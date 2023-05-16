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Путин назначил нового посла в Ватикане - РИА Новости, 16.05.2023
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11:17 16.05.2023 (обновлено: 11:24 16.05.2023)
https://ria.ru/20230516/posol-1872086882.html
Путин назначил нового посла в Ватикане
Путин назначил нового посла в Ватикане - РИА Новости, 16.05.2023
Путин назначил нового посла в Ватикане
Президент России Владимир Путин назначил послом РФ в Ватикане Ивана Солтановского, освободив от должности Александра Авдеева, соответствующие указы опубликованы РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T11:17
2023-05-16T11:24
политика
ватикан
россия
иван солтановский
владимир путин
александр авдеев (дипломат)
в мире
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил послом РФ в Ватикане Ивана Солтановского, освободив от должности Александра Авдеева, соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.Ранее Солтановский был постпредом РФ при Совете Европы."Назначить Солтановского Ивана Дмитриевича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Ватикане", - говорится в документе.Другим указом Путин освободил Александра Авдеева от обязанностей посла в Ватикане и представителя РФ при суверенном Мальтийском ордене по совместительству.
https://ria.ru/20230512/missiya-1871275343.html
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политика, ватикан, россия, иван солтановский, владимир путин, александр авдеев (дипломат), в мире
Политика, Ватикан, Россия, Иван Солтановский, Владимир Путин, Александр Авдеев (дипломат), В мире
Путин назначил нового посла в Ватикане

Путин назначил Солтановского послом России в Ватикане, освободив от должности Авдеева

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил послом РФ в Ватикане Ивана Солтановского, освободив от должности Александра Авдеева, соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее Солтановский был постпредом РФ при Совете Европы.
"Назначить Солтановского Ивана Дмитриевича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Ватикане", - говорится в документе.
Другим указом Путин освободил Александра Авдеева от обязанностей посла в Ватикане и представителя РФ при суверенном Мальтийском ордене по совместительству.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
В Кремле ответили на вопрос о посреднической миссии Ватикана по Украине
12 мая, 13:06
 
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