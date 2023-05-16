https://ria.ru/20230516/patriot-1872176437.html

Украинская армия отказалась комментировать уничтожение ЗРК Patriot в Киеве

Украинская армия отказалась комментировать уничтожение ЗРК Patriot в Киеве - РИА Новости, 16.05.2023

Украинская армия отказалась комментировать уничтожение ЗРК Patriot в Киеве

Официальный представитель военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат отказался комментировать сообщения об уничтожении в Киеве зенитно-ракетного комплекса Patriot. РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T15:29

2023-05-16T15:29

2023-05-16T15:29

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Официальный представитель военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат отказался комментировать сообщения об уничтожении в Киеве зенитно-ракетного комплекса Patriot. Во вторник Минобороны РФ сообщило, что "высокоточным ударом гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал" в городе Киев поражен зенитный ракетный комплекс Patriot производства США". "Мы оставим это без комментариев. Мы не будем комментировать российские источники", - заявил Игнат на пресс-конференции.

https://ria.ru/20230512/kinzhal-1871289512.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр