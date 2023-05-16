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Приют для животных газифицировали в подмосковных Химках
Приют для животных газифицировали в подмосковных Химках - РИА Новости, 16.05.2023
Приют для животных газифицировали в подмосковных Химках
Приют для животных газифицировали в микрорайоне Подрезково городского округа Химки, сообщила пресс-служба министерства энергетики Московской области. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T12:03
2023-05-16T12:03
2023-05-16T12:03
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Приют для животных газифицировали в микрорайоне Подрезково городского округа Химки, сообщила пресс-служба министерства энергетики Московской области.В рамках проекта по газификации были выполнены строительно-монтажные работы, произведена врезка газопровода в сеть газораспределения, установлен шкафной регуляторный пункт. Протяженность построенных сетей составила более 300 метров."Более 10 лет приют занимается реабилитацией, содержанием и пристройкой породистых собак, которых бросили хозяева. Благодаря проведенному газу тепло придет в помещения, где на сегодняшний день содержатся более 600 питомцев", - говорится в сообщении.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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