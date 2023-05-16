https://ria.ru/20230516/pomosch-1872221163.html

Жители села в Башкирии посадили поле овощей для участников спецоперации

Жители села в Башкирии посадили поле овощей для участников спецоперации - РИА Новости, 16.05.2023

Жители села в Башкирии посадили поле овощей для участников спецоперации

Жители села Иглинского района Башкирии посадили целое поле овощей, чтобы отправить урожай землякам, участвующим в спецоперации, сообщила глава района Гюзель... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T17:47

2023-05-16T17:47

2023-05-16T17:47

надежные люди

иглинский район

республика башкортостан

вооруженные силы рф

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УФА, 15 мая – РИА Новости. Жители села Иглинского района Башкирии посадили целое поле овощей, чтобы отправить урожай землякам, участвующим в спецоперации, сообщила глава района Гюзель Насырова в Telegram-канале. По ее словам, неравнодушные жители села посадили три гектара картошки, капусты, лука и моркови. "Наняли пять единиц техники, четырех лошадей, вместе с добровольцами вспахали и культивировали землю. С уктеевских деревень на СВО ушли 18 человека, за каждого из них Салават Мустафин переживает, как за собственных сыновей. Для участников акции организовали полевую кухню, угощали теплым чаем и вкусным пловом. Огромное спасибо организаторам, жителям за проведение акции. Победа будет за нами!" - написала Насырова.

https://ria.ru/20230516/pomosch-1872179638.html

иглинский район

республика башкортостан

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Ольга Фомченкова

иглинский район, республика башкортостан, вооруженные силы рф