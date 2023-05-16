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Приют для животных газифицировали в подмосковных Химках

Приют для животных газифицировали в подмосковных Химках - РИА Новости, 16.05.2023

Приют для животных газифицировали в подмосковных Химках

Приют для животных газифицировали в микрорайоне Подрезково городского округа Химки, сообщила пресс-служба министерства энергетики Московской области. РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T12:03

2023-05-16T12:03

2023-05-16T12:03

новости подмосковья

химки

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Приют для животных газифицировали в микрорайоне Подрезково городского округа Химки, сообщила пресс-служба министерства энергетики Московской области.В рамках проекта по газификации были выполнены строительно-монтажные работы, произведена врезка газопровода в сеть газораспределения, установлен шкафной регуляторный пункт. Протяженность построенных сетей составила более 300 метров."Более 10 лет приют занимается реабилитацией, содержанием и пристройкой породистых собак, которых бросили хозяева. Благодаря проведенному газу тепло придет в помещения, где на сегодняшний день содержатся более 600 питомцев", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230512/blagoustroystvo-1871243298.html

химки

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Артем Смирнов

химки, московская область (подмосковье)