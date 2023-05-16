https://ria.ru/20230516/patriot-1872176437.html
Украинская армия отказалась комментировать уничтожение ЗРК Patriot в Киеве
Украинская армия отказалась комментировать уничтожение ЗРК Patriot в Киеве - РИА Новости, 16.05.2023
Украинская армия отказалась комментировать уничтожение ЗРК Patriot в Киеве
Официальный представитель военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат отказался комментировать сообщения об уничтожении в Киеве зенитно-ракетного комплекса Patriot. РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T15:29
2023-05-16T15:29
2023-05-16T15:29
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Официальный представитель военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат отказался комментировать сообщения об уничтожении в Киеве зенитно-ракетного комплекса Patriot. Во вторник Минобороны РФ сообщило, что "высокоточным ударом гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал" в городе Киев поражен зенитный ракетный комплекс Patriot производства США". "Мы оставим это без комментариев. Мы не будем комментировать российские источники", - заявил Игнат на пресс-конференции.
https://ria.ru/20230512/kinzhal-1871289512.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинская армия отказалась комментировать уничтожение ЗРК Patriot в Киеве
Представитель ВВС Украины Игнат отказался комментировать уничтожение ЗРК Patriot в Киеве