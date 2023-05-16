https://ria.ru/20230516/patriot-1872254368.html

СNN: система ПВО Patriot получила повреждения при российском ударе

СNN: система ПВО Patriot получила повреждения при российском ударе - РИА Новости, 16.05.2023

СNN: система ПВО Patriot получила повреждения при российском ударе

Одна из поставленных Киеву систем ПВО Patriot получила повреждения при российском ракетном ударе, сообщил CNN со ссылкой на представителя Белого дома. РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T20:11

2023-05-16T20:11

2023-05-16T21:48

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

сша

валерий залужный

вооруженные силы украины

министерство обороны сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838530212_0:223:1495:1064_1920x0_80_0_0_24f1b4642784cbe73549c2b239408ed7.jpg

ВАШИНГТОН, 16 мая — РИА Новости. Одна из поставленных Киеву систем ПВО Patriot получила повреждения при российском ракетном ударе, сообщил CNN со ссылкой на представителя Белого дома.Собеседник телеканала отказался признать, что зенитный ракетный комплекс был уничтожен. Сейчас Вашингтон оценивает масштабы ущерба, чтобы понять, нужно ли полностью вывести эту систему из эксплуатации или отремонтировать ее усилиями украинской стороны.В публикации не уточняется, где именно размещалась пострадавшая система противовоздушной обороны. В Пентагоне в ответ на запрос РИА Новости заявили, что не готовы предоставить информацию о предполагаемых повреждениях ЗРК Patriot.Минобороны сегодня сообщило о массированном ударе по пунктам дислокации подразделений ВСУ, а также местам хранения боеприпасов, вооружения и техники, доставленных из западных стран. В частности, гиперзвуковая ракета "Кинжал" уничтожила американский зенитный ракетный комплекс Patriot в Киеве.Официальный представитель военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат отказался комментировать случившееся.

https://ria.ru/20230516/patriot-1872191003.html

https://ria.ru/20230421/kinzhal-1866899943.html

россия

украина

сша

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, сша, валерий залужный, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, киев