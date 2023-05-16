https://ria.ru/20230516/prigovor-1872099341.html

Депутат в Новосибирске получил срок за заказ наркотиков за рубежом

Депутат в Новосибирске получил срок за заказ наркотиков за рубежом - РИА Новости, 16.05.2023

Депутат в Новосибирске получил срок за заказ наркотиков за рубежом

Калининский районный суд Новосибирска приговорил депутата одного из сельсоветов Новосибирской области к шести годам колонии строгого режима за покупку через... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T11:59

2023-05-16T11:59

2023-05-16T11:59

происшествия

новосибирск

новосибирская область

германия

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НОВОСИБИРСК, 16 мая – РИА Новости. Калининский районный суд Новосибирска приговорил депутата одного из сельсоветов Новосибирской области к шести годам колонии строгого режима за покупку через интернет в Германии наркотика LSD. На сайте районного суда сообщается, что Роман Янов признан виновным в "незаконном перемещении через границу наркотиков" и "покушение на приобретение наркотиков". Ранее в суде поясняли, что Янов является депутатом Совета депутатов Буготакского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области. Следователи считают, что в апреле 2022 года он через интернет нашел и заказал наркотическое средство 1V-LSD. При этом неустановленное лицо под видом обычного письма направило депутату из Германии наркотическое средство почтовой связью. Почтовое отправление с наркотическим средством изъяли сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Новосибирской таможни в почтовом отделении.

https://ria.ru/20230310/diler-1857057258.html

новосибирск

новосибирская область

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, новосибирск, новосибирская область, германия