https://ria.ru/20230516/pridnestrove-1872038970.html
В Приднестровье заявили об агрессивных планах Киева и Кишинева
В Приднестровье заявили об агрессивных планах Киева и Кишинева - РИА Новости, 16.05.2023
В Приднестровье заявили об агрессивных планах Киева и Кишинева
Украина и Молдавия спекулируют на теме силового решения приднестровского конфликта, заявил в интервью РИА Новости глава министерства государственной... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T05:14
2023-05-16T05:14
2023-05-16T07:07
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ТИРАСПОЛЬ, 16 мая — РИА Новости. Украина и Молдавия спекулируют на теме силового решения приднестровского конфликта, заявил в интервью РИА Новости глава министерства государственной безопасности непризнанной ПМР Валерий Гебос. Он также добавил, что "современные реалии оказали влияние на деятельность органов безопасности ПМР в сторону увеличения интенсивности работы". "Основные задачи практически не изменились. Это борьба с экстремизмом, терроризмом, защита государственной тайны и интересов государства, обеспечение информационной безопасности и охрана государственной границы", — отметил собеседник агентства.При этом, подчеркнул он, в отношении непризнанной республики идет широкомасштабная информационная война с использованием как молдавских, так и украинских площадок.Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Кишинев начнет присоединение к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, ПМР стала фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20230516/pridnestrove-1872035737.html
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в мире, молдавия, кишинев, украина
В мире, Молдавия, Кишинев, Украина
В Приднестровье заявили об агрессивных планах Киева и Кишинева
МГБ Приднестровья: Киев и Кишинев планируют силовое решение приднестровского конфликта
ТИРАСПОЛЬ, 16 мая — РИА Новости. Украина и Молдавия спекулируют на теме силового решения приднестровского конфликта, заявил в интервью РИА Новости глава министерства государственной безопасности непризнанной ПМР Валерий Гебос.
«
"В целом Украина и Молдова продолжают реализацию кризисного сценария по отношению к Приднестровью. На фоне гибридной войны ближайшие соседи спекулируют на теме силового варианта разрешения приднестровского конфликта", — сообщил Гебос.
Он также добавил, что "современные реалии оказали влияние на деятельность органов безопасности ПМР в сторону увеличения интенсивности работы".
"Основные задачи практически не изменились. Это борьба с экстремизмом, терроризмом, защита государственной тайны и интересов государства, обеспечение информационной безопасности и охрана государственной границы", — отметил собеседник агентства.
В Приднестровье выразили обеспокоенность милитаризацией Молдавии
При этом, подчеркнул он, в отношении непризнанной республики идет широкомасштабная информационная война с использованием как молдавских, так и украинских площадок.
Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР
, опасаясь, что на волне национализма Кишинев начнет присоединение к Румынии
. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, ПМР стала фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
В Приднестровье прокомментировали сообщения о возможных провокациях Киева