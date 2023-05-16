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В ГД внесли поправки за нарушения на территории с военным положением - РИА Новости, 16.05.2023
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15:58 16.05.2023 (обновлено: 16:28 16.05.2023)
https://ria.ru/20230516/popravki-1872183651.html
В ГД внесли поправки за нарушения на территории с военным положением
В ГД внесли поправки за нарушения на территории с военным положением - РИА Новости, 16.05.2023
В ГД внесли поправки за нарушения на территории с военным положением
В Госдуму внесли поправки о наказании за нарушения на территории с военным положением. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T15:58
2023-05-16T16:28
безопасность
россия
госдума рф
херсонская область
луганская народная республика
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. В Госдуму внесли поправки о наказании за нарушения на территории с военным положением.Согласно инициативе, несоблюдение запретов, установленных указами президента в этой зоне, предусматривает административное задержание на срок до 30 суток.Кроме того, поправки предусматривают принудительное и контролируемое перемещение граждан с территории, на которой действует военное положение, в места, где такой правовой режим не ввели.С 20 октября прошлого года военное положение действует в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.
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безопасность, россия, госдума рф, херсонская область , луганская народная республика
Безопасность, Россия, Госдума РФ, Херсонская область , Луганская Народная Республика
В ГД внесли поправки за нарушения на территории с военным положением

В Государственную думу внесли поправки о задержании до 30 суток в зоне военного положения

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной Думы РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. В Госдуму внесли поправки о наказании за нарушения на территории с военным положением.
Согласно инициативе, несоблюдение запретов, установленных указами президента в этой зоне, предусматривает административное задержание на срок до 30 суток.
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Кроме того, поправки предусматривают принудительное и контролируемое перемещение граждан с территории, на которой действует военное положение, в места, где такой правовой режим не ввели.
С 20 октября прошлого года военное положение действует в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.
 
БезопасностьРоссияГосдума РФХерсонская областьЛуганская Народная Республика
 
 
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