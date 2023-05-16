https://ria.ru/20230516/poteri-1872113448.html
Минобороны рассказало о потерях украинских военных на двух направлениях
Минобороны рассказало о потерях украинских военных на двух направлениях - РИА Новости, 16.05.2023
Минобороны рассказало о потерях украинских военных на двух направлениях
Российские военнослужащие за сутки нанесли поражение подразделениям украинских войск в шести населенных пунктах ДНР и Запорожской области, потери противника... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T12:39
2023-05-16T12:39
2023-05-16T12:48
специальная военная операция на украине
киев
россия
донецкая народная республика
в мире
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/18/1841094265_0:12:3072:1740_1920x0_80_0_0_8c29ec91f7a4f707fb0efe879b782c21.jpg
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки нанесли поражение подразделениям украинских войск в шести населенных пунктах ДНР и Запорожской области, потери противника составили до 135 военнослужащих, Киев также потерял две гаубицы "Мста-Б" и самоходку "Акация", заявили во вторник в Минобороны РФ."На южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Шевченко, Великая Новоселка Донецкой народной республики, а также Малиновка, Червоное, Белогорье и Новоданиловка Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, в районе населенного пункта Урожайное в ДНР были пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы."За сутки на данных направлениях потери противника составили до 135 украинских военнослужащих, три автомобиля, две гаубицы "Мста-Б", а также самоходная артиллерийская установка "Акация", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
киев
россия
донецкая народная республика
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/18/1841094265_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b59d65ca36baad4f6c5d7b4fb375393d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, россия, донецкая народная республика, в мире, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Донецкая Народная Республика, В мире, Запорожская область
Минобороны рассказало о потерях украинских военных на двух направлениях
Минобороны России: ВСУ потеряли до 135 солдат на Запорожском и Южнодонецком направлениях
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки нанесли поражение подразделениям украинских войск в шести населенных пунктах ДНР и Запорожской области, потери противника составили до 135 военнослужащих, Киев также потерял две гаубицы "Мста-Б" и самоходку "Акация", заявили во вторник в Минобороны РФ.
"На южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Шевченко, Великая Новоселка Донецкой народной республики, а также Малиновка, Червоное, Белогорье и Новоданиловка Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, в районе населенного пункта Урожайное в ДНР были пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы.
"За сутки на данных направлениях потери противника составили до 135 украинских военнослужащих, три автомобиля, две гаубицы "Мста-Б", а также самоходная артиллерийская установка "Акация", - добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине