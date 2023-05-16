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В Приднестровье выразили обеспокоенность милитаризацией Молдавии - РИА Новости, 16.05.2023
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03:24 16.05.2023 (обновлено: 03:31 16.05.2023)
https://ria.ru/20230516/pridnestrove-1872035737.html
В Приднестровье выразили обеспокоенность милитаризацией Молдавии
В Приднестровье выразили обеспокоенность милитаризацией Молдавии - РИА Новости, 16.05.2023
В Приднестровье выразили обеспокоенность милитаризацией Молдавии
Приднестровье озабочено увеличением военной помощи Молдавии и количеством иностранных силовых структур в регионе, заявил в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T03:24
2023-05-16T03:31
в мире
молдавия
кишинев
тирасполь
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ТИРАСПОЛЬ, 16 мая — РИА Новости. Приднестровье озабочено увеличением военной помощи Молдавии и количеством иностранных силовых структур в регионе, заявил в интервью РИА Новости глава министерства государственной безопасности непризнанной ПМР Валерий Гебос.Глава МГБ ПМР отметил, что в Тирасполе давно наблюдают за присутствием в постсоветской республике представителей иностранных силовых структур. Их наличие закреплено законодательно. "Мы уверены, что народ Молдовы не желает повторения событий 1992 года, не хотят этого и приднестровцы. А тем, кто подталкивает Кишинев к конфликту с Приднестровьем, стоит задуматься над вопросом, нужен ли еще один очаг напряженности в Европе", — добавил министр. Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Кишинев начнет присоединение к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, ПМР стала фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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в мире, молдавия, кишинев, тирасполь
В мире, Молдавия, Кишинев, Тирасполь
В Приднестровье выразили обеспокоенность милитаризацией Молдавии

Глава МГБ Приднестровья: Тирасполь беспокоит милитаризация Молдавии

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкЗдание Верховного совета и правительства Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе
Здание Верховного совета и правительства Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Артем Кулекин
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Здание Верховного совета и правительства Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТИРАСПОЛЬ, 16 мая — РИА Новости. Приднестровье озабочено увеличением военной помощи Молдавии и количеством иностранных силовых структур в регионе, заявил в интервью РИА Новости глава министерства государственной безопасности непризнанной ПМР Валерий Гебос.
«

"В преддверии запланированного 1 июня в Молдове европейского саммита в страну прибыли дополнительные силы с целью обеспечения безопасности глав европейских стран. Вместе с тем увеличение западной военной помощи Молдове и количества представителей иностранных силовых структур в регионе с неурегулированным конфликтом, естественно, вызывает обеспокоенность", — подчеркнул Гебос.

Глава МГБ ПМР отметил, что в Тирасполе давно наблюдают за присутствием в постсоветской республике представителей иностранных силовых структур. Их наличие закреплено законодательно.
"Мы уверены, что народ Молдовы не желает повторения событий 1992 года, не хотят этого и приднестровцы. А тем, кто подталкивает Кишинев к конфликту с Приднестровьем, стоит задуматься над вопросом, нужен ли еще один очаг напряженности в Европе", — добавил министр.
Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Кишинев начнет присоединение к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, ПМР стала фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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