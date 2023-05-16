https://ria.ru/20230516/parking-1872090236.html

Многоуровневый паркинг вместимостью 500 машиномест построят в Красногорске

Многоуровневый паркинг вместимостью 500 машиномест построят в Красногорске - РИА Новости, 16.05.2023

Многоуровневый паркинг вместимостью 500 машиномест построят в Красногорске

Открытый многоуровневый парк вместимостью 500 машиномест построят на территории ЖК "Митино парк" в городском округе Красногорск Московской области, сообщила... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-16T11:30

2023-05-16T11:30

2023-05-16T11:30

новости подмосковья

красногорск

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Открытый многоуровневый парк вместимостью 500 машиномест построят на территории ЖК "Митино парк" в городском округе Красногорск Московской области, сообщила пресс-служба министерства жилищной политики региона.Проект объекта подготовлен группой компании "Ферро-Строй" по заказу компании ПИК. Площадь шестиэтажного здания составит более 13 тысяч квадратных метров. Фасад паркинга будет украшен декоративными перфорированными кассетами из оцинкованного стального листа."Кроме того, проектом паркинга предусмотрен участок шиномонтажа с пропускной способностью — 12 автомобилей в сутки", - говорится в сообщении.Проект "Митино парк" находится в городском округе Красногорск в 10 минутах ходьбы пешком до станции метро "Митино". В районе есть детский сад на 312 мест, строится блок начальной школы на 300 мест. Рядом находятся крупные торгово-развлекательные центры и ландшафтный парк.

https://ria.ru/20230515/industrialnye_parki-1871847226.html

красногорск

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

красногорск, московская область (подмосковье)