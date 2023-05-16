https://ria.ru/20230516/pitanie-1872212815.html
Мишустин призвал держать на контроле вопросы школьного питания
Мишустин призвал держать на контроле вопросы школьного питания - РИА Новости, 16.05.2023
Мишустин призвал держать на контроле вопросы школьного питания
Вопросы предоставления школьникам горячего питания, а также его качества необходимо по-прежнему держать на контроле, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T17:25
2023-05-16T17:25
2023-05-16T17:44
общество
россия
михаил мишустин
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
социальный навигатор
детские вопросы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869402529_0:103:3079:1835_1920x0_80_0_0_975e92cf4ea1b92ee93d227ff0eec379.jpg
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Вопросы предоставления школьникам горячего питания, а также его качества необходимо по-прежнему держать на контроле, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой Роспотребнадзора Анной Поповой. Попова на встрече с премьером рассказала, что почти 100% учеников начальных классов получают горячее питание.
https://ria.ru/20230511/pobory-1871138550.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869402529_350:0:3079:2047_1920x0_80_0_0_d29369852862d0866e26dc01dac26697.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, михаил мишустин, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), социальный навигатор, детские вопросы
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Социальный навигатор, Детские вопросы
Мишустин призвал держать на контроле вопросы школьного питания
Мишустин: вопросы предоставления школьникам горячего питания нужно держать на контроле