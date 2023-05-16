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В Сети придумали новый праздник в честь отъезда Зеленского из Европы - РИА Новости, 16.05.2023
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01:10 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/prazdnik-1872031752.html
В Сети придумали новый праздник в честь отъезда Зеленского из Европы
В Сети придумали новый праздник в честь отъезда Зеленского из Европы - РИА Новости, 16.05.2023
В Сети придумали новый праздник в честь отъезда Зеленского из Европы
Пользователи Twitter раскритиковали турне Владимира Зеленского по Европе и придумали праздник в честь его возвращения на Украину. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T01:10
2023-05-16T01:10
в мире
германия
европа
украина
владимир зеленский
евросоюз
эммануэль макрон
франк-вальтер штайнмайер
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали турне Владимира Зеленского по Европе и придумали праздник в честь его возвращения на Украину."Италия, Германия, Франция, Великобритания... Мы возвращаемся домой с новыми пакетами военной помощи", — написал Зеленский.В Сети осудили очередное выделение средств Украине со стороны европейских стран."Дорогой день коррупции, это была долгая зарубежная поездка в Евросоюз, они чествовали меня как национального героя и набили мои карманы деньгами, лучшая поездка в моей жизни", — сыронизировал один из комментаторов."Ты не сможешь поддерживать этот фарс вечно", — заявил другой."Тратим впустую деньги наших налогоплательщиков, в то время как у нас инфляция", — возмутился третий."Говори о мире, а не о войне, не позволяй Западу вводить себя в заблуждение, все, что им нужно, — это забрать то, что принадлежит украинцам", — поделился мнением еще один пользователь."Ясно то, что США ведут прокси-войну против России, а ты пытаешь заставить ЕС, к которому, как ты говоришь, хочешь присоединиться, платить за это", — заключили участники дискуссии.В субботу Зеленский посетил Италию и Ватикан, а в воскресенье прилетел в Германию, где встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в его резиденции Бельвю. Этим же вечером он направился в Париж к французскому лидеру Эммануэлю Макрону. В понедельник Зеленский прибыл в Лондон для встречи с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.
https://ria.ru/20230515/ukraina-1872022554.html
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в мире, германия, европа, украина, владимир зеленский, евросоюз, эммануэль макрон, франк-вальтер штайнмайер, франция, великобритания, италия, ватикан
В мире, Германия, Европа, Украина, Владимир Зеленский, Евросоюз, Эммануэль Макрон, Франк-Вальтер Штайнмайер, Франция, Великобритания, Италия, Ватикан
В Сети придумали новый праздник в честь отъезда Зеленского из Европы

Пользователи Twitter придумали праздник День коррупции после турне Зеленского по Европе

© AP Photo / Matthias SchraderВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© AP Photo / Matthias Schrader
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали турне Владимира Зеленского по Европе и придумали праздник в честь его возвращения на Украину.
"Италия, Германия, Франция, Великобритания... Мы возвращаемся домой с новыми пакетами военной помощи", — написал Зеленский.
В Сети осудили очередное выделение средств Украине со стороны европейских стран.
"Дорогой день коррупции, это была долгая зарубежная поездка в Евросоюз, они чествовали меня как национального героя и набили мои карманы деньгами, лучшая поездка в моей жизни", — сыронизировал один из комментаторов.
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"Ты не сможешь поддерживать этот фарс вечно", — заявил другой.
"Тратим впустую деньги наших налогоплательщиков, в то время как у нас инфляция", — возмутился третий.
"Говори о мире, а не о войне, не позволяй Западу вводить себя в заблуждение, все, что им нужно, — это забрать то, что принадлежит украинцам", — поделился мнением еще один пользователь.
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В субботу Зеленский посетил Италию и Ватикан, а в воскресенье прилетел в Германию, где встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в его резиденции Бельвю. Этим же вечером он направился в Париж к французскому лидеру Эммануэлю Макрону. В понедельник Зеленский прибыл в Лондон для встречи с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.
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