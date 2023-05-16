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Киев за сутки потерял до 125 военных на двух направлениях - РИА Новости, 16.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:39 16.05.2023 (обновлено: 12:45 16.05.2023)
https://ria.ru/20230516/poteri-1872114129.html
Киев за сутки потерял до 125 военных на двух направлениях
Киев за сутки потерял до 125 военных на двух направлениях - РИА Новости, 16.05.2023
Киев за сутки потерял до 125 военных на двух направлениях
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял более 120 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T12:39
2023-05-16T12:45
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
луганская народная республика
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял более 120 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ."На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Новомлынск и Кисловка Харьковской области. В районах населенных пунктов Тимковка, Масютовка, Котляровка Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка Луганской народной республики пресечены действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп. Общие потери противника за сутки составили до 60 украинских военнослужащих и четыре автомобиля", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской народной республики и Григоровка Донецкой народной республики."За сутки на данном направлении уничтожено до 65 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, а также самоходная артиллерийская установка "Акация", - добавили в министерстве.
https://ria.ru/20230516/spetsoperatsiya-1872115498.html
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россия, харьковская область, луганская народная республика, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Луганская Народная Республика, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Киев за сутки потерял до 125 военных на двух направлениях

ВСУ за сутки потеряли до 125 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий подразделения ВДВ во время подготовки штурмовых групп на полигоне в южном секторе СВО
Военнослужащий подразделения ВДВ во время подготовки штурмовых групп на полигоне в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
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Военнослужащий подразделения ВДВ во время подготовки штурмовых групп на полигоне в южном секторе СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял более 120 военнослужащих, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
"На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Новомлынск и Кисловка Харьковской области. В районах населенных пунктов Тимковка, Масютовка, Котляровка Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка Луганской народной республики пресечены действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп. Общие потери противника за сутки составили до 60 украинских военнослужащих и четыре автомобиля", - сказали в ведомстве.
На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской народной республики и Григоровка Донецкой народной республики.
"За сутки на данном направлении уничтожено до 65 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, а также самоходная артиллерийская установка "Акация", - добавили в министерстве.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьЛуганская Народная РеспубликаБезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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