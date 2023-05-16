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Приют для животных газифицировали в подмосковных Химках - РИА Новости, 16.05.2023
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Новости Подмосковья
 
12:03 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/priyut-1872091367.html
Приют для животных газифицировали в подмосковных Химках
Приют для животных газифицировали в подмосковных Химках - РИА Новости, 16.05.2023
Приют для животных газифицировали в подмосковных Химках
Приют для животных газифицировали в микрорайоне Подрезково городского округа Химки, сообщила пресс-служба министерства энергетики Московской области. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T12:03
2023-05-16T12:03
новости подмосковья
химки
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Приют для животных газифицировали в микрорайоне Подрезково городского округа Химки, сообщила пресс-служба министерства энергетики Московской области.В рамках проекта по газификации были выполнены строительно-монтажные работы, произведена врезка газопровода в сеть газораспределения, установлен шкафной регуляторный пункт. Протяженность построенных сетей составила более 300 метров."Более 10 лет приют занимается реабилитацией, содержанием и пристройкой породистых собак, которых бросили хозяева. Благодаря проведенному газу тепло придет в помещения, где на сегодняшний день содержатся более 600 питомцев", - говорится в сообщении.
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химки, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Химки, Московская область (Подмосковье)

Приют для животных газифицировали в подмосковных Химках

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСобаки в вольере приюта для бездомных животных
Собаки в вольере приюта для бездомных животных - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Собаки в вольере приюта для бездомных животных
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Приют для животных газифицировали в микрорайоне Подрезково городского округа Химки, сообщила пресс-служба министерства энергетики Московской области.
В рамках проекта по газификации были выполнены строительно-монтажные работы, произведена врезка газопровода в сеть газораспределения, установлен шкафной регуляторный пункт. Протяженность построенных сетей составила более 300 метров.
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12 мая, 11:36
"Более 10 лет приют занимается реабилитацией, содержанием и пристройкой породистых собак, которых бросили хозяева. Благодаря проведенному газу тепло придет в помещения, где на сегодняшний день содержатся более 600 питомцев", - говорится в сообщении.
 
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