https://ria.ru/20230516/popravki-1872183651.html
В ГД внесли поправки за нарушения на территории с военным положением
В ГД внесли поправки за нарушения на территории с военным положением - РИА Новости, 16.05.2023
В ГД внесли поправки за нарушения на территории с военным положением
В Госдуму внесли поправки о наказании за нарушения на территории с военным положением. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T15:58
2023-05-16T15:58
2023-05-16T16:28
безопасность
россия
госдума рф
херсонская область
луганская народная республика
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. В Госдуму внесли поправки о наказании за нарушения на территории с военным положением.Согласно инициативе, несоблюдение запретов, установленных указами президента в этой зоне, предусматривает административное задержание на срок до 30 суток.Кроме того, поправки предусматривают принудительное и контролируемое перемещение граждан с территории, на которой действует военное положение, в места, где такой правовой режим не ввели.С 20 октября прошлого года военное положение действует в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.
https://ria.ru/20230515/vybory-1871839095.html
россия
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, госдума рф, херсонская область , луганская народная республика
Безопасность, Россия, Госдума РФ, Херсонская область , Луганская Народная Республика
В ГД внесли поправки за нарушения на территории с военным положением
В Государственную думу внесли поправки о задержании до 30 суток в зоне военного положения