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Число бизнесменов в МО выросло на 18 тыс. с начала года

Число бизнесменов в МО выросло на 18 тыс. с начала года - РИА Новости, 16.05.2023

Число бизнесменов в МО выросло на 18 тыс. с начала года

В Подмосковье количество предпринимателей выросло на 18 тыс. и превысило 428 тыс. человек. Об этом рассказала заместитель председателя правительства региона... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T17:28

2023-05-16T17:28

2023-05-16T17:28

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. В Подмосковье количество предпринимателей выросло на 18 тыс. и превысило 428 тыс. человек. Об этом рассказала заместитель председателя правительства региона Екатерина Зиновьева, сообщил телеканал “360”.По словам зампредседателя, рост числа предпринимателей связан с введением в области необходимых мер поддержки для развития малого и среднего бизнеса. На сегодняшний день ими могут воспользоваться как действующие крупные предприятия, так и начинающие.Она добавила, что 97% предпринимательского сектора Подмосковья занимает сфера микропредприятий. Еще 2,5% – малый бизнес, остальные – средний.

московская область (подмосковье)

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)