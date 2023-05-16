https://ria.ru/20230516/prazdnik-1872031752.html
В Сети придумали новый праздник в честь отъезда Зеленского из Европы
В Сети придумали новый праздник в честь отъезда Зеленского из Европы - РИА Новости, 16.05.2023
В Сети придумали новый праздник в честь отъезда Зеленского из Европы
Пользователи Twitter раскритиковали турне Владимира Зеленского по Европе и придумали праздник в честь его возвращения на Украину. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T01:10
2023-05-16T01:10
2023-05-16T01:10
в мире
германия
европа
украина
владимир зеленский
евросоюз
эммануэль макрон
франк-вальтер штайнмайер
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали турне Владимира Зеленского по Европе и придумали праздник в честь его возвращения на Украину."Италия, Германия, Франция, Великобритания... Мы возвращаемся домой с новыми пакетами военной помощи", — написал Зеленский.В Сети осудили очередное выделение средств Украине со стороны европейских стран."Дорогой день коррупции, это была долгая зарубежная поездка в Евросоюз, они чествовали меня как национального героя и набили мои карманы деньгами, лучшая поездка в моей жизни", — сыронизировал один из комментаторов."Ты не сможешь поддерживать этот фарс вечно", — заявил другой."Тратим впустую деньги наших налогоплательщиков, в то время как у нас инфляция", — возмутился третий."Говори о мире, а не о войне, не позволяй Западу вводить себя в заблуждение, все, что им нужно, — это забрать то, что принадлежит украинцам", — поделился мнением еще один пользователь."Ясно то, что США ведут прокси-войну против России, а ты пытаешь заставить ЕС, к которому, как ты говоришь, хочешь присоединиться, платить за это", — заключили участники дискуссии.В субботу Зеленский посетил Италию и Ватикан, а в воскресенье прилетел в Германию, где встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в его резиденции Бельвю. Этим же вечером он направился в Париж к французскому лидеру Эммануэлю Макрону. В понедельник Зеленский прибыл в Лондон для встречи с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.
https://ria.ru/20230515/ukraina-1872022554.html
https://ria.ru/20230515/sunak-1871821852.html
https://ria.ru/20230515/kaput-1871724555.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В мире, Германия, Европа, Украина, Владимир Зеленский, Евросоюз, Эммануэль Макрон, Франк-Вальтер Штайнмайер, Франция, Великобритания, Италия, Ватикан
В Сети придумали новый праздник в честь отъезда Зеленского из Европы
Пользователи Twitter придумали праздник День коррупции после турне Зеленского по Европе