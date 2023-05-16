https://ria.ru/20230516/pridnestrove-1872038970.html

В Приднестровье заявили об агрессивных планах Киева и Кишинева

В Приднестровье заявили об агрессивных планах Киева и Кишинева - РИА Новости, 16.05.2023

В Приднестровье заявили об агрессивных планах Киева и Кишинева

Украина и Молдавия спекулируют на теме силового решения приднестровского конфликта, заявил в интервью РИА Новости глава министерства государственной... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T05:14

2023-05-16T05:14

2023-05-16T07:07

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молдавия

кишинев

украина

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ТИРАСПОЛЬ, 16 мая — РИА Новости. Украина и Молдавия спекулируют на теме силового решения приднестровского конфликта, заявил в интервью РИА Новости глава министерства государственной безопасности непризнанной ПМР Валерий Гебос. Он также добавил, что "современные реалии оказали влияние на деятельность органов безопасности ПМР в сторону увеличения интенсивности работы". "Основные задачи практически не изменились. Это борьба с экстремизмом, терроризмом, защита государственной тайны и интересов государства, обеспечение информационной безопасности и охрана государственной границы", — отметил собеседник агентства.При этом, подчеркнул он, в отношении непризнанной республики идет широкомасштабная информационная война с использованием как молдавских, так и украинских площадок.Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Кишинев начнет присоединение к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, ПМР стала фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20230516/pridnestrove-1872035737.html

https://ria.ru/20230509/pridnestrove-1870576428.html

молдавия

кишинев

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в мире, молдавия, кишинев, украина