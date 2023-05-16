Киев за сутки потерял до 125 военных на двух направлениях
ВСУ за сутки потеряли до 125 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях
© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий подразделения ВДВ во время подготовки штурмовых групп на полигоне в южном секторе СВО
Военнослужащий подразделения ВДВ во время подготовки штурмовых групп на полигоне в южном секторе СВО. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял более 120 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
"На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Новомлынск и Кисловка Харьковской области. В районах населенных пунктов Тимковка, Масютовка, Котляровка Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка Луганской народной республики пресечены действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп. Общие потери противника за сутки составили до 60 украинских военнослужащих и четыре автомобиля", - сказали в ведомстве.
На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской народной республики и Григоровка Донецкой народной республики.
"За сутки на данном направлении уничтожено до 65 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, а также самоходная артиллерийская установка "Акация", - добавили в министерстве.