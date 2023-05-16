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На Кубани активисты восстановили более 20 машин для отправки в зону СВО - РИА Новости, 16.05.2023
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15:38 16.05.2023
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На Кубани активисты восстановили более 20 машин для отправки в зону СВО
На Кубани активисты восстановили более 20 машин для отправки в зону СВО - РИА Новости, 16.05.2023
На Кубани активисты восстановили более 20 машин для отправки в зону СВО
Волонтеры сообщества "Все на фронт" восстанавливают машины на дому и в автосервисах Краснодарского края, в зону спецоперации уже отправлено более 20 машин,... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T15:38
2023-05-16T15:38
надежные люди
кореновский район
краснодарский край
кубанское казачье войско
краснодар
вооруженные силы рф
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КРАСНОДАР, 16 мая - РИА Новости. Волонтеры сообщества "Все на фронт" восстанавливают машины на дому и в автосервисах Краснодарского края, в зону спецоперации уже отправлено более 20 машин, сообщили РИА Новости в пресс-службе Кубанского казачьего войска. Волонтер Иван Пархоменко родом из кубанской станицы Платнировская в Кореновском районе создал инициативную группу "Все на фронт", в ней уже состоит более 800 участников. Сообщество занимается сбором всего необходимого для бойцов спецоперации. Кроме того, коллектив из четырех человек восстанавливает автомобили для нужд фронта, сообщили в пресс-службе. "Машин уже отправлено более 20 и останавливаться не собираются, машины восстанавливают и в автосервисе в станице Платнировской, и в автосервисе Краснодара Эдуарда Солдатова, а также на дому в гараже", - рассказали в ведомстве. Отмечается, что ранее они передали на передовую восстановленный автомобиль "УАЗ" через казаков Кореновского района. Также в гуманитарный груз от представителей района вошли генератор, маскировочные сети, продукты питания, медикаменты, средства личной гигиены. Всего казачьим сообществом и жителями района было собрано около 800 килограммов гуманитарного груза. В сборе участвовали и казачата 1 "Б" и 2 "А" классов МОБУ СОШ № 3 имени Героя России Р.М. Хабибуллина Кореновского района. Они передали рисунки и письма для бойцов. Гуманитарная помощь в этот раз была направлена в 255-й мотострелковый полк, в составе которого сражаются кубанские казаки, добавляют в ведомстве.
кореновский район
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кореновский район, краснодарский край, кубанское казачье войско, краснодар, вооруженные силы рф
Надежные люди, Кореновский район, Краснодарский край, Кубанское казачье войско, Краснодар, Вооруженные силы РФ
На Кубани активисты восстановили более 20 машин для отправки в зону СВО

Активисты восстановили более 20 машин в автосервисах Кубани для отправки в зону СВО

© Фото : пресс-служба Кубанского казачьего войскаАктивисты восстановили более 20 машин в автосервисах Кубани для отправки в зону СВО
Активисты восстановили более 20 машин в автосервисах Кубани для отправки в зону СВО - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© Фото : пресс-служба Кубанского казачьего войска
Активисты восстановили более 20 машин в автосервисах Кубани для отправки в зону СВО
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КРАСНОДАР, 16 мая - РИА Новости. Волонтеры сообщества "Все на фронт" восстанавливают машины на дому и в автосервисах Краснодарского края, в зону спецоперации уже отправлено более 20 машин, сообщили РИА Новости в пресс-службе Кубанского казачьего войска.
Волонтер Иван Пархоменко родом из кубанской станицы Платнировская в Кореновском районе создал инициативную группу "Все на фронт", в ней уже состоит более 800 участников. Сообщество занимается сбором всего необходимого для бойцов спецоперации. Кроме того, коллектив из четырех человек восстанавливает автомобили для нужд фронта, сообщили в пресс-службе.
© Фото : пресс-служба Кубанского казачьего войскаКоллектив по восстановлению машин
Коллектив по восстановлению машин - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© Фото : пресс-служба Кубанского казачьего войска
Коллектив по восстановлению машин
"Машин уже отправлено более 20 и останавливаться не собираются, машины восстанавливают и в автосервисе в станице Платнировской, и в автосервисе Краснодара Эдуарда Солдатова, а также на дому в гараже", - рассказали в ведомстве.
Отмечается, что ранее они передали на передовую восстановленный автомобиль "УАЗ" через казаков Кореновского района. Также в гуманитарный груз от представителей района вошли генератор, маскировочные сети, продукты питания, медикаменты, средства личной гигиены. Всего казачьим сообществом и жителями района было собрано около 800 килограммов гуманитарного груза. В сборе участвовали и казачата 1 "Б" и 2 "А" классов МОБУ СОШ № 3 имени Героя России Р.М. Хабибуллина Кореновского района. Они передали рисунки и письма для бойцов.
Гуманитарная помощь в этот раз была направлена в 255-й мотострелковый полк, в составе которого сражаются кубанские казаки, добавляют в ведомстве.
© Фото : пресс-служба Кубанского казачьего войскаПосылки от казачат
Посылки от казачат - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© Фото : пресс-служба Кубанского казачьего войска
Посылки от казачат
 
Надежные людиКореновский районКраснодарский крайКубанское казачье войскоКраснодарВооруженные силы РФ
 
 
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