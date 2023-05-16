Жители села в Башкирии посадили поле овощей для участников спецоперации
Жители башкирской деревни Кляшево посадили целое поле овощей для участников спецоперации
© Фото : телеграм-канал главы администрации Иглинского района Башкирии Гюзель НасыровойСельчане в Башкирии посадили целое поле овощей для участников спецоперации
© Фото : телеграм-канал главы администрации Иглинского района Башкирии Гюзель Насыровой
Сельчане в Башкирии посадили целое поле овощей для участников спецоперации
УФА, 15 мая – РИА Новости. Жители села Иглинского района Башкирии посадили целое поле овощей, чтобы отправить урожай землякам, участвующим в спецоперации, сообщила глава района Гюзель Насырова в Telegram-канале.
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"Целое поле картофеля, лука и других овощей жители Уктеевского сельсовета посадили в деревне Кляшево, чтобы отправить урожай бойцам в зону проведения специальной военной операции. Организатором данного мероприятия выступил Мустафин Салават, депутат Уктеевского сельсовета", - написала районный мэр.
© Фото : телеграм-канал главы администрации Иглинского района Башкирии Гюзель НасыровойСельчане в Башкирии посадили целое поле овощей для участников спецоперации
Сельчане в Башкирии посадили целое поле овощей для участников спецоперации
© Фото : телеграм-канал главы администрации Иглинского района Башкирии Гюзель Насыровой
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© Фото : телеграм-канал главы администрации Иглинского района Башкирии Гюзель НасыровойСельчане в Башкирии посадили целое поле овощей для участников спецоперации
Сельчане в Башкирии посадили целое поле овощей для участников спецоперации
© Фото : телеграм-канал главы администрации Иглинского района Башкирии Гюзель Насыровой
2 из 4
© Фото : телеграм-канал главы администрации Иглинского района Башкирии Гюзель НасыровойСельчане в Башкирии посадили целое поле овощей для участников спецоперации
Сельчане в Башкирии посадили целое поле овощей для участников спецоперации
© Фото : телеграм-канал главы администрации Иглинского района Башкирии Гюзель Насыровой
3 из 4
© Фото : телеграм-канал главы администрации Иглинского района Башкирии Гюзель НасыровойСельчане в Башкирии посадили целое поле овощей для участников спецоперации
Сельчане в Башкирии посадили целое поле овощей для участников спецоперации
© Фото : телеграм-канал главы администрации Иглинского района Башкирии Гюзель Насыровой
4 из 4
Сельчане в Башкирии посадили целое поле овощей для участников спецоперации
© Фото : телеграм-канал главы администрации Иглинского района Башкирии Гюзель Насыровой
1 из 4
Сельчане в Башкирии посадили целое поле овощей для участников спецоперации
© Фото : телеграм-канал главы администрации Иглинского района Башкирии Гюзель Насыровой
2 из 4
Сельчане в Башкирии посадили целое поле овощей для участников спецоперации
© Фото : телеграм-канал главы администрации Иглинского района Башкирии Гюзель Насыровой
3 из 4
Сельчане в Башкирии посадили целое поле овощей для участников спецоперации
© Фото : телеграм-канал главы администрации Иглинского района Башкирии Гюзель Насыровой
4 из 4
По ее словам, неравнодушные жители села посадили три гектара картошки, капусты, лука и моркови.
"Наняли пять единиц техники, четырех лошадей, вместе с добровольцами вспахали и культивировали землю. С уктеевских деревень на СВО ушли 18 человека, за каждого из них Салават Мустафин переживает, как за собственных сыновей. Для участников акции организовали полевую кухню, угощали теплым чаем и вкусным пловом. Огромное спасибо организаторам, жителям за проведение акции. Победа будет за нами!" - написала Насырова.