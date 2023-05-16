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ВСУ потеряли более 200 военных на Донецком направлении
ВСУ потеряли более 200 военных на Донецком направлении - РИА Новости, 16.05.2023
ВСУ потеряли более 200 военных на Донецком направлении
"Южная" группировка ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила до 215 украинских военных и 14 единиц техники, сообщили во вторник в Минобороны России. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T12:55
2023-05-16T12:55
2023-05-16T12:55
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. "Южная" группировка ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила до 215 украинских военных и 14 единиц техники, сообщили во вторник в Минобороны России. "Всего в данном районе авиацией совершено девять самолетовылетов. Артиллерией группировки выполнены 74 огневые задачи. Общие потери ВСУ на Донецком направлении за сутки составили до 215-ти украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-30", - сообщили в Минобороны.
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министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ВСУ потеряли более 200 военных на Донецком направлении
Минобороны: ВСУ потеряли за сутки более 200 военных на Донецком направлении