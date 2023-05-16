https://ria.ru/20230516/potok-1872151678.html
Недалеко от места подрыва "Северных потоков" зафиксировали подземные толчки
Недалеко от места подрыва "Северных потоков" зафиксировали подземные толчки - РИА Новости, 16.05.2023
Недалеко от места подрыва "Северных потоков" зафиксировали подземные толчки
Сейсмологи зарегистрировали подземные толчки неизвестного происхождения в районе острова Борнхольм в Балтийском море, вблизи места подрыва газопроводов... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T14:16
2023-05-16T14:16
2023-05-16T15:40
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балтийское море
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генеральная прокуратура рф
северный поток — 2
северный поток
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ЦЮРИХ, 16 мая — РИА Новости. Сейсмологи зарегистрировали подземные толчки неизвестного происхождения в районе острова Борнхольм в Балтийском море, вблизи места подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2", передает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление Геологической службы Дании и Гренландии (Geus). По его информации, в минувшие выходные жители датского острова были напуганы подземными толчками, происхождение которых власти не могут объяснить. "Поначалу сейсмологи думали, что толчки 13 мая были вызваны землетрясением или контролируемым взрывом в соседней Польше, но теперь, после дополнительного анализа данных, они исключили эти возможности", — говорится в публикации. По мнению сейсмологов, это могли быть волны акустического давления от каких-либо событий в атмосфере. "Однако исследователи не могут сделать вывод о том, что вызвало эти мощные волны давления", — цитирует агентство заявление Geus. Взрывы на российских экспортных газопроводах произошли 26 сентября, утечку газа обнаружили сразу в четырех местах. Как заявила компания Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. В Кремле это ЧП назвали актом международного терроризма.
https://ria.ru/20230503/terakt-1869383687.html
https://ria.ru/20230424/rassledovanie-1867335730.html
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в мире, дания, балтийское море, польша, генеральная прокуратура рф, северный поток — 2, северный поток
В мире, Дания, Балтийское море, Польша, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток — 2, Северный поток
Недалеко от места подрыва "Северных потоков" зафиксировали подземные толчки
Bloomberg: сейсмологи зафиксировали неизвестные толчки в районе взрыва "Северных потоков"