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СNN: система ПВО Patriot получила повреждения при российском ударе - РИА Новости, 16.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:11 16.05.2023 (обновлено: 21:48 16.05.2023)
https://ria.ru/20230516/patriot-1872254368.html
СNN: система ПВО Patriot получила повреждения при российском ударе
СNN: система ПВО Patriot получила повреждения при российском ударе - РИА Новости, 16.05.2023
СNN: система ПВО Patriot получила повреждения при российском ударе
Одна из поставленных Киеву систем ПВО Patriot получила повреждения при российском ракетном ударе, сообщил CNN со ссылкой на представителя Белого дома. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T20:11
2023-05-16T21:48
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
валерий залужный
вооруженные силы украины
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 16 мая — РИА Новости. Одна из поставленных Киеву систем ПВО Patriot получила повреждения при российском ракетном ударе, сообщил CNN со ссылкой на представителя Белого дома.Собеседник телеканала отказался признать, что зенитный ракетный комплекс был уничтожен. Сейчас Вашингтон оценивает масштабы ущерба, чтобы понять, нужно ли полностью вывести эту систему из эксплуатации или отремонтировать ее усилиями украинской стороны.В публикации не уточняется, где именно размещалась пострадавшая система противовоздушной обороны. В Пентагоне в ответ на запрос РИА Новости заявили, что не готовы предоставить информацию о предполагаемых повреждениях ЗРК Patriot.Минобороны сегодня сообщило о массированном ударе по пунктам дислокации подразделений ВСУ, а также местам хранения боеприпасов, вооружения и техники, доставленных из западных стран. В частности, гиперзвуковая ракета "Кинжал" уничтожила американский зенитный ракетный комплекс Patriot в Киеве.Официальный представитель военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат отказался комментировать случившееся.
https://ria.ru/20230516/patriot-1872191003.html
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в мире, россия, украина, сша, валерий залужный, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, Киев
СNN: система ПВО Patriot получила повреждения при российском ударе

СNN: переданная Киеву ПВО Patriot пострадала при ракетном ударе России

© Фото : Anthony SweeneyАмериканский зенитный ракетный комплекс "Пэтриот"
Американский зенитный ракетный комплекс Пэтриот - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© Фото : Anthony Sweeney
Американский зенитный ракетный комплекс "Пэтриот". Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 мая — РИА Новости. Одна из поставленных Киеву систем ПВО Patriot получила повреждения при российском ракетном ударе, сообщил CNN со ссылкой на представителя Белого дома.
Собеседник телеканала отказался признать, что зенитный ракетный комплекс был уничтожен. Сейчас Вашингтон оценивает масштабы ущерба, чтобы понять, нужно ли полностью вывести эту систему из эксплуатации или отремонтировать ее усилиями украинской стороны.
Американский зенитный ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
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В публикации не уточняется, где именно размещалась пострадавшая система противовоздушной обороны.
В Пентагоне в ответ на запрос РИА Новости заявили, что не готовы предоставить информацию о предполагаемых повреждениях ЗРК Patriot.
Минобороны сегодня сообщило о массированном ударе по пунктам дислокации подразделений ВСУ, а также местам хранения боеприпасов, вооружения и техники, доставленных из западных стран. В частности, гиперзвуковая ракета "Кинжал" уничтожила американский зенитный ракетный комплекс Patriot в Киеве.
Официальный представитель военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат отказался комментировать случившееся.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАВалерий ЗалужныйВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны СШАКиев
 
 
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