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Мишустин призвал держать на контроле вопросы школьного питания - РИА Новости, 16.05.2023
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17:25 16.05.2023 (обновлено: 17:44 16.05.2023)
https://ria.ru/20230516/pitanie-1872212815.html
Мишустин призвал держать на контроле вопросы школьного питания
Мишустин призвал держать на контроле вопросы школьного питания - РИА Новости, 16.05.2023
Мишустин призвал держать на контроле вопросы школьного питания
Вопросы предоставления школьникам горячего питания, а также его качества необходимо по-прежнему держать на контроле, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T17:25
2023-05-16T17:44
общество
россия
михаил мишустин
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
социальный навигатор
детские вопросы
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Вопросы предоставления школьникам горячего питания, а также его качества необходимо по-прежнему держать на контроле, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой Роспотребнадзора Анной Поповой. Попова на встрече с премьером рассказала, что почти 100% учеников начальных классов получают горячее питание.
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общество, россия, михаил мишустин, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), социальный навигатор, детские вопросы
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Социальный навигатор, Детские вопросы
Мишустин призвал держать на контроле вопросы школьного питания

Мишустин: вопросы предоставления школьникам горячего питания нужно держать на контроле

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Вопросы предоставления школьникам горячего питания, а также его качества необходимо по-прежнему держать на контроле, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой Роспотребнадзора Анной Поповой.
«
"Надо продолжать держать на контроле, в том числе на вашем личном. Пусть наши дети будут сытыми, здоровыми. Это будет влиять на их показатели по учебе, успеваемости", - сказал Мишустин.
Попова на встрече с премьером рассказала, что почти 100% учеников начальных классов получают горячее питание.
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ОбществоРоссияМихаил МишустинАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Социальный навигаторДетские вопросы
 
 
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