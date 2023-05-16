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На Кубани активисты восстановили более 20 машин для отправки в зону СВО

На Кубани активисты восстановили более 20 машин для отправки в зону СВО - РИА Новости, 16.05.2023

На Кубани активисты восстановили более 20 машин для отправки в зону СВО

Волонтеры сообщества "Все на фронт" восстанавливают машины на дому и в автосервисах Краснодарского края, в зону спецоперации уже отправлено более 20 машин,... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T15:38

2023-05-16T15:38

2023-05-16T15:38

надежные люди

кореновский район

краснодарский край

кубанское казачье войско

краснодар

вооруженные силы рф

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КРАСНОДАР, 16 мая - РИА Новости. Волонтеры сообщества "Все на фронт" восстанавливают машины на дому и в автосервисах Краснодарского края, в зону спецоперации уже отправлено более 20 машин, сообщили РИА Новости в пресс-службе Кубанского казачьего войска. Волонтер Иван Пархоменко родом из кубанской станицы Платнировская в Кореновском районе создал инициативную группу "Все на фронт", в ней уже состоит более 800 участников. Сообщество занимается сбором всего необходимого для бойцов спецоперации. Кроме того, коллектив из четырех человек восстанавливает автомобили для нужд фронта, сообщили в пресс-службе. "Машин уже отправлено более 20 и останавливаться не собираются, машины восстанавливают и в автосервисе в станице Платнировской, и в автосервисе Краснодара Эдуарда Солдатова, а также на дому в гараже", - рассказали в ведомстве. Отмечается, что ранее они передали на передовую восстановленный автомобиль "УАЗ" через казаков Кореновского района. Также в гуманитарный груз от представителей района вошли генератор, маскировочные сети, продукты питания, медикаменты, средства личной гигиены. Всего казачьим сообществом и жителями района было собрано около 800 килограммов гуманитарного груза. В сборе участвовали и казачата 1 "Б" и 2 "А" классов МОБУ СОШ № 3 имени Героя России Р.М. Хабибуллина Кореновского района. Они передали рисунки и письма для бойцов. Гуманитарная помощь в этот раз была направлена в 255-й мотострелковый полк, в составе которого сражаются кубанские казаки, добавляют в ведомстве.

кореновский район

краснодарский край

краснодар

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

кореновский район, краснодарский край, кубанское казачье войско, краснодар, вооруженные силы рф