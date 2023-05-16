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СМИ: США предупредили шейха ОАЭ о последствиях дружбы с Россией и Китаем
СМИ: США предупредили шейха ОАЭ о последствиях дружбы с Россией и Китаем - РИА Новости, 16.05.2023
СМИ: США предупредили шейха ОАЭ о последствиях дружбы с Россией и Китаем
Американские чиновники предупредили президента ОАЭ шейха Мухаммеда бен Зейда Аль Нахайяна, что слишком тесное сотрудничество с Россией и Китаем в военной... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T19:23
2023-05-16T19:23
2023-05-16T19:23
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Американские чиновники предупредили президента ОАЭ шейха Мухаммеда бен Зейда Аль Нахайяна, что слишком тесное сотрудничество с Россией и Китаем в военной области и сфере разведки поставит по угрозу отношения с США, сообщает газета Wall Street Journal. По словам высокопоставленного должностного лица в администрации президента Джо Байдена, президент ОАЭ в последнее время наладил отношения с Москвой и Пекином, что негативно сказалось на отношениях страны с Вашингтоном. "Чиновники США предупредили его (шейха), что слишком тесное сотрудничество с этими странами (Россией и Китаем) в военных вопросах и вопросах разведки поставит под угрозу отношения с Америкой", - говорится в сообщении. По словам должностного лица, президент ОАЭ в последние месяцы чаще консультировался с американскими чиновниками по поводу РФ и КНР, а отношения с США улучшаются. Однако их коллеги из ОАЭ указывают на то, что шейх не считает близкие отношения с Вашингтоном препятствием для тесных связей с Москвой и Пекином.
https://ria.ru/20230425/sanktsionka-1867331916.html
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в мире, оаэ, россия, китай, джо байден
В мире, ОАЭ, Россия, Китай, Джо Байден
СМИ: США предупредили шейха ОАЭ о последствиях дружбы с Россией и Китаем
WSJ: Вашингтон предупредил ОАЭ, что сотрудничество с Россией и КНР угрожает связям с США