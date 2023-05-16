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Правительство завершает работу над проектом о въезде и выезде иностранцев
Правительство завершает работу над проектом о въезде и выезде иностранцев - РИА Новости, 16.05.2023
Правительство завершает работу над проектом о въезде и выезде иностранцев
Правительство РФ завершает работу над законопроектом, который регулирует условия въезда, выезда и пребывания в России иностранных граждан, говорится в сообщении РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T18:14
2023-05-16T18:14
2023-05-16T18:14
россия
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Правительство РФ завершает работу над законопроектом, который регулирует условия въезда, выезда и пребывания в России иностранных граждан, говорится в сообщении кабмина по итогам стратегической сессии по миграционной политике, которую провел премьер-министр Михаил Мишустин. "Сейчас правительство завершает разработку плана мероприятий по реализации утвержденной президентом Концепции государственной миграционной политики на 2023-2025 годы, а также проекта федерального закона, регулирующего условия въезда, выезда и пребывания в России иностранных граждан. Предложения, которые легли в основу этих документов, были подготовлены федеральными органами власти при участии глав регионов и экспертов", - сообщает правительство. Как отмечается, планируется отладить и перевести в электронный вид все административные процедуры, связанные с миграцией, сделать понятным оформление вида на жительство, разрешения на работу и других документов.
https://ria.ru/20230516/rossiya-1872224602.html
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россия, михаил мишустин, общество
Россия, Михаил Мишустин, Общество
Правительство завершает работу над проектом о въезде и выезде иностранцев
Правительство завершает работу над проектом, который регулирует въезд и выезд иностранцев