https://ria.ru/20230516/prazdnik-1872031752.html

В Сети придумали новый праздник в честь отъезда Зеленского из Европы

В Сети придумали новый праздник в честь отъезда Зеленского из Европы - РИА Новости, 16.05.2023

В Сети придумали новый праздник в честь отъезда Зеленского из Европы

Пользователи Twitter раскритиковали турне Владимира Зеленского по Европе и придумали праздник в честь его возвращения на Украину. РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T01:10

2023-05-16T01:10

2023-05-16T01:10

в мире

германия

европа

украина

владимир зеленский

евросоюз

эммануэль макрон

франк-вальтер штайнмайер

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали турне Владимира Зеленского по Европе и придумали праздник в честь его возвращения на Украину."Италия, Германия, Франция, Великобритания... Мы возвращаемся домой с новыми пакетами военной помощи", — написал Зеленский.В Сети осудили очередное выделение средств Украине со стороны европейских стран."Дорогой день коррупции, это была долгая зарубежная поездка в Евросоюз, они чествовали меня как национального героя и набили мои карманы деньгами, лучшая поездка в моей жизни", — сыронизировал один из комментаторов."Ты не сможешь поддерживать этот фарс вечно", — заявил другой."Тратим впустую деньги наших налогоплательщиков, в то время как у нас инфляция", — возмутился третий."Говори о мире, а не о войне, не позволяй Западу вводить себя в заблуждение, все, что им нужно, — это забрать то, что принадлежит украинцам", — поделился мнением еще один пользователь."Ясно то, что США ведут прокси-войну против России, а ты пытаешь заставить ЕС, к которому, как ты говоришь, хочешь присоединиться, платить за это", — заключили участники дискуссии.В субботу Зеленский посетил Италию и Ватикан, а в воскресенье прилетел в Германию, где встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в его резиденции Бельвю. Этим же вечером он направился в Париж к французскому лидеру Эммануэлю Макрону. В понедельник Зеленский прибыл в Лондон для встречи с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

https://ria.ru/20230515/ukraina-1872022554.html

https://ria.ru/20230515/sunak-1871821852.html

https://ria.ru/20230515/kaput-1871724555.html

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Максим Горбачев

в мире, германия, европа, украина, владимир зеленский, евросоюз, эммануэль макрон, франк-вальтер штайнмайер, франция, великобритания, италия, ватикан