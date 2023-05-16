https://ria.ru/20230516/pridnestrove-1872035737.html

В Приднестровье выразили обеспокоенность милитаризацией Молдавии

В Приднестровье выразили обеспокоенность милитаризацией Молдавии - РИА Новости, 16.05.2023

В Приднестровье выразили обеспокоенность милитаризацией Молдавии

Приднестровье озабочено увеличением военной помощи Молдавии и количеством иностранных силовых структур в регионе, заявил в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T03:24

2023-05-16T03:24

2023-05-16T03:31

в мире

молдавия

кишинев

тирасполь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853855269_0:0:3340:1879_1920x0_80_0_0_8f94f7cde6193b33d338c4c2b9ec5f13.jpg

ТИРАСПОЛЬ, 16 мая — РИА Новости. Приднестровье озабочено увеличением военной помощи Молдавии и количеством иностранных силовых структур в регионе, заявил в интервью РИА Новости глава министерства государственной безопасности непризнанной ПМР Валерий Гебос.Глава МГБ ПМР отметил, что в Тирасполе давно наблюдают за присутствием в постсоветской республике представителей иностранных силовых структур. Их наличие закреплено законодательно. "Мы уверены, что народ Молдовы не желает повторения событий 1992 года, не хотят этого и приднестровцы. А тем, кто подталкивает Кишинев к конфликту с Приднестровьем, стоит задуматься над вопросом, нужен ли еще один очаг напряженности в Европе", — добавил министр. Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Кишинев начнет присоединение к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, ПМР стала фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20230509/pridnestrove-1870576428.html

молдавия

кишинев

тирасполь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, кишинев, тирасполь