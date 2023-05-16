https://ria.ru/20230516/polsha-1872092087.html

Экс-президент Польши призвал главу Минобороны уйти в отставку

Экс-президент Польши призвал главу Минобороны уйти в отставку - РИА Новости, 16.05.2023

Экс-президент Польши призвал главу Минобороны уйти в отставку

Бывший президент Польши Бронислав Коморовский в эфире радиостанции RMF FM призвал министра национальной обороны Мариуша Блащака уйти в отставку, а не делать... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T11:35

2023-05-16T11:35

2023-05-16T13:24

в мире

польша

мариуш блащак

бронислав коморовский

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ВАРШАВА, 16 мая - РИА Новости. Бывший президент Польши Бронислав Коморовский в эфире радиостанции RMF FM призвал министра национальной обороны Мариуша Блащака уйти в отставку, а не делать "козла отпущения" из генерала. Польские власти 27 апреля сообщили, что в окрестностях населенного пункта Замость примерно в 15 километрах от Быдгоща были обнаружены обломки "неопознанного воздушного военного объекта". Позже оказалось, что происшествие случилось в минувшем декабре, польские военные о нем знали. Радиостанция RMF FM выяснила, что это ракета "воздух-земля" с надписями на русском языке – возможно, запущенная польскими военными во время учений мишень. Варшава сперва заявила, что ракеты – российские, но позже выяснилось, что они выпущены средствами ПВО Украины. Позже та же радиостанция со ссылкой на результаты экспертизы сообщила, что найденная ракета является стратегической авиационной крылатой ракетой X-55 российского производства. В четверг премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что узнал о происшествии лишь в конце апреля. После этого, вице-премьер, министр национальной обороны Мариуш Блащак заявил, что 16 декабря оперативный командующий Вооруженных сил получил от Центра воздушных операций данную информацию, но не проинформировал министра, правительственный центр безопасности и другие службы. Командующие польской армией заявляют, что докладывали вышестоящему руководству. "Если он (Блащак – ред.) является человеком чести, то должен сам пойти в отставку, а не пытаться сделать козлом отпущения одного из подчиненных ему генералов", - сказал Коморовский. По его мнению, в настоящее время военное ведомство не может нормально работать. "Это ведомство не может нормально функционировать в таком персональном составе. Не может функционировать ведомство, в котором начальник генерального штаба утверждает, что проинформировал министра национальной обороне об инциденте с российской ракетой, министр этого не комментирует, а обвиняет другого генерала в ненадлежащем исполнении обязанностей", - сказал экс-президент. Вечером 15 ноября на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали ракеты, погибли два человека. Варшава сперва заявила, что ракеты – российские, но позже выяснилось, что они выпущены средствами ПВО Украины. При этом Минобороны РФ отмечало, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось.

https://ria.ru/20230515/aerostat-1871914850.html

https://ria.ru/20230515/polsha-1872011611.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, польша, мариуш блащак, бронислав коморовский