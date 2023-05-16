https://ria.ru/20230516/prodazha-1872102123.html

Жительницу Ингушетии заподозрили в продаже ребенка

Жительницу Ингушетии заподозрили в продаже ребенка - РИА Новости, 16.05.2023

Жительницу Ингушетии заподозрили в продаже ребенка

Следствие в Ингушетии заподозрило местную жительницу в том, что она за 400 тысяч рублей продала своего новорожденного ребенка, сообщило во вторник СУСК по... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T12:10

2023-05-16T12:10

2023-05-16T15:32

россия

происшествия

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НАЛЬЧИК, 16 мая – РИА Новости. Следствие в Ингушетии заподозрило местную жительницу в том, что она за 400 тысяч рублей продала своего новорожденного ребенка, сообщило во вторник СУСК по региону."По данным следствия, в декабре 2020 года 28-летняя местная жительница в городе Карабулак продала за 400 тысяч рублей своего младенца 30-летней женщине", - говорится в сообщении.В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье "Купля-продажа человека, находящегося в беспомощном состоянии" УК РФ. Ей грозит до десяти лет лишения свободы.В региональной прокуратуре сообщили, что ход расследования уголовного дела под личный контроль взял прокурор Ингушетии Андрей Васильченко. "Кроме того, прокуратурой будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка исполнения требований законодательства о защите прав несовершеннолетних, в том числе работе органов системы профилактики", - отмечает ведомство.Это уже второе за последние несколько месяцев уголовное дело о продаже ребенка в Ингушетии. В феврале текущего года региональное СУСК сообщало о задержании жительницы республики, подозреваемой в продаже новорожденного за 100 тысяч рублей.

https://ria.ru/20230324/ukraina-1860381538.html

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россия, происшествия