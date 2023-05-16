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В Уфе ищут мать мальчика, который из окна 11-го этажа дома просил о помощи
В Уфе ищут мать мальчика, который из окна 11-го этажа дома просил о помощи - РИА Новости, 16.05.2023
В Уфе ищут мать мальчика, который из окна 11-го этажа дома просил о помощи
Следственные органы в Уфе разыскивают мать шестилетнего ребенка, который из окна 11-го этажа жилого дома просил прохожих о помощи, после того как был заперт в... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T20:39
2023-05-16T20:39
2023-05-16T20:39
происшествия
уфа
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УФА, 16 мая – РИА Новости. Следственные органы в Уфе разыскивают мать шестилетнего ребенка, который из окна 11-го этажа жилого дома просил прохожих о помощи, после того как был заперт в съемной квартире на два дня, сообщает СУ СК РФ по Башкирии в Telegram-канале. "В ходе мониторинга СМИ выявлена информация о том, что 6-летний мальчик был заперт в съемной квартире своей матерью в течение двух дней. Сообщается, что ребенок высунулся из открытого окна на 11-м этаже квартиры и начал звать на помощь. Местные жители вызвали экстренные службы. Тем не менее, прибывшие спасатели и правоохранители не смогли найти мать ребенка, а вызвали хозяина квартиры, который открыл дверь", - говорится в сообщении. Отмечается, что ребенок был передан отцу, который проживает отдельно. Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ "оставление в опасности" и ищут мать ребенка. "Следователями совместно с оперативниками устанавливается местонахождение матери ребенка, обстоятельства произошедшего, исследуются жилищно-бытовые и социальные условия проживания семьи, а также иные причины и условия, способствовавшие произошедшему", - добавили в башкирском следкоме.
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происшествия, уфа, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Уфа, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Уфе ищут мать мальчика, который из окна 11-го этажа дома просил о помощи
Следователи в Уфе ищут мать мальчика, который из окна 11-го этажа дома просил о помощи
УФА, 16 мая – РИА Новости.
Следственные органы в Уфе разыскивают мать шестилетнего ребенка, который из окна 11-го этажа жилого дома просил прохожих о помощи, после того как был заперт в съемной квартире на два дня, сообщает СУ СК РФ по Башкирии в Telegram-канале
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"В ходе мониторинга СМИ выявлена информация о том, что 6-летний мальчик был заперт в съемной квартире своей матерью в течение двух дней. Сообщается, что ребенок высунулся из открытого окна на 11-м этаже квартиры и начал звать на помощь. Местные жители вызвали экстренные службы. Тем не менее, прибывшие спасатели и правоохранители не смогли найти мать ребенка, а вызвали хозяина квартиры, который открыл дверь", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ребенок был передан отцу, который проживает отдельно. Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.
Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ "оставление в опасности" и ищут мать ребенка. "Следователями совместно с оперативниками устанавливается местонахождение матери ребенка, обстоятельства произошедшего, исследуются жилищно-бытовые и социальные условия проживания семьи, а также иные причины и условия, способствовавшие произошедшему", - добавили в башкирском следкоме.
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