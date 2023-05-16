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Депутат в Новосибирске получил срок за заказ наркотиков за рубежом - РИА Новости, 16.05.2023
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11:59 16.05.2023
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Депутат в Новосибирске получил срок за заказ наркотиков за рубежом
Депутат в Новосибирске получил срок за заказ наркотиков за рубежом - РИА Новости, 16.05.2023
Депутат в Новосибирске получил срок за заказ наркотиков за рубежом
Калининский районный суд Новосибирска приговорил депутата одного из сельсоветов Новосибирской области к шести годам колонии строгого режима за покупку через... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T11:59
2023-05-16T11:59
происшествия
новосибирск
новосибирская область
германия
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НОВОСИБИРСК, 16 мая – РИА Новости. Калининский районный суд Новосибирска приговорил депутата одного из сельсоветов Новосибирской области к шести годам колонии строгого режима за покупку через интернет в Германии наркотика LSD. На сайте районного суда сообщается, что Роман Янов признан виновным в "незаконном перемещении через границу наркотиков" и "покушение на приобретение наркотиков". Ранее в суде поясняли, что Янов является депутатом Совета депутатов Буготакского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области. Следователи считают, что в апреле 2022 года он через интернет нашел и заказал наркотическое средство 1V-LSD. При этом неустановленное лицо под видом обычного письма направило депутату из Германии наркотическое средство почтовой связью. Почтовое отправление с наркотическим средством изъяли сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Новосибирской таможни в почтовом отделении.
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происшествия, новосибирск, новосибирская область, германия
Происшествия, Новосибирск, Новосибирская область, Германия
Депутат в Новосибирске получил срок за заказ наркотиков за рубежом

Депутат сельсовета в Новосибирской области получил шесть лет за заказ наркотиков из ФРГ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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НОВОСИБИРСК, 16 мая – РИА Новости. Калининский районный суд Новосибирска приговорил депутата одного из сельсоветов Новосибирской области к шести годам колонии строгого режима за покупку через интернет в Германии наркотика LSD.
На сайте районного суда сообщается, что Роман Янов признан виновным в "незаконном перемещении через границу наркотиков" и "покушение на приобретение наркотиков".
«
"Янов Р.А. признан виновным в совершении преступлений… ему назначено окончательное наказание… в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Слугу народа взяли под стражу в зале суда.
Ранее в суде поясняли, что Янов является депутатом Совета депутатов Буготакского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области. Следователи считают, что в апреле 2022 года он через интернет нашел и заказал наркотическое средство 1V-LSD. При этом неустановленное лицо под видом обычного письма направило депутату из Германии наркотическое средство почтовой связью.
Почтовое отправление с наркотическим средством изъяли сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Новосибирской таможни в почтовом отделении.
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