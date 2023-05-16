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Украинская армия отказалась комментировать уничтожение ЗРК Patriot в Киеве - РИА Новости, 16.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:29 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/patriot-1872176437.html
Украинская армия отказалась комментировать уничтожение ЗРК Patriot в Киеве
Украинская армия отказалась комментировать уничтожение ЗРК Patriot в Киеве - РИА Новости, 16.05.2023
Украинская армия отказалась комментировать уничтожение ЗРК Patriot в Киеве
Официальный представитель военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат отказался комментировать сообщения об уничтожении в Киеве зенитно-ракетного комплекса Patriot. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T15:29
2023-05-16T15:29
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Официальный представитель военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат отказался комментировать сообщения об уничтожении в Киеве зенитно-ракетного комплекса Patriot. Во вторник Минобороны РФ сообщило, что "высокоточным ударом гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал" в городе Киев поражен зенитный ракетный комплекс Patriot производства США". "Мы оставим это без комментариев. Мы не будем комментировать российские источники", - заявил Игнат на пресс-конференции.
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в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украинская армия отказалась комментировать уничтожение ЗРК Patriot в Киеве

Представитель ВВС Украины Игнат отказался комментировать уничтожение ЗРК Patriot в Киеве

© AP Photo / Evan VucciАмериканский зенитный ракетный комплекс Patriot
Американский зенитный ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Американский зенитный ракетный комплекс Patriot. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Официальный представитель военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат отказался комментировать сообщения об уничтожении в Киеве зенитно-ракетного комплекса Patriot.
Во вторник Минобороны РФ сообщило, что "высокоточным ударом гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал" в городе Киев поражен зенитный ракетный комплекс Patriot производства США".
"Мы оставим это без комментариев. Мы не будем комментировать российские источники", - заявил Игнат на пресс-конференции.
Американский зенитный ракетный комплекс Пэтриот - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
Русский "Кинжал" против ПВО Patriot. Кто кого в итоге сбил
12 мая, 13:40
 
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