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В Ленинградской области дети случайно подстрелили девочку из пневматики - РИА Новости, 16.05.2023
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18:09 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/pnevmatika-1872225747.html
В Ленинградской области дети случайно подстрелили девочку из пневматики
В Ленинградской области дети случайно подстрелили девочку из пневматики - РИА Новости, 16.05.2023
В Ленинградской области дети случайно подстрелили девочку из пневматики
Уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью возбуждено после того, как в Ленинградской области шестилетняя девочка получила ранения, когда... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T18:09
2023-05-16T18:09
происшествия
ленинградская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая – РИА Новости. Уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью возбуждено после того, как в Ленинградской области шестилетняя девочка получила ранения, когда дети с разрешения ее отца стреляли из пневматического ружья по бочке. Как сообщило во вторник областное следственное управление, 13 мая в Виллозском городском поселении Ломоносовского района "неустановленное лицо" выстрелило из пневматического ружья, "причинив малолетней телесные повреждения, которые по признаку опасности для жизни квалифицируются как причинившие тяжкий вред здоровью". Уголовное дело возбуждено по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия", информирует СУСК по Ленобласти. Согласно материалам областной прокуратуры, по предварительным данным, шестилетняя девочка вместе с семьей находилась в загородном доме в Вилоззском поселении. "Отец несовершеннолетней организовал для своих детей и их знакомых стрельбу из принадлежащего ему пневматического ружья по металлической бочке. Вследствие оставления ружья без присмотра несовершеннолетним был произведен выстрел в сторону мишени, у которой в свою очередь в это же время находился ребенок", - рассказали в прокуратуре. Девочка была госпитализирована.
https://ria.ru/20230516/artemovsk-1872216661.html
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происшествия, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Ленинградская область, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
В Ленинградской области дети случайно подстрелили девочку из пневматики

В Ленинградской области дети стреляли по бочке из пневматического ружья и ранили девочку

© Flickr / ThompskiПневматическое ружье
Пневматическое ружье - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© Flickr / Thompski
Пневматическое ружье. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая – РИА Новости. Уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью возбуждено после того, как в Ленинградской области шестилетняя девочка получила ранения, когда дети с разрешения ее отца стреляли из пневматического ружья по бочке.
Как сообщило во вторник областное следственное управление, 13 мая в Виллозском городском поселении Ломоносовского района "неустановленное лицо" выстрелило из пневматического ружья, "причинив малолетней телесные повреждения, которые по признаку опасности для жизни квалифицируются как причинившие тяжкий вред здоровью".
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Уголовное дело возбуждено по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия", информирует СУСК по Ленобласти.
Согласно материалам областной прокуратуры, по предварительным данным, шестилетняя девочка вместе с семьей находилась в загородном доме в Вилоззском поселении.
"Отец несовершеннолетней организовал для своих детей и их знакомых стрельбу из принадлежащего ему пневматического ружья по металлической бочке. Вследствие оставления ружья без присмотра несовершеннолетним был произведен выстрел в сторону мишени, у которой в свою очередь в это же время находился ребенок", - рассказали в прокуратуре.
Девочка была госпитализирована.
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