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Киев рискует остаться без ЗРК Patriot, считает военный эксперт - РИА Новости, 16.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:20 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/patriot-1872191003.html
Киев рискует остаться без ЗРК Patriot, считает военный эксперт
Киев рискует остаться без ЗРК Patriot, считает военный эксперт - РИА Новости, 16.05.2023
Киев рискует остаться без ЗРК Patriot, считает военный эксперт
Российская гиперзвуковая ракета "Кинжал" во время ночного удара по Киеву уничтожила батарею зенитно-ракетного комплекса Patriot (США), однако на Украине весьма... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T16:20
2023-05-16T16:20
специальная военная операция на украине
сша
алексей леонков
валерий залужный
киев
в мире
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Российская гиперзвуковая ракета "Кинжал" во время ночного удара по Киеву уничтожила батарею зенитно-ракетного комплекса Patriot (США), однако на Украине весьма недальновидно радуются тому, что их зенитчикам удалось сбить "Кинжал", заявил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков. Во вторник Минобороны РФ сообщило, что "высокоточным ударом гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал" в городе Киев поражен зенитный ракетный комплекс Patriot производства США". В Киеве комментировать это сообщение отказались, но утром главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинские средства ПВО сбили ночью, в том числе, все шесть выпущенных в сторону Киева "Кинжалов". "Можно сказать, что ценой собственной жизни целая батарея дорогущего американского ЗРК Patriot уничтожила одну ракету "Кинжал", цель которой – уничтожить ЗРК. То ли по скудоумию, то ли от безысходности ради мифической перемоги на Украине разгоняется волна мифического уничтожения "Кинжала", - сказал Леонков. Собеседник провел аналогию с человеком, "мужественно сразившим пулю", и отметил, что все "запасы ЗРК Patriot закончатся в одночасье", если украинские военные продолжат разменивать батареи этих американских комплексов на "Кинжалы". Ранее Леонков сообщал РИА Новости, что ЗРК Patriot не способен сбить гиперзвуковые ракеты комплекса "Кинжал". По его словам, РЛС ЗРК не может отследить ракету "Кинжал" из-за ограничения по скорости перехватываемой цели до 3 чисел Маха на встречном курсе. При перехвате вдогон противоракета должна лететь в 1,5 раза быстрее "Кинжала". Леонков напомнил, что ранее в США проводились испытания по перехвату гиперзвуковых целей морским аналогом Patriot в системе ПРО Aegis, которые показали, что для перехвата гиперзвуковых целей необходим слишком большой наряд ракет – от 50 и больше.
https://ria.ru/20230421/kinzhal-1866899943.html
сша
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сша, алексей леонков, валерий залужный, киев, в мире
Специальная военная операция на Украине, США, Алексей Леонков, Валерий Залужный, Киев, В мире
Киев рискует остаться без ЗРК Patriot, считает военный эксперт

Эксперт Леонков: Киев рискует остаться без ЗРК Patriot, если продолжит "сбивать" "Кинжалы"

© Фото : U.S. Army Американский зенитный ракетный комплекс Patriot
Американский зенитный ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© Фото : U.S. Army
Американский зенитный ракетный комплекс Patriot. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Российская гиперзвуковая ракета "Кинжал" во время ночного удара по Киеву уничтожила батарею зенитно-ракетного комплекса Patriot (США), однако на Украине весьма недальновидно радуются тому, что их зенитчикам удалось сбить "Кинжал", заявил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков.
Во вторник Минобороны РФ сообщило, что "высокоточным ударом гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал" в городе Киев поражен зенитный ракетный комплекс Patriot производства США". В Киеве комментировать это сообщение отказались, но утром главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинские средства ПВО сбили ночью, в том числе, все шесть выпущенных в сторону Киева "Кинжалов".
"Можно сказать, что ценой собственной жизни целая батарея дорогущего американского ЗРК Patriot уничтожила одну ракету "Кинжал", цель которой – уничтожить ЗРК. То ли по скудоумию, то ли от безысходности ради мифической перемоги на Украине разгоняется волна мифического уничтожения "Кинжала", - сказал Леонков.
Собеседник провел аналогию с человеком, "мужественно сразившим пулю", и отметил, что все "запасы ЗРК Patriot закончатся в одночасье", если украинские военные продолжат разменивать батареи этих американских комплексов на "Кинжалы".
Ранее Леонков сообщал РИА Новости, что ЗРК Patriot не способен сбить гиперзвуковые ракеты комплекса "Кинжал". По его словам, РЛС ЗРК не может отследить ракету "Кинжал" из-за ограничения по скорости перехватываемой цели до 3 чисел Маха на встречном курсе. При перехвате вдогон противоракета должна лететь в 1,5 раза быстрее "Кинжала".
Леонков напомнил, что ранее в США проводились испытания по перехвату гиперзвуковых целей морским аналогом Patriot в системе ПРО Aegis, которые показали, что для перехвата гиперзвуковых целей необходим слишком большой наряд ракет – от 50 и больше.
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