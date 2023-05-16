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В Приднестровье заявили об агрессивных планах Киева и Кишинева - РИА Новости, 16.05.2023
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05:14 16.05.2023 (обновлено: 07:07 16.05.2023)
https://ria.ru/20230516/pridnestrove-1872038970.html
В Приднестровье заявили об агрессивных планах Киева и Кишинева
В Приднестровье заявили об агрессивных планах Киева и Кишинева - РИА Новости, 16.05.2023
В Приднестровье заявили об агрессивных планах Киева и Кишинева
Украина и Молдавия спекулируют на теме силового решения приднестровского конфликта, заявил в интервью РИА Новости глава министерства государственной... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T05:14
2023-05-16T07:07
в мире
молдавия
кишинев
украина
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ТИРАСПОЛЬ, 16 мая — РИА Новости. Украина и Молдавия спекулируют на теме силового решения приднестровского конфликта, заявил в интервью РИА Новости глава министерства государственной безопасности непризнанной ПМР Валерий Гебос. Он также добавил, что "современные реалии оказали влияние на деятельность органов безопасности ПМР в сторону увеличения интенсивности работы". "Основные задачи практически не изменились. Это борьба с экстремизмом, терроризмом, защита государственной тайны и интересов государства, обеспечение информационной безопасности и охрана государственной границы", — отметил собеседник агентства.При этом, подчеркнул он, в отношении непризнанной республики идет широкомасштабная информационная война с использованием как молдавских, так и украинских площадок.Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Кишинев начнет присоединение к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, ПМР стала фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20230516/pridnestrove-1872035737.html
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в мире, молдавия, кишинев, украина
В мире, Молдавия, Кишинев, Украина
В Приднестровье заявили об агрессивных планах Киева и Кишинева

МГБ Приднестровья: Киев и Кишинев планируют силовое решение приднестровского конфликта

© Sputnik / Mihai CarausПриднестровье
Приднестровье - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© Sputnik / Mihai Caraus
Приднестровье. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 16 мая — РИА Новости. Украина и Молдавия спекулируют на теме силового решения приднестровского конфликта, заявил в интервью РИА Новости глава министерства государственной безопасности непризнанной ПМР Валерий Гебос.
«

"В целом Украина и Молдова продолжают реализацию кризисного сценария по отношению к Приднестровью. На фоне гибридной войны ближайшие соседи спекулируют на теме силового варианта разрешения приднестровского конфликта", — сообщил Гебос.

Он также добавил, что "современные реалии оказали влияние на деятельность органов безопасности ПМР в сторону увеличения интенсивности работы".
"Основные задачи практически не изменились. Это борьба с экстремизмом, терроризмом, защита государственной тайны и интересов государства, обеспечение информационной безопасности и охрана государственной границы", — отметил собеседник агентства.
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При этом, подчеркнул он, в отношении непризнанной республики идет широкомасштабная информационная война с использованием как молдавских, так и украинских площадок.
Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Кишинев начнет присоединение к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, ПМР стала фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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