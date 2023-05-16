https://ria.ru/20230516/polsha-1872092087.html
Экс-президент Польши призвал главу Минобороны уйти в отставку
Экс-президент Польши призвал главу Минобороны уйти в отставку - РИА Новости, 16.05.2023
Экс-президент Польши призвал главу Минобороны уйти в отставку
Бывший президент Польши Бронислав Коморовский в эфире радиостанции RMF FM призвал министра национальной обороны Мариуша Блащака уйти в отставку, а не делать... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T11:35
2023-05-16T11:35
2023-05-16T13:24
в мире
польша
мариуш блащак
бронислав коморовский
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ВАРШАВА, 16 мая - РИА Новости. Бывший президент Польши Бронислав Коморовский в эфире радиостанции RMF FM призвал министра национальной обороны Мариуша Блащака уйти в отставку, а не делать "козла отпущения" из генерала. Польские власти 27 апреля сообщили, что в окрестностях населенного пункта Замость примерно в 15 километрах от Быдгоща были обнаружены обломки "неопознанного воздушного военного объекта". Позже оказалось, что происшествие случилось в минувшем декабре, польские военные о нем знали. Радиостанция RMF FM выяснила, что это ракета "воздух-земля" с надписями на русском языке – возможно, запущенная польскими военными во время учений мишень. Варшава сперва заявила, что ракеты – российские, но позже выяснилось, что они выпущены средствами ПВО Украины. Позже та же радиостанция со ссылкой на результаты экспертизы сообщила, что найденная ракета является стратегической авиационной крылатой ракетой X-55 российского производства. В четверг премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что узнал о происшествии лишь в конце апреля. После этого, вице-премьер, министр национальной обороны Мариуш Блащак заявил, что 16 декабря оперативный командующий Вооруженных сил получил от Центра воздушных операций данную информацию, но не проинформировал министра, правительственный центр безопасности и другие службы. Командующие польской армией заявляют, что докладывали вышестоящему руководству. "Если он (Блащак – ред.) является человеком чести, то должен сам пойти в отставку, а не пытаться сделать козлом отпущения одного из подчиненных ему генералов", - сказал Коморовский. По его мнению, в настоящее время военное ведомство не может нормально работать. "Это ведомство не может нормально функционировать в таком персональном составе. Не может функционировать ведомство, в котором начальник генерального штаба утверждает, что проинформировал министра национальной обороне об инциденте с российской ракетой, министр этого не комментирует, а обвиняет другого генерала в ненадлежащем исполнении обязанностей", - сказал экс-президент. Вечером 15 ноября на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали ракеты, погибли два человека. Варшава сперва заявила, что ракеты – российские, но позже выяснилось, что они выпущены средствами ПВО Украины. При этом Минобороны РФ отмечало, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось.
https://ria.ru/20230515/aerostat-1871914850.html
https://ria.ru/20230515/polsha-1872011611.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, мариуш блащак, бронислав коморовский
В мире, Польша, Мариуш Блащак, Бронислав Коморовский
Экс-президент Польши призвал главу Минобороны уйти в отставку
Бывший президент Польши Коморовский призвал главу Минобороны Блащака уйти в отставку
ВАРШАВА, 16 мая - РИА Новости.
Бывший президент Польши Бронислав Коморовский в эфире радиостанции RMF FM
призвал министра национальной обороны Мариуша Блащака уйти в отставку, а не делать "козла отпущения" из генерала.
Польские власти 27 апреля сообщили, что в окрестностях населенного пункта Замость примерно в 15 километрах от Быдгоща
были обнаружены обломки "неопознанного воздушного военного объекта". Позже оказалось, что происшествие случилось в минувшем декабре, польские военные о нем знали. Радиостанция RMF FM выяснила, что это ракета "воздух-земля" с надписями на русском языке – возможно, запущенная польскими военными во время учений мишень. Варшава сперва заявила, что ракеты – российские, но позже выяснилось, что они выпущены средствами ПВО Украины. Позже та же радиостанция со ссылкой на результаты экспертизы сообщила, что найденная ракета является стратегической авиационной крылатой ракетой X-55 российского производства.
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В четверг премьер Польши Матеуш Моравецкий
заявил, что узнал о происшествии лишь в конце апреля. После этого, вице-премьер, министр национальной обороны Мариуш Блащак заявил, что 16 декабря оперативный командующий Вооруженных сил получил от Центра воздушных операций данную информацию, но не проинформировал министра, правительственный центр безопасности и другие службы. Командующие польской армией заявляют, что докладывали вышестоящему руководству.
"Если он (Блащак – ред.) является человеком чести, то должен сам пойти в отставку, а не пытаться сделать козлом отпущения одного из подчиненных ему генералов", - сказал Коморовский.
По его мнению, в настоящее время военное ведомство не может нормально работать. "Это ведомство не может нормально функционировать в таком персональном составе. Не может функционировать ведомство, в котором начальник генерального штаба утверждает, что проинформировал министра национальной обороне об инциденте с российской ракетой, министр этого не комментирует, а обвиняет другого генерала в ненадлежащем исполнении обязанностей", - сказал экс-президент.
Вечером 15 ноября на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали ракеты, погибли два человека. Варшава сперва заявила, что ракеты – российские, но позже выяснилось, что они выпущены средствами ПВО Украины. При этом Минобороны РФ отмечало, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось.
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