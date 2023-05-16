https://ria.ru/20230516/perechen-1872196945.html
Косачев предложил составить перечень дружественных России стран
Косачев предложил составить перечень дружественных России стран - РИА Новости, 16.05.2023
Косачев предложил составить перечень дружественных России стран
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев считает, что наряду с перечнем недружественных России стран следовало бы составить перечень условно дружественных нам... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T16:41
2023-05-16T16:41
2023-05-16T16:41
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев считает, что наряду с перечнем недружественных России стран следовало бы составить перечень условно дружественных нам государств, а также перечень нейтральных стран, которые, по сути, занимают "выжидательную" позицию. Об этом он написал в своем Telegram-канале.Однако если перечень "недружественных стран" утвержден в соответствующем распоряжении правительства РФ, то никакого перечня условно "дружественных" стран не существует, добавил он. "Юридически это означает, что все те страны, которые не фигурируют в перечне недружественных стран, как бы презюмируются (предполагаются) дружественными, что не всегда соответствует действительности", - пояснил Косачев. По его мнению, с учетом обновленной Концепции внешней политики России "можно подумать над тем, чтобы в России был предусмотрен перечень условно "дружественных" (или – "конструктивно настроенных" иностранных государств), а также перечень нейтральных стран, которые, по сути, занимают "выжидательную" позицию, с одной стороны - опасаясь вторичных санкций Запада, но с другой – желающие вести взаимовыгодный бизнес в России и вместе с Россией". Косачев отметил, что смысл подобной таксономии вовсе не в том, чтобы кого-то "очернить", а других на их фоне "обелить". "С моей точки зрения, это необходимо для формирования особого правового режима внешнеэкономической деятельности", - написал сенатор. По его словам, фактически речь идет о том, чтобы на принцип национального режима (к чужим, как к своим) в полной мере могли рассчитывать только партнеры из конструктивно настроенных стран; нейтральные государства, до тех пор, пока они не определятся и не перейдут в разряд дружественных или недружественных, могли бы пользоваться режимом наибольшего благоприятствования и недискриминации. Косачев полагает, что это было бы "справедливым решением, которое соответствует нашим национальным интересам".
https://ria.ru/20230502/imuschestvo-1869153147.html
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россия, константин косачев, совет федерации рф, в мире
Россия, Константин Косачев, Совет Федерации РФ, В мире
Косачев предложил составить перечень дружественных России стран
Вице-спикер Совфеда Косачев предложил составить перечень дружественных России стран
МОСКВА, 16 мая – РИА Новости.
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев считает, что наряду с перечнем недружественных России стран следовало бы составить перечень условно дружественных нам государств, а также перечень нейтральных стран, которые, по сути, занимают "выжидательную" позицию. Об этом он написал в своем Telegram-канале
.
«
"Как известно, термин "недружественные иностранные государства" прочно вошел в политический обиход и стал легальным определением, получившим распространение в российском законодательстве. В основе подобной таксономии лежит критерий занимаемой политико-правовой позиции, которой следуют те или иные страны (группы стран) по отношению к Российской Федерации", - написал политик.
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Однако если перечень "недружественных стран" утвержден в соответствующем распоряжении правительства РФ, то никакого перечня условно "дружественных" стран не существует, добавил он. "Юридически это означает, что все те страны, которые не фигурируют в перечне недружественных стран, как бы презюмируются (предполагаются) дружественными, что не всегда соответствует действительности", - пояснил Косачев.
По его мнению, с учетом обновленной Концепции внешней политики России "можно подумать над тем, чтобы в России был предусмотрен перечень условно "дружественных" (или – "конструктивно настроенных" иностранных государств), а также перечень нейтральных стран, которые, по сути, занимают "выжидательную" позицию, с одной стороны - опасаясь вторичных санкций Запада, но с другой – желающие вести взаимовыгодный бизнес в России и вместе с Россией".
Косачев отметил, что смысл подобной таксономии вовсе не в том, чтобы кого-то "очернить", а других на их фоне "обелить". "С моей точки зрения, это необходимо для формирования особого правового режима внешнеэкономической деятельности", - написал сенатор.
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По его словам, фактически речь идет о том, чтобы на принцип национального режима (к чужим, как к своим) в полной мере могли рассчитывать только партнеры из конструктивно настроенных стран; нейтральные государства, до тех пор, пока они не определятся и не перейдут в разряд дружественных или недружественных, могли бы пользоваться режимом наибольшего благоприятствования и недискриминации.
«
"А все остальные, недружественные, оставались бы "за бортом", то есть существовали в рамках режима ограничительных мер. Строго говоря, такая позиция соответствует обязательствам России в ВТО
. Напомню, что эти режимы предусмотрены правилами ВТО, а статья XXI ГАТТ (Генеральное соглашение по тарифам и торговле) позволяет вводить правомерные ограничительные меры по соображениям чрезвычайности международных отношений", - подчеркнул законодатель.
Косачев полагает, что это было бы "справедливым решением, которое соответствует нашим национальным интересам".
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