В Приднестровье выразили обеспокоенность милитаризацией Молдавии
Глава МГБ Приднестровья: Тирасполь беспокоит милитаризация Молдавии
© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкЗдание Верховного совета и правительства Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе
Здание Верховного совета и правительства Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 16 мая — РИА Новости. Приднестровье озабочено увеличением военной помощи Молдавии и количеством иностранных силовых структур в регионе, заявил в интервью РИА Новости глава министерства государственной безопасности непризнанной ПМР Валерий Гебос.
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"В преддверии запланированного 1 июня в Молдове европейского саммита в страну прибыли дополнительные силы с целью обеспечения безопасности глав европейских стран. Вместе с тем увеличение западной военной помощи Молдове и количества представителей иностранных силовых структур в регионе с неурегулированным конфликтом, естественно, вызывает обеспокоенность", — подчеркнул Гебос.
Глава МГБ ПМР отметил, что в Тирасполе давно наблюдают за присутствием в постсоветской республике представителей иностранных силовых структур. Их наличие закреплено законодательно.
"Мы уверены, что народ Молдовы не желает повторения событий 1992 года, не хотят этого и приднестровцы. А тем, кто подталкивает Кишинев к конфликту с Приднестровьем, стоит задуматься над вопросом, нужен ли еще один очаг напряженности в Европе", — добавил министр.
Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Кишинев начнет присоединение к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, ПМР стала фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.