, во время политического ток-шоу Porta a porta журналисты задавали Зеленскому "глупые вопросы", избегая беседы на "острые" темы. Раньери также указала на несоблюдение "заветной европейской свободы слова" из-за того, что никто из журналистов даже не попытался подвергнуть украинского лидера критике.Как отметила автор, все ответы Зеленского на вопросы ведущих сводились к обвинению президента России Владимира Путина. "Зеленский постоянно руководствовался одной концепцией: якобы "у Путина армия наемников и, следовательно, солдаты без мотивации", в то время как украинский народ полон патриотического духа и на 100 процентов поддерживает власть. Если бы это было правдой, Зеленский не стал бы объявлять вне закона 11 оппозиционных партий, отключать три телеканала, критикующих правительство, и вводить военное положение", — аргументировала Раньери.В субботу Зеленский посетил Италию и Ватикан, а в воскресенье прилетел в Германию, где встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в его резиденции Бельвю. Этим же вечером он направился в Париж к французскому лидеру Эммануэлю Макрону. В понедельник Зеленский прибыл в Лондон для встречи с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230515/ukraina-1872022554.html

https://ria.ru/20230516/prazdnik-1872031752.html

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в мире, германия, украина, владимир путин, владимир зеленский, франк-вальтер штайнмайер, италия