https://ria.ru/20230516/pitanie-1872212815.html

Мишустин призвал держать на контроле вопросы школьного питания

Мишустин призвал держать на контроле вопросы школьного питания - РИА Новости, 16.05.2023

Мишустин призвал держать на контроле вопросы школьного питания

Вопросы предоставления школьникам горячего питания, а также его качества необходимо по-прежнему держать на контроле, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T17:25

2023-05-16T17:25

2023-05-16T17:44

общество

россия

михаил мишустин

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

социальный навигатор

детские вопросы

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Вопросы предоставления школьникам горячего питания, а также его качества необходимо по-прежнему держать на контроле, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой Роспотребнадзора Анной Поповой. Попова на встрече с премьером рассказала, что почти 100% учеников начальных классов получают горячее питание.

https://ria.ru/20230511/pobory-1871138550.html

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общество, россия, михаил мишустин, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), социальный навигатор, детские вопросы