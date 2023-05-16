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В Приднестровье заявили о развязанной информационной войне против Тирасполя - РИА Новости, 16.05.2023
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07:11 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/pridnestrove-1872042427.html
В Приднестровье заявили о развязанной информационной войне против Тирасполя
В Приднестровье заявили о развязанной информационной войне против Тирасполя - РИА Новости, 16.05.2023
В Приднестровье заявили о развязанной информационной войне против Тирасполя
Глава министерства государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской республики Валерий Гебос заявил в интервью РИА Новости, что в отношении... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T07:11
2023-05-16T07:11
в мире
молдавия
украина
тирасполь
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ТИРАСПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости. Глава министерства государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской республики Валерий Гебос заявил в интервью РИА Новости, что в отношении Приднестровья развернута широкомасштабная информационная война с использованием площадок Украины и Молдавии. Он отметил, что "ведется системная работа с молодежью, поскольку именно она является наиболее уязвимой". По его словам, в Приднестровье с целью профилактики экстремизма разработано и изготовлено более 3 тысяч экземпляров печатной продукции. "В этих условиях нами ведется планомерная работа по информированию граждан республики о механизмах ведения гибридных войн, о потоках фейковой информации, используемой противниками нашего государства для психологического воздействия на общество, применении различных методик, используемых информационными диверсантами для дестабилизации ситуации в республике", - отметил глава МГБ ПМР. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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в мире, молдавия, украина, тирасполь
В мире, Молдавия, Украина, Тирасполь
В Приднестровье заявили о развязанной информационной войне против Тирасполя

МГБ Приднестровья: Киев и Кишинев развернули информационную войну против Тирасполя

© Sputnik / Mihai CarausТирасполь, Приднестровье
Тирасполь, Приднестровье - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© Sputnik / Mihai Caraus
Тирасполь, Приднестровье. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТИРАСПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости. Глава министерства государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской республики Валерий Гебос заявил в интервью РИА Новости, что в отношении Приднестровья развернута широкомасштабная информационная война с использованием площадок Украины и Молдавии.
«
"Да, действительно, в отношении Приднестровья развернута широкомасштабная информационная война с использованием площадок Украины и Молдовы, подконтрольных СМИ, социальных сетей и популярных мессенджеров", - сказал Гебос.
Он отметил, что "ведется системная работа с молодежью, поскольку именно она является наиболее уязвимой". По его словам, в Приднестровье с целью профилактики экстремизма разработано и изготовлено более 3 тысяч экземпляров печатной продукции.
"В этих условиях нами ведется планомерная работа по информированию граждан республики о механизмах ведения гибридных войн, о потоках фейковой информации, используемой противниками нашего государства для психологического воздействия на общество, применении различных методик, используемых информационными диверсантами для дестабилизации ситуации в республике", - отметил глава МГБ ПМР.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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