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Овчинский: московская компания начнет поставки огнеупоров в Индию - РИА Новости, 16.05.2023
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
11:40 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/postavki-1872093489.html
Овчинский: московская компания начнет поставки огнеупоров в Индию
Овчинский: московская компания начнет поставки огнеупоров в Индию - РИА Новости, 16.05.2023
Овчинский: московская компания начнет поставки огнеупоров в Индию
Московский производитель керамических огнеупорных материалов заключил контракт на поставку продукции в Индию, сообщил руководитель департамента инвестиционной и РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T11:40
2023-05-16T11:40
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
москва
индия
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Московский производитель керамических огнеупорных материалов заключил контракт на поставку продукции в Индию, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский."Столичный научно-технический центр (НТЦ) "Бакор" заключил соглашение на поставку керамических фильтрующих элементов в Индию. При этом расчеты по контракту будут в российских рублях, что дает ряд экономических преимуществ для отечественных поставщиков: улучшается финансовая стабильность, снижаются потенциальные валютные риски, а также упрощается процесс оформления торговых операций", - отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП."Продукция предприятия уже поставляется в 16 стран мира. Благодаря новому контракту география поставок будет расширена. В рамках нового соглашения компания начнет поставлять в Индию керамические фильтрующие сектора взамен финских", - сказал заместитель генерального директора "Бакора" Михаил Королев.НТЦ "Бакор" специализируется на выпуске керамических огнеупорных материалов, используемых для создания высокотемпературных промышленных печей и других тепловых агрегатов (реакторы, турбины, ракетные двигатели). Ранее производитель получил поддержку от города в виде займа Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства на сумму 200 миллионов рублей.
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владислав овчинский, москва, индия
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Владислав Овчинский, Москва, Индия

Овчинский: московская компания начнет поставки огнеупоров в Индию

© Фото : пресс-служба ДИПППроизводитель керамических огнеупорных материалов НТЦ "Бакор"
Производитель керамических огнеупорных материалов НТЦ Бакор - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© Фото : пресс-служба ДИПП
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Московский производитель керамических огнеупорных материалов заключил контракт на поставку продукции в Индию, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.
"Столичный научно-технический центр (НТЦ) "Бакор" заключил соглашение на поставку керамических фильтрующих элементов в Индию. При этом расчеты по контракту будут в российских рублях, что дает ряд экономических преимуществ для отечественных поставщиков: улучшается финансовая стабильность, снижаются потенциальные валютные риски, а также упрощается процесс оформления торговых операций", - отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
© Фото : пресс-служба ДИПППроизводитель керамических огнеупорных материалов НТЦ "Бакор"
Производитель керамических огнеупорных материалов НТЦ Бакор - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© Фото : пресс-служба ДИПП
Производитель керамических огнеупорных материалов НТЦ "Бакор"
"Продукция предприятия уже поставляется в 16 стран мира. Благодаря новому контракту география поставок будет расширена. В рамках нового соглашения компания начнет поставлять в Индию керамические фильтрующие сектора взамен финских", - сказал заместитель генерального директора "Бакора" Михаил Королев.
НТЦ "Бакор" специализируется на выпуске керамических огнеупорных материалов, используемых для создания высокотемпературных промышленных печей и других тепловых агрегатов (реакторы, турбины, ракетные двигатели). Ранее производитель получил поддержку от города в виде займа Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства на сумму 200 миллионов рублей.
Руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыВладислав ОвчинскийМоскваИндия
 
 
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