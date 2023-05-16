https://ria.ru/20230516/postavki-1872093489.html

Овчинский: московская компания начнет поставки огнеупоров в Индию

Овчинский: московская компания начнет поставки огнеупоров в Индию - РИА Новости, 16.05.2023

Овчинский: московская компания начнет поставки огнеупоров в Индию

Московский производитель керамических огнеупорных материалов заключил контракт на поставку продукции в Индию, сообщил руководитель департамента инвестиционной и РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T11:40

2023-05-16T11:40

2023-05-16T11:40

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владислав овчинский

москва

индия

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Московский производитель керамических огнеупорных материалов заключил контракт на поставку продукции в Индию, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский."Столичный научно-технический центр (НТЦ) "Бакор" заключил соглашение на поставку керамических фильтрующих элементов в Индию. При этом расчеты по контракту будут в российских рублях, что дает ряд экономических преимуществ для отечественных поставщиков: улучшается финансовая стабильность, снижаются потенциальные валютные риски, а также упрощается процесс оформления торговых операций", - отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП."Продукция предприятия уже поставляется в 16 стран мира. Благодаря новому контракту география поставок будет расширена. В рамках нового соглашения компания начнет поставлять в Индию керамические фильтрующие сектора взамен финских", - сказал заместитель генерального директора "Бакора" Михаил Королев.НТЦ "Бакор" специализируется на выпуске керамических огнеупорных материалов, используемых для создания высокотемпературных промышленных печей и других тепловых агрегатов (реакторы, турбины, ракетные двигатели). Ранее производитель получил поддержку от города в виде займа Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства на сумму 200 миллионов рублей.

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москва

индия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

владислав овчинский, москва, индия