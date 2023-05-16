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Жители села в Башкирии посадили поле овощей для участников спецоперации - РИА Новости, 16.05.2023
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17:47 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/pomosch-1872221163.html
Жители села в Башкирии посадили поле овощей для участников спецоперации
Жители села в Башкирии посадили поле овощей для участников спецоперации - РИА Новости, 16.05.2023
Жители села в Башкирии посадили поле овощей для участников спецоперации
Жители села Иглинского района Башкирии посадили целое поле овощей, чтобы отправить урожай землякам, участвующим в спецоперации, сообщила глава района Гюзель... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T17:47
2023-05-16T17:47
надежные люди
иглинский район
республика башкортостан
вооруженные силы рф
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УФА, 15 мая – РИА Новости. Жители села Иглинского района Башкирии посадили целое поле овощей, чтобы отправить урожай землякам, участвующим в спецоперации, сообщила глава района Гюзель Насырова в Telegram-канале. По ее словам, неравнодушные жители села посадили три гектара картошки, капусты, лука и моркови. "Наняли пять единиц техники, четырех лошадей, вместе с добровольцами вспахали и культивировали землю. С уктеевских деревень на СВО ушли 18 человека, за каждого из них Салават Мустафин переживает, как за собственных сыновей. Для участников акции организовали полевую кухню, угощали теплым чаем и вкусным пловом. Огромное спасибо организаторам, жителям за проведение акции. Победа будет за нами!" - написала Насырова.
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иглинский район
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иглинский район, республика башкортостан, вооруженные силы рф
Надежные люди, Иглинский район, Республика Башкортостан, Вооруженные силы РФ
Жители села в Башкирии посадили поле овощей для участников спецоперации

Жители башкирской деревни Кляшево посадили целое поле овощей для участников спецоперации

© Фото : телеграм-канал главы администрации Иглинского района Башкирии Гюзель НасыровойСельчане в Башкирии посадили целое поле овощей для участников спецоперации
Сельчане в Башкирии посадили целое поле овощей для участников спецоперации - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© Фото : телеграм-канал главы администрации Иглинского района Башкирии Гюзель Насыровой
Сельчане в Башкирии посадили целое поле овощей для участников спецоперации
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УФА, 15 мая – РИА Новости. Жители села Иглинского района Башкирии посадили целое поле овощей, чтобы отправить урожай землякам, участвующим в спецоперации, сообщила глава района Гюзель Насырова в Telegram-канале.
«
"Целое поле картофеля, лука и других овощей жители Уктеевского сельсовета посадили в деревне Кляшево, чтобы отправить урожай бойцам в зону проведения специальной военной операции. Организатором данного мероприятия выступил Мустафин Салават, депутат Уктеевского сельсовета", - написала районный мэр.
© Фото : телеграм-канал главы администрации Иглинского района Башкирии Гюзель НасыровойСельчане в Башкирии посадили целое поле овощей для участников спецоперации
Сельчане в Башкирии посадили целое поле овощей для участников спецоперации
Сельчане в Башкирии посадили целое поле овощей для участников спецоперации
© Фото : телеграм-канал главы администрации Иглинского района Башкирии Гюзель Насыровой
1 из 4
© Фото : телеграм-канал главы администрации Иглинского района Башкирии Гюзель НасыровойСельчане в Башкирии посадили целое поле овощей для участников спецоперации
Сельчане в Башкирии посадили целое поле овощей для участников спецоперации
Сельчане в Башкирии посадили целое поле овощей для участников спецоперации
© Фото : телеграм-канал главы администрации Иглинского района Башкирии Гюзель Насыровой
2 из 4
© Фото : телеграм-канал главы администрации Иглинского района Башкирии Гюзель НасыровойСельчане в Башкирии посадили целое поле овощей для участников спецоперации
Сельчане в Башкирии посадили целое поле овощей для участников спецоперации
Сельчане в Башкирии посадили целое поле овощей для участников спецоперации
© Фото : телеграм-канал главы администрации Иглинского района Башкирии Гюзель Насыровой
3 из 4
© Фото : телеграм-канал главы администрации Иглинского района Башкирии Гюзель НасыровойСельчане в Башкирии посадили целое поле овощей для участников спецоперации
Сельчане в Башкирии посадили целое поле овощей для участников спецоперации
Сельчане в Башкирии посадили целое поле овощей для участников спецоперации
© Фото : телеграм-канал главы администрации Иглинского района Башкирии Гюзель Насыровой
4 из 4
Сельчане в Башкирии посадили целое поле овощей для участников спецоперации
© Фото : телеграм-канал главы администрации Иглинского района Башкирии Гюзель Насыровой
1 из 4
Сельчане в Башкирии посадили целое поле овощей для участников спецоперации
© Фото : телеграм-канал главы администрации Иглинского района Башкирии Гюзель Насыровой
2 из 4
Сельчане в Башкирии посадили целое поле овощей для участников спецоперации
© Фото : телеграм-канал главы администрации Иглинского района Башкирии Гюзель Насыровой
3 из 4
Сельчане в Башкирии посадили целое поле овощей для участников спецоперации
© Фото : телеграм-канал главы администрации Иглинского района Башкирии Гюзель Насыровой
4 из 4
По ее словам, неравнодушные жители села посадили три гектара картошки, капусты, лука и моркови.
"Наняли пять единиц техники, четырех лошадей, вместе с добровольцами вспахали и культивировали землю. С уктеевских деревень на СВО ушли 18 человека, за каждого из них Салават Мустафин переживает, как за собственных сыновей. Для участников акции организовали полевую кухню, угощали теплым чаем и вкусным пловом. Огромное спасибо организаторам, жителям за проведение акции. Победа будет за нами!" - написала Насырова.
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