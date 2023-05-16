https://ria.ru/20230516/piket-1872174010.html

Пикет сторонников партии "Шор" в Кишиневе прошел без столкновений

Пикет сторонников партии "Шор" в Кишиневе прошел без столкновений - РИА Новости, 16.05.2023

Пикет сторонников партии "Шор" в Кишиневе прошел без столкновений

Пикет сторонников оппозиционной молдавской партии "Шор" у здания Конституционного суда в Кишиневе, где рассматривается запрос о возможном запрете политсилы,... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T15:26

2023-05-16T15:26

2023-05-16T15:26

в мире

молдавия

кишинев

илан шор

марина таубер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871271076_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7c83f7e943921e37bb2ba9fdcb4f6e65.jpg

КИШИНЕВ, 16 мая - РИА Новости. Пикет сторонников оппозиционной молдавской партии "Шор" у здания Конституционного суда в Кишиневе, где рассматривается запрос о возможном запрете политсилы, прошел мирно, без столкновений, передает корреспондент РИА Новости. Десятого мая Конституционный суд Молдавии приступил к рассмотрению обращения правительства о проверке конституционности партии "Шор". Прессу в зал суда не допустили, однако журналисты могли наблюдать за ходом заседания в онлайн-режиме на сайте инстанции. В итоге КС перенес дальнейшее рассмотрение дела на 16 мая. Сторонники "Шора" собрались во вторник у здания КС на пикет, они скандировали "Долой диктатуру". "Акция прошла, как обычно, мирно, столкновений с полицией не было. Но были попытки силовых структур задержать транспорт и обескуражить участников", - рассказал РИА Новости один из лидеров пикета у КС, глава Оргеевского района Дину Цуркану. Апелляционная палата Кишинева 13 апреля приговорила лидера партии Илана Шора к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из банков страны 1 миллиарда долларов. Шор назвал решение судей "беззаконным и беспредельным". Первого мая в Кишиневе в очередной раз была задержана и помещена в СИЗО вице-председатель партии "Шор", депутат парламента Марина Таубер, на следующий день суд решил перевести ее под домашний арест на 20 дней. В Молдавии оппозиция почти год проводит акции протеста, самые массовые митинги проходят при поддержке партии "Шор".

https://ria.ru/20230516/shor-1872106443.html

молдавия

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, молдавия, кишинев, илан шор, марина таубер