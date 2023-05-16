На Кубани активисты восстановили более 20 машин для отправки в зону СВО
Активисты восстановили более 20 машин в автосервисах Кубани для отправки в зону СВО
© Фото : пресс-служба Кубанского казачьего войскаАктивисты восстановили более 20 машин в автосервисах Кубани для отправки в зону СВО
© Фото : пресс-служба Кубанского казачьего войска
Активисты восстановили более 20 машин в автосервисах Кубани для отправки в зону СВО
КРАСНОДАР, 16 мая - РИА Новости. Волонтеры сообщества "Все на фронт" восстанавливают машины на дому и в автосервисах Краснодарского края, в зону спецоперации уже отправлено более 20 машин, сообщили РИА Новости в пресс-службе Кубанского казачьего войска.
Волонтер Иван Пархоменко родом из кубанской станицы Платнировская в Кореновском районе создал инициативную группу "Все на фронт", в ней уже состоит более 800 участников. Сообщество занимается сбором всего необходимого для бойцов спецоперации. Кроме того, коллектив из четырех человек восстанавливает автомобили для нужд фронта, сообщили в пресс-службе.
© Фото : пресс-служба Кубанского казачьего войскаКоллектив по восстановлению машин
© Фото : пресс-служба Кубанского казачьего войска
Коллектив по восстановлению машин
"Машин уже отправлено более 20 и останавливаться не собираются, машины восстанавливают и в автосервисе в станице Платнировской, и в автосервисе Краснодара Эдуарда Солдатова, а также на дому в гараже", - рассказали в ведомстве.
Отмечается, что ранее они передали на передовую восстановленный автомобиль "УАЗ" через казаков Кореновского района. Также в гуманитарный груз от представителей района вошли генератор, маскировочные сети, продукты питания, медикаменты, средства личной гигиены. Всего казачьим сообществом и жителями района было собрано около 800 килограммов гуманитарного груза. В сборе участвовали и казачата 1 "Б" и 2 "А" классов МОБУ СОШ № 3 имени Героя России Р.М. Хабибуллина Кореновского района. Они передали рисунки и письма для бойцов.
Гуманитарная помощь в этот раз была направлена в 255-й мотострелковый полк, в составе которого сражаются кубанские казаки, добавляют в ведомстве.
© Фото : пресс-служба Кубанского казачьего войскаПосылки от казачат
© Фото : пресс-служба Кубанского казачьего войска
Посылки от казачат