https://ria.ru/20230516/pompei-1872155875.html

Археологи рассказали о шокирующей находке в Помпеях

Археологи рассказали о шокирующей находке в Помпеях - РИА Новости, 16.05.2023

Археологи рассказали о шокирующей находке в Помпеях

Очередную бесценную находку сделали итальянские археологи, продолжающие раскопки на территории древнеримского города Помпеи, который был погребен под слоем... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T14:29

2023-05-16T14:29

2023-05-16T14:29

наука

помпеи

италия

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новости культуры

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РИМ, 16 мая – РИА Новости, Сергей Старцев. Очередную бесценную находку сделали итальянские археологи, продолжающие раскопки на территории древнеримского города Помпеи, который был погребен под слоем вулканического пепла в результате извержения Везувия в 79 году. Как сообщило во вторник министерство культуры Италии в своем пресс-релизе, в так называемом "Доме целомудренных влюбленных" были обнаружены хорошо сохранившиеся скелеты двух людей, погибших во время этой античной трагедии. Ученые установили, что причиной их смерти стало землетрясение, которое происходило одновременно с извержением вулкана. Останки погибших находились под завалами, образовавшимися в результате обрушения стен инсулы (многоэтажного жилого дома). "Современные методы раскопок помогают нам лучше понять тот ад, который за два дня полностью уничтожил Помпеи, убив многих его жителей… Мы можем приблизиться к последним мгновениям жизни погибших", - отметил, говоря о новой находке, директор Археологического парка города Помпеи Габриэль Цухтригель. Действительно, фотографии, сделанные археологами на месте раскопок в "Доме целомудренных влюбленных", позволяют представить себе весь ужас и неразбериху во время бегства жителей древнего города от смерти, которую несли с собой потоки раскаленной лавы и облака вулканического пепла. Люди, скелеты которых были обнаружены археологами, лежали, скорчившись на боку, в небольшом служебном помещении, которое в то время не использовалось из-за ремонтных работ. По всей вероятности, это были двое мужчин в возрасте старше 55 лет, которые пытались укрыться в этой комнатке от разбушевавшейся стихии. Проведенные исследования показывают, что оба они скончались от многочисленных ран, полученных в результате обрушения стен здания. Поднятая рука одного из погибших, видимо, связана с безуспешной попыткой защититься от падающей каменной кладки. Рядом со скелетами были найдены шесть монет, а также пять небольших стеклянных изделий. Среди монет выделяются два серебряных денария, один из них датируется серединой II века до н.э., второй, более поздний, относится к эпохе императора Веспасиана. В комнате также был обнаружен ряд предметов, в том числе, амфора, вазы, чаши и кувшины, которые были сложены у одной из стен. В соседней комнате находилась кухня, где была обнаружена куча порошкообразной извести, что свидетельствует о проводившихся в момент извержения ремонтных работах. Там же были найдены несколько амфор с Крита, первоначально использовавшихся для перевозки вина. Над кухонной стойкой археологи нашли следы домашнего святилища в виде фрески. Согласно последним оценкам ученых, в ходе извержения Везувия погибло не менее 15% - 20% населения античного города, находившегося южнее современного Неаполя. Многие из этих людей стали жертвами землетрясения, вызванного вулканической активностью. Античный город Помпеи, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, представляет собой уникальный музей под открытым небом. "Дом целомудренных влюбленных" был открыт археологами в конце 1980-х годов. Его название происходит от настенных фресок, изображающих мужчин и женщин на вечеринке, которые наслаждаются компанией друг друга. В отличие от многих других фресок древнего города они отличаются относительным приличием.

https://ria.ru/20220526/genetika-1790700207.html

https://ria.ru/20210301/pompeii-1599151992.html

https://ria.ru/20210825/gerkulanum-1747233179.html

https://ria.ru/20201226/pompei-1591081901.html

помпеи

италия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

помпеи, италия, археология, наука, новости культуры