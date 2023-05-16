https://ria.ru/20230516/patriot-1872254368.html
СNN: система ПВО Patriot получила повреждения при российском ударе
СNN: система ПВО Patriot получила повреждения при российском ударе - РИА Новости, 16.05.2023
СNN: система ПВО Patriot получила повреждения при российском ударе
Одна из поставленных Киеву систем ПВО Patriot получила повреждения при российском ракетном ударе, сообщил CNN со ссылкой на представителя Белого дома. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T20:11
2023-05-16T20:11
2023-05-16T21:48
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ВАШИНГТОН, 16 мая — РИА Новости. Одна из поставленных Киеву систем ПВО Patriot получила повреждения при российском ракетном ударе, сообщил CNN со ссылкой на представителя Белого дома.Собеседник телеканала отказался признать, что зенитный ракетный комплекс был уничтожен. Сейчас Вашингтон оценивает масштабы ущерба, чтобы понять, нужно ли полностью вывести эту систему из эксплуатации или отремонтировать ее усилиями украинской стороны.В публикации не уточняется, где именно размещалась пострадавшая система противовоздушной обороны. В Пентагоне в ответ на запрос РИА Новости заявили, что не готовы предоставить информацию о предполагаемых повреждениях ЗРК Patriot.Минобороны сегодня сообщило о массированном ударе по пунктам дислокации подразделений ВСУ, а также местам хранения боеприпасов, вооружения и техники, доставленных из западных стран. В частности, гиперзвуковая ракета "Кинжал" уничтожила американский зенитный ракетный комплекс Patriot в Киеве.Официальный представитель военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат отказался комментировать случившееся.
https://ria.ru/20230516/patriot-1872191003.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, Киев
СNN: система ПВО Patriot получила повреждения при российском ударе
СNN: переданная Киеву ПВО Patriot пострадала при ракетном ударе России