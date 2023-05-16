https://ria.ru/20230516/posol-1872086882.html
Путин назначил нового посла в Ватикане
Путин назначил нового посла в Ватикане - РИА Новости, 16.05.2023
Путин назначил нового посла в Ватикане
Президент России Владимир Путин назначил послом РФ в Ватикане Ивана Солтановского, освободив от должности Александра Авдеева, соответствующие указы опубликованы РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T11:17
2023-05-16T11:17
2023-05-16T11:24
политика
ватикан
россия
иван солтановский
владимир путин
александр авдеев (дипломат)
в мире
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил послом РФ в Ватикане Ивана Солтановского, освободив от должности Александра Авдеева, соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.Ранее Солтановский был постпредом РФ при Совете Европы."Назначить Солтановского Ивана Дмитриевича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Ватикане", - говорится в документе.Другим указом Путин освободил Александра Авдеева от обязанностей посла в Ватикане и представителя РФ при суверенном Мальтийском ордене по совместительству.
https://ria.ru/20230512/missiya-1871275343.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, ватикан, россия, иван солтановский, владимир путин, александр авдеев (дипломат), в мире
Политика, Ватикан, Россия, Иван Солтановский, Владимир Путин, Александр Авдеев (дипломат), В мире
Путин назначил нового посла в Ватикане
Путин назначил Солтановского послом России в Ватикане, освободив от должности Авдеева