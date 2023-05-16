https://ria.ru/20230516/pridnestrove-1872053328.html

В Приднестровье провели меры для предупреждения терроризма

В Приднестровье провели меры для предупреждения терроризма - РИА Новости, 16.05.2023

В Приднестровье провели меры для предупреждения терроризма

Глава министерства государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской республики Валерий Гебос заявил РИА Новости, что в Приднестровье (после... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T09:07

2023-05-16T09:07

2023-05-16T09:07

кишинев

тирасполь

приднестровская молдавская республика

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ТИРАСПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости. Глава министерства государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской республики Валерий Гебос заявил РИА Новости, что в Приднестровье (после раскрытого теракта) проведен ряд мероприятий, направленных на предупреждение терроризма и стабилизацию обстановки."Несмотря на внешние факторы внутриполитическая ситуация в Приднестровской Молдавской Республике на текущий момент характеризуется как стабильная. Проведен ряд мероприятий, направленных на предупреждение терроризма и стабилизации обстановки в обществе", - сказал Гебос.Глава МГБ ПМР напомнил, что в феврале-марте этого года спецслужбы Приднестровья предотвратили теракты против должностных лиц республики и делегации ОБСЕ."Под ударом могли оказаться руководители структур международных организаций, иностранные дипломаты высокого ранга. Преследуемая цель − показать отсутствие безопасности в Приднестровье с последующим обвинением российской стороны с целью демонтажа действующего формата миротворческой операции в регионе", - отметил Гебос.Министерство госбезопасности непризнанного Приднестровья 9 марта сообщило о предотвращении теракта в Тирасполе в отношении должностных лиц ПМР, который готовился по указанию Службы безопасности Украины. Причастные к подготовке нападения были задержаны и дают признательные показания.Вскоре прокурор ПМР Анатолий Гурецкий сообщил, что в ходе следствия был установлен факт подготовки теракта в отношении делегации ОБСЕ 14 февраля рядом с Бендерской крепостью в тот момент, когда она должна была возвращаться в Кишинев. По его словам, автомобиль со взрывчаткой планировали оставить на пути следования делегации ОБСЕ в районе Бендерской крепости - в троллейбусном "кармане" на дороге в сторону Кишинева.

https://ria.ru/20230516/pridnestrove-1872038970.html

https://ria.ru/20230513/vymogateli-1871547720.html

кишинев

тирасполь

приднестровская молдавская республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

кишинев, тирасполь, приднестровская молдавская республика, обсе, в мире