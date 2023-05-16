https://ria.ru/20230516/poteri-1872113448.html

Минобороны рассказало о потерях украинских военных на двух направлениях

Минобороны рассказало о потерях украинских военных на двух направлениях - РИА Новости, 16.05.2023

Минобороны рассказало о потерях украинских военных на двух направлениях

Российские военнослужащие за сутки нанесли поражение подразделениям украинских войск в шести населенных пунктах ДНР и Запорожской области, потери противника... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T12:39

2023-05-16T12:39

2023-05-16T12:48

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

в мире

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки нанесли поражение подразделениям украинских войск в шести населенных пунктах ДНР и Запорожской области, потери противника составили до 135 военнослужащих, Киев также потерял две гаубицы "Мста-Б" и самоходку "Акация", заявили во вторник в Минобороны РФ."На южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Шевченко, Великая Новоселка Донецкой народной республики, а также Малиновка, Червоное, Белогорье и Новоданиловка Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, в районе населенного пункта Урожайное в ДНР были пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы."За сутки на данных направлениях потери противника составили до 135 украинских военнослужащих, три автомобиля, две гаубицы "Мста-Б", а также самоходная артиллерийская установка "Акация", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия

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киев, россия, донецкая народная республика, в мире, запорожская область