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Многоуровневый паркинг вместимостью 500 машиномест построят в Красногорске - РИА Новости, 16.05.2023
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Новости Подмосковья
 
11:30 16.05.2023
https://ria.ru/20230516/parking-1872090236.html
Многоуровневый паркинг вместимостью 500 машиномест построят в Красногорске
Многоуровневый паркинг вместимостью 500 машиномест построят в Красногорске - РИА Новости, 16.05.2023
Многоуровневый паркинг вместимостью 500 машиномест построят в Красногорске
Открытый многоуровневый парк вместимостью 500 машиномест построят на территории ЖК "Митино парк" в городском округе Красногорск Московской области, сообщила... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-16T11:30
2023-05-16T11:30
новости подмосковья
красногорск
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Открытый многоуровневый парк вместимостью 500 машиномест построят на территории ЖК "Митино парк" в городском округе Красногорск Московской области, сообщила пресс-служба министерства жилищной политики региона.Проект объекта подготовлен группой компании "Ферро-Строй" по заказу компании ПИК. Площадь шестиэтажного здания составит более 13 тысяч квадратных метров. Фасад паркинга будет украшен декоративными перфорированными кассетами из оцинкованного стального листа."Кроме того, проектом паркинга предусмотрен участок шиномонтажа с пропускной способностью — 12 автомобилей в сутки", - говорится в сообщении.Проект "Митино парк" находится в городском округе Красногорск в 10 минутах ходьбы пешком до станции метро "Митино". В районе есть детский сад на 312 мест, строится блок начальной школы на 300 мест. Рядом находятся крупные торгово-развлекательные центры и ландшафтный парк.
https://ria.ru/20230515/industrialnye_parki-1871847226.html
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красногорск, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Красногорск, Московская область (Подмосковье)

Многоуровневый паркинг вместимостью 500 машиномест построят в Красногорске

© Фото : министерство жилищной политики Московской областиПроект многоуровневого паркинга вместимостью 500 машиномест в Красногорске
Проект многоуровневого паркинга вместимостью 500 машиномест в Красногорске - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
© Фото : министерство жилищной политики Московской области
Проект многоуровневого паркинга вместимостью 500 машиномест в Красногорске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Открытый многоуровневый парк вместимостью 500 машиномест построят на территории ЖК "Митино парк" в городском округе Красногорск Московской области, сообщила пресс-служба министерства жилищной политики региона.
Проект объекта подготовлен группой компании "Ферро-Строй" по заказу компании ПИК. Площадь шестиэтажного здания составит более 13 тысяч квадратных метров. Фасад паркинга будет украшен декоративными перфорированными кассетами из оцинкованного стального листа.
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"Кроме того, проектом паркинга предусмотрен участок шиномонтажа с пропускной способностью — 12 автомобилей в сутки", - говорится в сообщении.
Проект "Митино парк" находится в городском округе Красногорск в 10 минутах ходьбы пешком до станции метро "Митино". В районе есть детский сад на 312 мест, строится блок начальной школы на 300 мест. Рядом находятся крупные торгово-развлекательные центры и ландшафтный парк.
 
Новости ПодмосковьяКрасногорскМосковская область (Подмосковье)
 
 
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