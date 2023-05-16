https://ria.ru/20230516/plan-1872279596.html
США хотят, чтобы мирный план ЮАР опирался на видение Зеленского
США хотят, чтобы мирный план ЮАР опирался на видение Зеленского - РИА Новости, 16.05.2023
США хотят, чтобы мирный план ЮАР опирался на видение Зеленского
США будут готовы приветствовать мирную миссию группы африканских стран во главе с ЮАР, если ее предложения получат поддержку Украины и будут опираться на... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T23:45
2023-05-16T23:45
2023-05-16T23:45
в мире
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сирил рамафоса
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ВАШИНГТОН, 16 мая – РИА Новости. США будут готовы приветствовать мирную миссию группы африканских стран во главе с ЮАР, если ее предложения получат поддержку Украины и будут опираться на подходы Владимира Зеленского к урегулированию конфликта, заявил Белый дом. Президент ЮАР Сирил Рамафоса ранее сообщил, что от лица стран Африки поговорил Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, которые согласились принять миссию африканских лидеров с мирной инициативой. "Мы поддержим любое мирное предложение третьей стороны, которое посчитаем заслуживающим доверия, реализуемым и устойчивым. Для этого... необходимо, чтобы его поддержал президент Зеленский и украинский народ. Ничто об Украине без Украины", - сказал координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби. Он добавил, что мирный план, который поддержали бы США, должен начинаться с принципов ООН и "хотя бы содержать ссылку" на десять пунктов урегулирования, которые предложил Зеленский.
https://ria.ru/20230516/mir-1872268909.html
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в мире, сша, украина, оон, сирил рамафоса
В мире, США, Украина, ООН, Сирил Рамафоса
США хотят, чтобы мирный план ЮАР опирался на видение Зеленского
Белый дом готов приветствовать мирный план ЮАР, если он будет по видению Зеленского