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YouTube заблокировал канал радио "Комсомольская правда" - РИА Новости, 16.05.2023
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19:20 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/pravda-1872243023.html
YouTube заблокировал канал радио "Комсомольская правда"
YouTube заблокировал канал радио "Комсомольская правда" - РИА Новости, 16.05.2023
YouTube заблокировал канал радио "Комсомольская правда"
Видеохостинг YouTube во вторник заблокировал канал радио "Комсомольская правда", хоть издание и не нарушало правила платформы, сообщило радио "КП". РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T19:20
2023-05-16T19:20
общество
технологии
россия
москва
украина
сергей лавров
валерий фадеев
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Видеохостинг YouTube во вторник заблокировал канал радио "Комсомольская правда", хоть издание и не нарушало правила платформы, сообщило радио "КП". "YouTube удалил канал радио "Комсомольская правда" со своей площадки, на котором было 510 тысяч подписчиков", - говорится в telegram-канале издания. В посте отмечается, что радио "КП" никогда не нарушали правила данной платформы. "Компания назло здравому смыслу по щелчку пальцев уничтожила аккаунт одной из главных радиостанций России", - подчеркнули в посте. На фоне российской операции по демилитаризации Украины против Москвы были применены тысячи ограничительных мер, включая блокировку ресурсов агентства Sputnik и телеканалов RT. Страницы этих СМИ не доступны европейским пользователям поисковой системы Google, цензуре подвергнуты их каналы в YouTube и на платформах Meta *(деятельность Meta* (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская). Многие местные журналисты, сотрудничающие с российскими СМИ, получили ярлыки "СМИ, аффилированных с российским правительством". Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230314/rutube-1857711747.html
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общество, технологии, россия, москва, украина, сергей лавров, валерий фадеев, тереза рибейру, google, youtube
Общество, Технологии, Россия, Москва, Украина, Сергей Лавров, Валерий Фадеев, Тереза Рибейру, Google, YouTube
YouTube заблокировал канал радио "Комсомольская правда"

Видеохостинг YouTube заблокировал канал радио "Комсомольская правда"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип видеохостинга YouTube.
Логотип видеохостинга YouTube. - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Логотип видеохостинга YouTube.. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Видеохостинг YouTube во вторник заблокировал канал радио "Комсомольская правда", хоть издание и не нарушало правила платформы, сообщило радио "КП".
"YouTube удалил канал радио "Комсомольская правда" со своей площадки, на котором было 510 тысяч подписчиков", - говорится в telegram-канале издания.
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В посте отмечается, что радио "КП" никогда не нарушали правила данной платформы. "Компания назло здравому смыслу по щелчку пальцев уничтожила аккаунт одной из главных радиостанций России", - подчеркнули в посте.
На фоне российской операции по демилитаризации Украины против Москвы были применены тысячи ограничительных мер, включая блокировку ресурсов агентства Sputnik и телеканалов RT. Страницы этих СМИ не доступны европейским пользователям поисковой системы Google, цензуре подвергнуты их каналы в YouTube и на платформах Meta *(деятельность Meta* (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская). Многие местные журналисты, сотрудничающие с российскими СМИ, получили ярлыки "СМИ, аффилированных с российским правительством".
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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ОбществоТехнологииРоссияМоскваУкраинаСергей ЛавровВалерий ФадеевТереза РибейруGoogleYouTube
 
 
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