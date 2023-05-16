https://ria.ru/20230516/perechen-1872196945.html

Косачев предложил составить перечень дружественных России стран

Косачев предложил составить перечень дружественных России стран - РИА Новости, 16.05.2023

Косачев предложил составить перечень дружественных России стран

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев считает, что наряду с перечнем недружественных России стран следовало бы составить перечень условно дружественных нам... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T16:41

2023-05-16T16:41

2023-05-16T16:41

россия

константин косачев

совет федерации рф

в мире

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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев считает, что наряду с перечнем недружественных России стран следовало бы составить перечень условно дружественных нам государств, а также перечень нейтральных стран, которые, по сути, занимают "выжидательную" позицию. Об этом он написал в своем Telegram-канале.Однако если перечень "недружественных стран" утвержден в соответствующем распоряжении правительства РФ, то никакого перечня условно "дружественных" стран не существует, добавил он. "Юридически это означает, что все те страны, которые не фигурируют в перечне недружественных стран, как бы презюмируются (предполагаются) дружественными, что не всегда соответствует действительности", - пояснил Косачев. По его мнению, с учетом обновленной Концепции внешней политики России "можно подумать над тем, чтобы в России был предусмотрен перечень условно "дружественных" (или – "конструктивно настроенных" иностранных государств), а также перечень нейтральных стран, которые, по сути, занимают "выжидательную" позицию, с одной стороны - опасаясь вторичных санкций Запада, но с другой – желающие вести взаимовыгодный бизнес в России и вместе с Россией". Косачев отметил, что смысл подобной таксономии вовсе не в том, чтобы кого-то "очернить", а других на их фоне "обелить". "С моей точки зрения, это необходимо для формирования особого правового режима внешнеэкономической деятельности", - написал сенатор. По его словам, фактически речь идет о том, чтобы на принцип национального режима (к чужим, как к своим) в полной мере могли рассчитывать только партнеры из конструктивно настроенных стран; нейтральные государства, до тех пор, пока они не определятся и не перейдут в разряд дружественных или недружественных, могли бы пользоваться режимом наибольшего благоприятствования и недискриминации. Косачев полагает, что это было бы "справедливым решением, которое соответствует нашим национальным интересам".

https://ria.ru/20230502/imuschestvo-1869153147.html

https://ria.ru/20230405/kontseptsiya-1863231276.html

https://ria.ru/20230316/strany-1858351295.html

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россия, константин косачев, совет федерации рф, в мире