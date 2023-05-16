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"Почта России" может запустить прямую отправку почты в Грузию самолетами - РИА Новости, 16.05.2023
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18:41 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/pochta-1872232599.html
"Почта России" может запустить прямую отправку почты в Грузию самолетами
"Почта России" может запустить прямую отправку почты в Грузию самолетами - РИА Новости, 16.05.2023
"Почта России" может запустить прямую отправку почты в Грузию самолетами
"Почта России" рассмотрит возможность прямой авиаперевозки почтовых отправлений в Грузию, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T18:41
2023-05-16T18:41
экономика
грузия
россия
почта россии
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. "Почта России" рассмотрит возможность прямой авиаперевозки почтовых отправлений в Грузию, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "После появления стабильных рейсов от нескольких авиакомпаний, мы оперативно рассмотрим возможность прямой авиаперевозки почты (в Грузию - ред.)", - говорится в сообщении. Как пояснили в компании, сейчас авиапочта из России в Грузию идет через третьи страны. Президент РФ Владимир Путин в прошлую среду отменил с 15 мая визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну. Минтранс РФ тогда же сообщил, что российские авиакомпании ведут подготовку к возобновлению полетов в Грузию, планируется еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на отечественных самолетах. Накануне авиавласти Грузии выдали допуски на полеты из Москвы в Тбилиси российской авиакомпании "Азимут" и заявили также, что рассматривают заявки еще нескольких перевозчиков, включая Georgian Airways. Позднее в понедельник РИА Новости в "Авиасейлс" сообщили, что рейсы "Азимута" из Москвы в Тбилиси появились в системе продаж, к покупке были доступны билеты с 19 мая.
https://ria.ru/20230516/aviasoobschenie-1872133337.html
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экономика, грузия, россия, почта россии, georgian airways
Экономика, Грузия, Россия, Почта России, Georgian Airways
"Почта России" может запустить прямую отправку почты в Грузию самолетами

"Почта России" рассмотрит возможность прямой авиаперевозки отправлений в Грузию

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудница на линии сортировки писем в логистическом почтовом центре "Почты России"
Сотрудница на линии сортировки писем в логистическом почтовом центре Почты России - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудница на линии сортировки писем в логистическом почтовом центре "Почты России" . Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. "Почта России" рассмотрит возможность прямой авиаперевозки почтовых отправлений в Грузию, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"После появления стабильных рейсов от нескольких авиакомпаний, мы оперативно рассмотрим возможность прямой авиаперевозки почты (в Грузию - ред.)", - говорится в сообщении.
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Как пояснили в компании, сейчас авиапочта из России в Грузию идет через третьи страны.
Президент РФ Владимир Путин в прошлую среду отменил с 15 мая визовый режим с Грузией, а также снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну. Минтранс РФ тогда же сообщил, что российские авиакомпании ведут подготовку к возобновлению полетов в Грузию, планируется еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на отечественных самолетах.
Накануне авиавласти Грузии выдали допуски на полеты из Москвы в Тбилиси российской авиакомпании "Азимут" и заявили также, что рассматривают заявки еще нескольких перевозчиков, включая Georgian Airways. Позднее в понедельник РИА Новости в "Авиасейлс" сообщили, что рейсы "Азимута" из Москвы в Тбилиси появились в системе продаж, к покупке были доступны билеты с 19 мая.
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