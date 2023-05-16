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Число бизнесменов в МО выросло на 18 тыс. с начала года
Число бизнесменов в МО выросло на 18 тыс. с начала года - РИА Новости, 16.05.2023
Число бизнесменов в МО выросло на 18 тыс. с начала года
В Подмосковье количество предпринимателей выросло на 18 тыс. и превысило 428 тыс. человек. Об этом рассказала заместитель председателя правительства региона... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T17:28
2023-05-16T17:28
2023-05-16T17:28
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. В Подмосковье количество предпринимателей выросло на 18 тыс. и превысило 428 тыс. человек. Об этом рассказала заместитель председателя правительства региона Екатерина Зиновьева, сообщил телеканал “360”.По словам зампредседателя, рост числа предпринимателей связан с введением в области необходимых мер поддержки для развития малого и среднего бизнеса. На сегодняшний день ими могут воспользоваться как действующие крупные предприятия, так и начинающие.Она добавила, что 97% предпринимательского сектора Подмосковья занимает сфера микропредприятий. Еще 2,5% – малый бизнес, остальные – средний.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. В Подмосковье количество предпринимателей выросло на 18 тыс. и превысило 428 тыс. человек. Об этом рассказала заместитель председателя правительства региона Екатерина Зиновьева, сообщил телеканал “360”.
По словам зампредседателя, рост числа предпринимателей связан с введением в области необходимых мер поддержки для развития малого и среднего бизнеса. На сегодняшний день ими могут воспользоваться как действующие крупные предприятия, так и начинающие.
«
"В частности, в Подмосковье действует широкий спектр мер государственной поддержки малого и среднего бизнеса, которые доступны как уже действующим предприятиям, так и начинающим предпринимателем", – отметила Екатерина Зиновьева.
Она добавила, что 97% предпринимательского сектора Подмосковья занимает сфера микропредприятий. Еще 2,5% – малый бизнес, остальные – средний.