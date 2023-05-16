https://ria.ru/20230516/pravda-1872243023.html

YouTube заблокировал канал радио "Комсомольская правда"

YouTube заблокировал канал радио "Комсомольская правда" - РИА Новости, 16.05.2023

YouTube заблокировал канал радио "Комсомольская правда"

Видеохостинг YouTube во вторник заблокировал канал радио "Комсомольская правда", хоть издание и не нарушало правила платформы, сообщило радио "КП". РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T19:20

2023-05-16T19:20

2023-05-16T19:20

общество

технологии

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москва

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Видеохостинг YouTube во вторник заблокировал канал радио "Комсомольская правда", хоть издание и не нарушало правила платформы, сообщило радио "КП". "YouTube удалил канал радио "Комсомольская правда" со своей площадки, на котором было 510 тысяч подписчиков", - говорится в telegram-канале издания. В посте отмечается, что радио "КП" никогда не нарушали правила данной платформы. "Компания назло здравому смыслу по щелчку пальцев уничтожила аккаунт одной из главных радиостанций России", - подчеркнули в посте. На фоне российской операции по демилитаризации Украины против Москвы были применены тысячи ограничительных мер, включая блокировку ресурсов агентства Sputnik и телеканалов RT. Страницы этих СМИ не доступны европейским пользователям поисковой системы Google, цензуре подвергнуты их каналы в YouTube и на платформах Meta *(деятельность Meta* (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская). Многие местные журналисты, сотрудничающие с российскими СМИ, получили ярлыки "СМИ, аффилированных с российским правительством". Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230314/rutube-1857711747.html

https://ria.ru/20230412/telegram-1864815414.html

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общество, технологии, россия, москва, украина, сергей лавров, валерий фадеев, тереза рибейру, google, youtube