Рейтинг@Mail.ru
СМИ: США предупредили шейха ОАЭ о последствиях дружбы с Россией и Китаем - РИА Новости, 16.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:23 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/preduprezhdenie-1872243675.html
СМИ: США предупредили шейха ОАЭ о последствиях дружбы с Россией и Китаем
СМИ: США предупредили шейха ОАЭ о последствиях дружбы с Россией и Китаем - РИА Новости, 16.05.2023
СМИ: США предупредили шейха ОАЭ о последствиях дружбы с Россией и Китаем
Американские чиновники предупредили президента ОАЭ шейха Мухаммеда бен Зейда Аль Нахайяна, что слишком тесное сотрудничество с Россией и Китаем в военной... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T19:23
2023-05-16T19:23
в мире
оаэ
россия
китай
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0e/1788510072_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bf32abee36816e419c27916d45f657c4.jpg
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Американские чиновники предупредили президента ОАЭ шейха Мухаммеда бен Зейда Аль Нахайяна, что слишком тесное сотрудничество с Россией и Китаем в военной области и сфере разведки поставит по угрозу отношения с США, сообщает газета Wall Street Journal. По словам высокопоставленного должностного лица в администрации президента Джо Байдена, президент ОАЭ в последнее время наладил отношения с Москвой и Пекином, что негативно сказалось на отношениях страны с Вашингтоном. "Чиновники США предупредили его (шейха), что слишком тесное сотрудничество с этими странами (Россией и Китаем) в военных вопросах и вопросах разведки поставит под угрозу отношения с Америкой", - говорится в сообщении. По словам должностного лица, президент ОАЭ в последние месяцы чаще консультировался с американскими чиновниками по поводу РФ и КНР, а отношения с США улучшаются. Однако их коллеги из ОАЭ указывают на то, что шейх не считает близкие отношения с Вашингтоном препятствием для тесных связей с Москвой и Пекином.
https://ria.ru/20230425/sanktsionka-1867331916.html
https://ria.ru/20221221/mnogopolyarnost-1840074506.html
оаэ
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0e/1788510072_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_b8a399e00f139cc3d1efc162a57278df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, оаэ, россия, китай, джо байден
В мире, ОАЭ, Россия, Китай, Джо Байден
СМИ: США предупредили шейха ОАЭ о последствиях дружбы с Россией и Китаем

WSJ: Вашингтон предупредил ОАЭ, что сотрудничество с Россией и КНР угрожает связям с США

© AP Photo / Markus SchreiberМухаммад бен Зайд аль-Нахайян
Мухаммад бен Зайд аль-Нахайян - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Мухаммад бен Зайд аль-Нахайян. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Американские чиновники предупредили президента ОАЭ шейха Мухаммеда бен Зейда Аль Нахайяна, что слишком тесное сотрудничество с Россией и Китаем в военной области и сфере разведки поставит по угрозу отношения с США, сообщает газета Wall Street Journal.
По словам высокопоставленного должностного лица в администрации президента Джо Байдена, президент ОАЭ в последнее время наладил отношения с Москвой и Пекином, что негативно сказалось на отношениях страны с Вашингтоном.
Флаг ЕС у здания представительства Европейского союза в Москве - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
"Ничего не нарушаем": Европа по-хитрому поступила с Россией
25 апреля, 08:00
"Чиновники США предупредили его (шейха), что слишком тесное сотрудничество с этими странами (Россией и Китаем) в военных вопросах и вопросах разведки поставит под угрозу отношения с Америкой", - говорится в сообщении.
По словам должностного лица, президент ОАЭ в последние месяцы чаще консультировался с американскими чиновниками по поводу РФ и КНР, а отношения с США улучшаются.
Однако их коллеги из ОАЭ указывают на то, что шейх не считает близкие отношения с Вашингтоном препятствием для тесных связей с Москвой и Пекином.
Председатель КНР Си Цзиньпин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман во время встречи в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
Китай и арабы покажут Америке, что такое настоящая многополярность
21 декабря 2022, 08:00
 
В миреОАЭРоссияКитайДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала