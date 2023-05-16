https://ria.ru/20230516/piket-1872174010.html
Пикет сторонников партии "Шор" в Кишиневе прошел без столкновений
Пикет сторонников партии "Шор" в Кишиневе прошел без столкновений - РИА Новости, 16.05.2023
Пикет сторонников партии "Шор" в Кишиневе прошел без столкновений
Пикет сторонников оппозиционной молдавской партии "Шор" у здания Конституционного суда в Кишиневе, где рассматривается запрос о возможном запрете политсилы,... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T15:26
2023-05-16T15:26
2023-05-16T15:26
в мире
молдавия
кишинев
илан шор
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КИШИНЕВ, 16 мая - РИА Новости. Пикет сторонников оппозиционной молдавской партии "Шор" у здания Конституционного суда в Кишиневе, где рассматривается запрос о возможном запрете политсилы, прошел мирно, без столкновений, передает корреспондент РИА Новости. Десятого мая Конституционный суд Молдавии приступил к рассмотрению обращения правительства о проверке конституционности партии "Шор". Прессу в зал суда не допустили, однако журналисты могли наблюдать за ходом заседания в онлайн-режиме на сайте инстанции. В итоге КС перенес дальнейшее рассмотрение дела на 16 мая. Сторонники "Шора" собрались во вторник у здания КС на пикет, они скандировали "Долой диктатуру". "Акция прошла, как обычно, мирно, столкновений с полицией не было. Но были попытки силовых структур задержать транспорт и обескуражить участников", - рассказал РИА Новости один из лидеров пикета у КС, глава Оргеевского района Дину Цуркану. Апелляционная палата Кишинева 13 апреля приговорила лидера партии Илана Шора к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из банков страны 1 миллиарда долларов. Шор назвал решение судей "беззаконным и беспредельным". Первого мая в Кишиневе в очередной раз была задержана и помещена в СИЗО вице-председатель партии "Шор", депутат парламента Марина Таубер, на следующий день суд решил перевести ее под домашний арест на 20 дней. В Молдавии оппозиция почти год проводит акции протеста, самые массовые митинги проходят при поддержке партии "Шор".
https://ria.ru/20230516/shor-1872106443.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, кишинев, илан шор, марина таубер
В мире, Молдавия, Кишинев, Илан Шор, Марина Таубер
Пикет сторонников партии "Шор" в Кишиневе прошел без столкновений
Пикет сторонников партии "Шор" у Конституционного суда Молдавии прошел без столкновений
КИШИНЕВ, 16 мая - РИА Новости. Пикет сторонников оппозиционной молдавской партии "Шор" у здания Конституционного суда в Кишиневе, где рассматривается запрос о возможном запрете политсилы, прошел мирно, без столкновений, передает корреспондент РИА Новости.
Десятого мая Конституционный суд Молдавии приступил к рассмотрению обращения правительства о проверке конституционности партии "Шор". Прессу в зал суда не допустили, однако журналисты могли наблюдать за ходом заседания в онлайн-режиме на сайте инстанции. В итоге КС перенес дальнейшее рассмотрение дела на 16 мая. Сторонники "Шора" собрались во вторник у здания КС на пикет, они скандировали "Долой диктатуру".
"Акция прошла, как обычно, мирно, столкновений с полицией не было. Но были попытки силовых структур задержать транспорт и обескуражить участников", - рассказал РИА Новости один из лидеров пикета у КС, глава Оргеевского района Дину Цуркану.
Апелляционная палата Кишинева
13 апреля приговорила лидера партии Илана Шора
к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из банков страны 1 миллиарда долларов. Шор назвал решение судей "беззаконным и беспредельным". Первого мая в Кишиневе в очередной раз была задержана и помещена в СИЗО вице-председатель партии "Шор", депутат парламента Марина Таубер
, на следующий день суд решил перевести ее под домашний арест на 20 дней.
В Молдавии оппозиция почти год проводит акции протеста, самые массовые митинги проходят при поддержке партии "Шор".
Шор заявил, что будет добиваться референдума о внешнем курсе Молдавии