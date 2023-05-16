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Солист Village People попросил Трампа не использовать песни группы - РИА Новости, 16.05.2023
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14:44 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/pesni-1872159825.html
Солист Village People попросил Трампа не использовать песни группы
Солист Village People попросил Трампа не использовать песни группы - РИА Новости, 16.05.2023
Солист Village People попросил Трампа не использовать песни группы
Солист американской группы Village People требует у экс-президента США Дональда Трампа не использовать образы и песни коллектива после того, как в сети... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T14:44
2023-05-16T14:44
в мире
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Солист американской группы Village People требует у экс-президента США Дональда Трампа не использовать образы и песни коллектива после того, как в сети появилось видео с мероприятия в резиденции политика, где выступают люди, похожие на музыкантов Village People, сообщает портал TMZ. По словам супруги солиста группы Виктора Уиллиса, после этого мероприятия исполнителей начали спрашивать, поддерживают ли они Трампа. Портал, ссылаясь на Village People, пишет, что люди на видео – пародисты, а музыканты не давали бывшему президенту разрешение использовать их образы. "Уиллис теперь требует, чтобы Трамп в дальнейшем прекратил использовать образы и музыку (группы - ред.), и грозит подать в суд, если Трамп и его (предвыборная) кампания не подчинятся", - говорится в сообщении TMZ. Адвокат Трампа Джо Такопина прокомментировал случившееся, заявив порталу, что будет общаться по этому вопросу только с юристом группы, а не с женой одного из исполнителей. Он также добавил, что Village People должны быть "благодарны, что из-за Трампа название их группы снова появилось в прессе". Выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Экс-президент Дональд Трамп в ноябре 2022 года заявил о вступлении в борьбу за президентское кресло.
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Солист Village People попросил Трампа не использовать песни группы

TMZ: солист Village People Уиллис попросил Трампа не использовать образы и песни группы

© AP Photo / Bryan WoolstonБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© AP Photo / Bryan Woolston
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Солист американской группы Village People требует у экс-президента США Дональда Трампа не использовать образы и песни коллектива после того, как в сети появилось видео с мероприятия в резиденции политика, где выступают люди, похожие на музыкантов Village People, сообщает портал TMZ.
По словам супруги солиста группы Виктора Уиллиса, после этого мероприятия исполнителей начали спрашивать, поддерживают ли они Трампа. Портал, ссылаясь на Village People, пишет, что люди на видео – пародисты, а музыканты не давали бывшему президенту разрешение использовать их образы.
"Уиллис теперь требует, чтобы Трамп в дальнейшем прекратил использовать образы и музыку (группы - ред.), и грозит подать в суд, если Трамп и его (предвыборная) кампания не подчинятся", - говорится в сообщении TMZ.
Адвокат Трампа Джо Такопина прокомментировал случившееся, заявив порталу, что будет общаться по этому вопросу только с юристом группы, а не с женой одного из исполнителей. Он также добавил, что Village People должны быть "благодарны, что из-за Трампа название их группы снова появилось в прессе".
Выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Экс-президент Дональд Трамп в ноябре 2022 года заявил о вступлении в борьбу за президентское кресло.
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В миреСШАДональд Трамп
 
 
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