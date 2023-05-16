https://ria.ru/20230516/poteri-1872114129.html

Киев за сутки потерял до 125 военных на двух направлениях

Киев за сутки потерял до 125 военных на двух направлениях - РИА Новости, 16.05.2023

Киев за сутки потерял до 125 военных на двух направлениях

На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял более 120 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T12:39

2023-05-16T12:39

2023-05-16T12:45

специальная военная операция на украине

россия

харьковская область

луганская народная республика

безопасность

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/11/1865761320_0:158:3079:1890_1920x0_80_0_0_79b0dc24c15366e92234c21450b9e37f.jpg

МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял более 120 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ."На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Новомлынск и Кисловка Харьковской области. В районах населенных пунктов Тимковка, Масютовка, Котляровка Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка Луганской народной республики пресечены действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп. Общие потери противника за сутки составили до 60 украинских военнослужащих и четыре автомобиля", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской народной республики и Григоровка Донецкой народной республики."За сутки на данном направлении уничтожено до 65 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, а также самоходная артиллерийская установка "Акация", - добавили в министерстве.

https://ria.ru/20230516/spetsoperatsiya-1872115498.html

россия

харьковская область

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, харьковская область, луганская народная республика, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины