https://ria.ru/20230516/pridnestrove-1872042427.html

В Приднестровье заявили о развязанной информационной войне против Тирасполя

В Приднестровье заявили о развязанной информационной войне против Тирасполя - РИА Новости, 16.05.2023

В Приднестровье заявили о развязанной информационной войне против Тирасполя

Глава министерства государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской республики Валерий Гебос заявил в интервью РИА Новости, что в отношении... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T07:11

2023-05-16T07:11

2023-05-16T07:11

в мире

молдавия

украина

тирасполь

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ТИРАСПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости. Глава министерства государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской республики Валерий Гебос заявил в интервью РИА Новости, что в отношении Приднестровья развернута широкомасштабная информационная война с использованием площадок Украины и Молдавии. Он отметил, что "ведется системная работа с молодежью, поскольку именно она является наиболее уязвимой". По его словам, в Приднестровье с целью профилактики экстремизма разработано и изготовлено более 3 тысяч экземпляров печатной продукции. "В этих условиях нами ведется планомерная работа по информированию граждан республики о механизмах ведения гибридных войн, о потоках фейковой информации, используемой противниками нашего государства для психологического воздействия на общество, применении различных методик, используемых информационными диверсантами для дестабилизации ситуации в республике", - отметил глава МГБ ПМР. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20230516/pridnestrove-1872035737.html

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в мире, молдавия, украина, тирасполь