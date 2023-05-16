https://ria.ru/20230516/popravki-1872183651.html

В ГД внесли поправки за нарушения на территории с военным положением

В ГД внесли поправки за нарушения на территории с военным положением - РИА Новости, 16.05.2023

В ГД внесли поправки за нарушения на территории с военным положением

В Госдуму внесли поправки о наказании за нарушения на территории с военным положением. РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T15:58

2023-05-16T15:58

2023-05-16T16:28

безопасность

россия

госдума рф

херсонская область

луганская народная республика

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. В Госдуму внесли поправки о наказании за нарушения на территории с военным положением.Согласно инициативе, несоблюдение запретов, установленных указами президента в этой зоне, предусматривает административное задержание на срок до 30 суток.Кроме того, поправки предусматривают принудительное и контролируемое перемещение граждан с территории, на которой действует военное положение, в места, где такой правовой режим не ввели.С 20 октября прошлого года военное положение действует в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

https://ria.ru/20230515/vybory-1871839095.html

россия

херсонская область

луганская народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, госдума рф, херсонская область , луганская народная республика