Рейтинг@Mail.ru
Экс-президент Польши призвал главу Минобороны уйти в отставку - РИА Новости, 16.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:35 16.05.2023 (обновлено: 13:24 16.05.2023)
https://ria.ru/20230516/polsha-1872092087.html
Экс-президент Польши призвал главу Минобороны уйти в отставку
Экс-президент Польши призвал главу Минобороны уйти в отставку - РИА Новости, 16.05.2023
Экс-президент Польши призвал главу Минобороны уйти в отставку
Бывший президент Польши Бронислав Коморовский в эфире радиостанции RMF FM призвал министра национальной обороны Мариуша Блащака уйти в отставку, а не делать... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T11:35
2023-05-16T13:24
в мире
польша
мариуш блащак
бронислав коморовский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106431/03/1064310369_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_54c19c86b5c3c640f1dfd81d672889c9.jpg
ВАРШАВА, 16 мая - РИА Новости. Бывший президент Польши Бронислав Коморовский в эфире радиостанции RMF FM призвал министра национальной обороны Мариуша Блащака уйти в отставку, а не делать "козла отпущения" из генерала. Польские власти 27 апреля сообщили, что в окрестностях населенного пункта Замость примерно в 15 километрах от Быдгоща были обнаружены обломки "неопознанного воздушного военного объекта". Позже оказалось, что происшествие случилось в минувшем декабре, польские военные о нем знали. Радиостанция RMF FM выяснила, что это ракета "воздух-земля" с надписями на русском языке – возможно, запущенная польскими военными во время учений мишень. Варшава сперва заявила, что ракеты – российские, но позже выяснилось, что они выпущены средствами ПВО Украины. Позже та же радиостанция со ссылкой на результаты экспертизы сообщила, что найденная ракета является стратегической авиационной крылатой ракетой X-55 российского производства. В четверг премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что узнал о происшествии лишь в конце апреля. После этого, вице-премьер, министр национальной обороны Мариуш Блащак заявил, что 16 декабря оперативный командующий Вооруженных сил получил от Центра воздушных операций данную информацию, но не проинформировал министра, правительственный центр безопасности и другие службы. Командующие польской армией заявляют, что докладывали вышестоящему руководству. "Если он (Блащак – ред.) является человеком чести, то должен сам пойти в отставку, а не пытаться сделать козлом отпущения одного из подчиненных ему генералов", - сказал Коморовский. По его мнению, в настоящее время военное ведомство не может нормально работать. "Это ведомство не может нормально функционировать в таком персональном составе. Не может функционировать ведомство, в котором начальник генерального штаба утверждает, что проинформировал министра национальной обороне об инциденте с российской ракетой, министр этого не комментирует, а обвиняет другого генерала в ненадлежащем исполнении обязанностей", - сказал экс-президент. Вечером 15 ноября на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали ракеты, погибли два человека. Варшава сперва заявила, что ракеты – российские, но позже выяснилось, что они выпущены средствами ПВО Украины. При этом Минобороны РФ отмечало, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось.
https://ria.ru/20230515/aerostat-1871914850.html
https://ria.ru/20230515/polsha-1872011611.html
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106431/03/1064310369_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_7862c1960be0c78240281123f126ec09.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, мариуш блащак, бронислав коморовский
В мире, Польша, Мариуш Блащак, Бронислав Коморовский
Экс-президент Польши призвал главу Минобороны уйти в отставку

Бывший президент Польши Коморовский призвал главу Минобороны Блащака уйти в отставку

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкБывший президент Польши Бронислав Коморовский
Бывший президент Польши Бронислав Коморовский - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Бывший президент Польши Бронислав Коморовский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 16 мая - РИА Новости. Бывший президент Польши Бронислав Коморовский в эфире радиостанции RMF FM призвал министра национальной обороны Мариуша Блащака уйти в отставку, а не делать "козла отпущения" из генерала.
Польские власти 27 апреля сообщили, что в окрестностях населенного пункта Замость примерно в 15 километрах от Быдгоща были обнаружены обломки "неопознанного воздушного военного объекта". Позже оказалось, что происшествие случилось в минувшем декабре, польские военные о нем знали. Радиостанция RMF FM выяснила, что это ракета "воздух-земля" с надписями на русском языке – возможно, запущенная польскими военными во время учений мишень. Варшава сперва заявила, что ракеты – российские, но позже выяснилось, что они выпущены средствами ПВО Украины. Позже та же радиостанция со ссылкой на результаты экспертизы сообщила, что найденная ракета является стратегической авиационной крылатой ракетой X-55 российского производства.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
Польский премьер высказался о прилетевшем из Белоруссии аэростате
15 мая, 15:48
В четверг премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что узнал о происшествии лишь в конце апреля. После этого, вице-премьер, министр национальной обороны Мариуш Блащак заявил, что 16 декабря оперативный командующий Вооруженных сил получил от Центра воздушных операций данную информацию, но не проинформировал министра, правительственный центр безопасности и другие службы. Командующие польской армией заявляют, что докладывали вышестоящему руководству.
"Если он (Блащак – ред.) является человеком чести, то должен сам пойти в отставку, а не пытаться сделать козлом отпущения одного из подчиненных ему генералов", - сказал Коморовский.
По его мнению, в настоящее время военное ведомство не может нормально работать. "Это ведомство не может нормально функционировать в таком персональном составе. Не может функционировать ведомство, в котором начальник генерального штаба утверждает, что проинформировал министра национальной обороне об инциденте с российской ракетой, министр этого не комментирует, а обвиняет другого генерала в ненадлежащем исполнении обязанностей", - сказал экс-президент.
Вечером 15 ноября на территорию Польши вблизи границы с Украиной упали ракеты, погибли два человека. Варшава сперва заявила, что ракеты – российские, но позже выяснилось, что они выпущены средствами ПВО Украины. При этом Минобороны РФ отмечало, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось.
Здание посольства РФ в Варшаве - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
Польша будет работать над изъятием зданий у России, заявил Моравецкий
15 мая, 20:52
 
В миреПольшаМариуш БлащакБронислав Коморовский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала