Депутат в Новосибирске получил срок за заказ наркотиков за рубежом
Депутат сельсовета в Новосибирской области получил шесть лет за заказ наркотиков из ФРГ
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 16 мая – РИА Новости. Калининский районный суд Новосибирска приговорил депутата одного из сельсоветов Новосибирской области к шести годам колонии строгого режима за покупку через интернет в Германии наркотика LSD.
На сайте районного суда сообщается, что Роман Янов признан виновным в "незаконном перемещении через границу наркотиков" и "покушение на приобретение наркотиков".
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"Янов Р.А. признан виновным в совершении преступлений… ему назначено окончательное наказание… в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Слугу народа взяли под стражу в зале суда.
Ранее в суде поясняли, что Янов является депутатом Совета депутатов Буготакского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области. Следователи считают, что в апреле 2022 года он через интернет нашел и заказал наркотическое средство 1V-LSD. При этом неустановленное лицо под видом обычного письма направило депутату из Германии наркотическое средство почтовой связью.
Почтовое отправление с наркотическим средством изъяли сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Новосибирской таможни в почтовом отделении.